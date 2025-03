Carlos Fara: “La lógica de Milei del ataque permanente termina perdiendo su efecto"

El consultor Carlos Fara analizó la situación política y evaluó que el Gobierno ya no es el mismo que era a fines del año pasado. “Si yo pongo la música del equipo de sonido al máximo todo el tiempo, en algún momento la capacidad de absorber se satura”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Carlos Fara es analista, consultor político y presidente de la International Association of Political Consultants. Además, se desempeñó como presidente de la Asociación de Consultores Políticos de la Argentina.

Recién entrevistamos a dos diputados, uno de Unión por la Patria y otro de la Coalición Cívica. Hablaron de la cantidad de proyectos presentados en Diputados: uno declarando emergencia nacional a Bahía Blanca; otro, citando por corrupción y cohecho a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; otro, declarando inconstitucional el decreto ley para el Fondo Monetario Internacional. ¿Se está creando un cambio de clima en el Congreso? ¿El Congreso se pone bravo?

Sí, yo creo que hay un cambio de clima desde el discurso de Davos para acá. Porque efectivamente han sucedido cosas que, si bien por ahora están más en el plano de la política y no tanto en el de la opinión pública, terminan generando situaciones donde el gobierno ha pasado de estar en una especie de ofensiva permanente a tener que ponerse a la defensiva. Explicar el discurso de Davos, los cambios en la Corte, lo que tiene que ver con el criptogate y algunas cosas más. Y le ha costado, al menos en el último mes, ponerse a la vanguardia del manejo de la agenda, cosa que lo había caracterizado la mayor parte del tiempo en estos 15 meses.

Eso se suma al hecho de que nunca debemos olvidar que este es el gobierno más políticamente desde 1983. Eso lo obliga a tener que estar con un ojo puesto permanentemente en cómo logra una dinámica productiva con un Congreso muy fragmentado, donde en una cámara clave como el Senado, una cuasi mayoría la tiene el kirchnerismo. En ese punto, creo que el gobierno era uno cuando terminó el año pasado, al cerrar las sesiones ordinarias y cumplir su primer año de gestión, y es otro ahora, que tiene que enfrentarse, además, con un contexto internacional que también lo complica y no genera un clima favorable.

Vos mencionaste en un artículo que la UIA sigue quejándose del modelo económico, y eso no sucede sin que uno de los empresarios más importantes del país lo autorice. Te estabas refiriendo, imagino, a Paolo Rocca. Por otro lado, las experiencias de gobiernos anteriores, que pretendían ser hegemónicos, muestran que la corrupción aparece como tema solo cuando la economía no satisface o la expectativa de futuro de la economía no es la esperada. ¿Crees que hay algo de esto y que se canaliza a través de Bahía Blanca, un DNU, la "Libra" o, como vos dijiste, el discurso antiwoke, pero que en realidad tenga como sustrato que la economía que empieza a no ser tan promisoria como se prometía?

Es un aspecto muy interesante el que planteás. Primero, porque efectivamente todo tiene un ciclo. Hace varios meses que la gente está bastante más preocupada por la conservación del empleo que por la inflación. Obviamente, la inflación no es un ideal, pero por lo menos hay cierta estabilidad.

Luego, aunque el 2025 sea un año de menor inflación y de rebote económico comparado con el 2024, hay realidades sociales complejas y una economía que va a dos velocidades. Lo hemos visto en el índice de confianza del consumidor de la Universidad Di Tella, que venía teniendo una mejora de expectativa, independientemente de la evaluación del gobierno, pero ahora nos encontramos, no solo con un pequeño descenso en la confianza del consumidor, sino que claramente tenemos dos sociedades: una parte que ve con mucha expectativa porque puede viajar al exterior, comprar bienes durables, etcétera, y otra que depende del consumo masivo y la empieza a ver complicada. Porque aunque hayan aumentado los salarios en dólares, eso no implica necesariamente un aumento del poder adquisitivo real.

Macri apoyó el acuerdo con el FMI pero criticó a Milei por el uso de un decreto para formalizarlo

Este clima se va manifestando porque la gente empieza a cerrar etapas. La etapa de la gran inflación ya cerró. Ahora la preocupación pasa por el empleo. Y lo que todos los economistas dicen es que Argentina va a tener un rebote económico este año, pero con un muy bajo impacto sobre el empleo. Lo hemos visto antes en Argentina, como en el segundo gobierno de Menem, donde hubo buenos índices estadísticos de crecimiento, pero una realidad social que contrastaba mucho con esos números.

Claudio Mardones (CM): Me interesa consultarle sobre la disputa entre Patricia Bullrich y Jorge Macri por el tema de la inseguridad y la fuga de presos. Ahora, Bullrich redobló la apuesta y dijo que "Mauricio Macri parece el jefe de Gobierno", refiriéndose a quien en su momento fue su jefe político. ¿Qué interpreta que está pasando ahí?

Claramente, el tema seguridad se le complicó a Jorge Macri, y Patricia Bullrich tiene todas las de ganar porque se ha convertido, para buena parte de la opinión pública, en sinónimo de seguridad. Entonces, le pega al gobierno local en una situación de debilidad. Pero, por otro lado, creo que estos son los primeros indicios de una situación de quiebre de todo tipo de puentes entre La Libertad Avanza y el PRO. Esto va a convertir la elección local del 12 de mayo en la madre de todas las batallas.

CM: Y nacionaliza todo…

Exactamente, porque el PRO está obligado a ganar porque es el oficialismo. La Libertad Avanza no está obligada a ganar. Cuanto mejor elección haga respecto a los números de 2023 en la Ciudad de Buenos Aires, ya de por sí lo favorece.

Y yo creo que se van sumando elementos. Creo que, más allá de lo que uno pueda pensar sobre los dichos de Lilia Lemoine sobre Jorge Macri, estos son avisos del tamaño de la pelea política que va a haber por la Ciudad de Buenos Aires en función de la elección.

Elizabeth Peger (EP): Esto puede terminar beneficiando al peronismo de la Ciudad o a la lista peronista, que encabezaría Leandro Santoro en la Ciudad. Es extraño el fenómeno que se puede dar en Buenos Aires.

Totalmente. Es muy interesante, porque cuánto tienen el PRO y cuánto tiene La Libertad Avanza hoy es un misterio. Entre otras cosas porque no sabemos sus candidaturas. Sabemos la candidatura casi segura de Santoro por el peronismo, que también sabemos que tiene un núcleo duro del 25%.

Si va Rodríguez Larreta a la discusión, en un escenario que seguramente va a ser muy fragmentado, no vaya a ser cosa que, en la super fragmentación, el peronismo termine ganando la elección en un contexto muy particular. Pero eso empieza a generar toda una lectura sobre hacia dónde está yendo la sociedad en la era de Milei.

Aníbal Fernández: "Hay que sacar a estos tipos que siguen rompiendo todo y piden préstamos al FMI

Carlos: Dijiste que el gobierno hasta ahora había manejado la iniciativa en cuanto a la agenda y que siempre estuvo a la ofensiva, y que ahora se lo ve a la defensiva. Creo que intentó salir de ese lugar, y me parece que el anuncio de un DNU para aprobar el acuerdo con el Fondo iba en ese sentido. Hasta te diría que el discurso de Milei en el Congreso iba para ese lado. ¿No observás que el gobierno empieza a tener dificultades para generar temas y recuperar la ofensiva?

Sí, yo creo que sí. A ver, primero, está tratando de recuperar la ofensiva. Obviamente, el tema del Fondo Monetario sirve para darle alguna respuesta a los mercados locales, más allá de que estén sufriendo por el contexto internacional. Es como tratar de decir: "Bueno, hay un contexto internacional negativo, pero nosotros estamos haciendo bien los deberes".

Ahora, el tema del acuerdo con el Fondo, del cual no sabemos la letra chica, la verdad es que es relativamente poco polémico. Es cierto que el kirchnerismo podía votarle en contra en el Senado y que por eso sacaron el DNU, pero también es cierto que no se convierte en un tema de conversación ciudadana.

Luego, si yo pongo la música del equipo de sonido al máximo todo el tiempo, en algún momento la capacidad de absorber se satura. Y yo creo que lo que le pasa al gobierno es que llega un momento en el que el exceso de ataque permanente y confrontación termina perdiendo su efecto. Le ha pasado a todos los gobiernos.

Entonces, esto también sería, por parte del gobierno, una advertencia respecto a qué cosas realmente le permiten, a partir de ahora, reconducir la agenda, que no sea corsi e ricorsi de lo que siempre puso sobre la mesa.

¿Qué notás en Cristina Kirchner? Nosotros hicimos una columna hoy hablando de una especie de rebranding, comparándola con Shakira: una búsqueda de renovarse, rejuvenecerse y aparecer con mayor protagonismo. ¿Percibís algo en ese sentido?

Bueno, un punto clave en Cristina es haber decidido ir por la presidencia del PJ, del cual siempre abjuró conceptualmente. Me parece que está tratando de dar varias lecciones de poder. Una tiene que ver con la cuestión Kicillof y la puja en la provincia de Buenos Aires. Otra tiene que ver con esto que ella dice: "Tengo que ser presidenta del PJ porque el PJ está desordenado". Y por eso empieza a intervenir distritos como el caso de Salta y el de Misiones, donde hay dos gobernadores filo-peronistas pero dialoguistas con el gobierno.

Y, por supuesto, el gran capítulo de todo lo que estamos viendo y seguiremos viendo respecto de la relación con el gobierno por el tema de la Corte y cómo hace jugar su rol en el Senado. Me parece que Cristina, más allá de cómo le salgan las cosas, está dando algunas clases de estrategia a las que hay que prestarle muchísima atención, porque esto va a marcar toda una tónica en la relación con el gobierno hasta que se renueve el Senado a fin de año.

