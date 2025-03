Juan Marino: “Este acuerdo con el FMI es para financiarle la campaña a Milei”

El diputado de Unión por la Patria, Juan Marino, analizó varias de las presentaciones realizadas ante el Congreso, como la declaración de emergencia en Bahía Blanca y el pedido para considerar ilegal el DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “El único poder que le puede poner un límite, en este momento, a lo que está haciendo Milei es el Poder Judicial", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Juan Marino es fundador del Partido Piquetero y es diputado nacional de Unión por la Patria desde 2022.​

Ayer en diputados se realizó una presentación para declarar la emergencia en Bahía Blanca, que fue firmada por todos los bloques excepto los diputados de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, se hizo otra presentación, firmada sólo por los legisladores de Unión por la Patria para considerar inconstitucional el DNU de Javier Milei para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me gustaría que nos hablara de ambas cosas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bueno, sí. En primer lugar, la solidaridad con el pueblo de Bahía Blanca. Es muy importante que hayamos logrado un acuerdo interpartidario para tener un proyecto de ley que declare la emergencia y, sobre todo, que se disponga que el Poder Ejecutivo Nacional asigne todos los recursos presupuestarios necesarios para la reconstrucción de Bahía Blanca.

Usted fíjese que el intendente de la ciudad planteó que se requieren alrededor de 400 mil millones de pesos para la reconstrucción de Bahía Blanca, mientras que el gobierno nacional envió solamente 10 mil millones. Por lo cual, es necesario que el presidente Javier Milei se haga cargo de sus responsabilidades y garantice la reconstrucción de Bahía Blanca después de este tremendo temporal, esta tragedia que han sufrido los bahienses. Nuestra solidaridad con ellos y, sobre todas las cosas, con las familias de quienes han perdido un ser querido producto de esta situación.

Por otro lado, presentamos ayer una denuncia penal contra el acuerdo con el FMI vía DNU. Está dirigida contra Javier Milei y todos los funcionarios que han firmado el decreto. Ahora mismo vamos a presentar una ampliación de la denuncia porque ayer lo que solicitamos fue que la Justicia interviniera e impidiera la consumación del delito, es decir, que impidiera la publicación del DNU. Ya era de público conocimiento que había actos preparatorios para cometer el delito. Le dijimos a la Justicia: "impidan esto". No ocurrió. El delito ya empezó a consumarse. Bueno, hoy vamos a ampliar la denuncia para que se suspenda la vigencia del DNU y no se rubrique finalmente ese acuerdo.

¿Qué importancia tiene que en el caso de la provincia de Buenos Aires, el PRO y el radicalismo, los famosos "radicales con peluca", se hayan sumado. Y, por otro lado, en lo que respecta al acuerdo con el FMI, el argumento sea que no se aumenta la deuda.

Bueno, por un lado, es muy importante que la gran mayoría de los partidos de la oposición hayan firmado, porque eso pone de manifiesto que hay un consenso político mayoritario en el país de que se necesita dar una respuesta como corresponde a Bahía Blanca. Eso reduce las posibilidades de que el gobierno no cumpla con la ley una vez que se apruebe en el Congreso.

De todas formas, este es un gobierno que ha vetado la ley de financiamiento universitario, que ha vetado la ley de aumento para los jubilados, que ya fue hace un año a Bahía Blanca y les dijo: "arréglesenlas con lo que tienen". Por lo cual, no tenemos ninguna confianza. En última instancia, lo que planteamos es la necesidad de generar un acuerdo político mayoritario opositor para construir una alternativa de gobierno. Para tener un gobierno que, cuando ocurre algo como lo de Bahía Blanca, responda como debe responder: haciéndose cargo de sus obligaciones constitucionales y cumpliendo la ley.

Los puntos claves del DNU que firmó Javier Milei para el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

En relación con la afirmación de que este DNU no aumenta la deuda, eso es sencillamente falso. Es falso porque incrementa la deuda con el FMI en dólares y porque, además, la plata que va a ingresar se va a usar para seguir pisando el dólar, evitar una devaluación y que eso no se traslade a los precios. Y llegar a las elecciones de octubre sin una disparada inflacionaria.

Básicamente, es un préstamo para financiar la campaña electoral de las legislativas de La Libertad Avanza. Ya en su momento, el acuerdo de Macri con el FMI, con la venia de Trump y Caputo, fue para financiar la campaña presidencial de Macri. Bueno, este préstamo es para financiar la campaña electoral legislativa de La Libertad Avanza.

Claudio Mardones (CM): Acá hay una gran discusión. Es llamativa la necesidad del presidente Milei y del Palacio de Hacienda de sostener que no se ha incrementado la deuda y que no se incrementará con este nuevo acuerdo con el FMI, ¿usted cree que este argumento está directamente vinculado con sortear lo que establece la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que obliga a enviar una ley al Congreso en vez de un DNU? ¿Ese es el principal argumento por el cual ustedes recurren a la Justicia Federal Penal?

Claro, es un ardid para tratar de eludir las obligaciones legales. Sí se incrementa la deuda, pero además, incluso en el hipotético caso (que no es real) de que no se incrementara, la Ley 27.612 establece taxativamente en su artículo 2 que cualquier nuevo acuerdo o entendimiento con el FMI debe ser aprobado por una ley del Congreso. Y esto es un DNU, no una ley del Congreso. La Corte Suprema es muy clara al distinguir un instrumento del otro y la Constitución también.

Pero además, la constitución en el artículo 75, en los incisos 4 y 7, establece con claridad que es facultad del Congreso arreglar todo lo vinculado a la deuda interna y externa del país. Es decir, incluso si esto fuese una operatoria que traslada deuda interna a deuda externa, o que hace una modificación de la composición de la deuda interna del país sin aumentar su volumen total, Incluso en ese caso, tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Y hacerlo por DNU es para eludir el Congreso.

Vos fíjate que el artículo 1 del decreto dice “apruébase el acuerdo”. Y es un acuerdo que todavía no está rubricado, cuyos detalles no conocemos. Un DNU tiene un trámite legislativo 10 días hábiles para que el gobierno lo mande al congreso, otros 10 días hábiles para que la comisión bicameral dictamine. Después tiene que pasar a las cámaras. Sabes muy bien que si una de las dos cámaras lo aprueba el DNU queda vigente.

Pero lo que puede pasar es esto. Vos fíjate, 20 días hábiles es un mes. En un mes puede ser que el Gobierno ya haya firmado el acuerdo y ya haya habido desembolso del fondo. Entonces, vamos a llegar al recinto con un acuerdo ya rubricado, con desembolsos de fondos ya realizados y por lo tanto con una extorsión del gobierno al Congreso diciéndole que si no ratifican el DNU van a generar una crisis económica.

El Congreso no puede actuar bajo extorsión del Poder Ejecutivo Nacional y por eso no se pueden esperar los plazos del trámite legislativo y por eso el único poder que le puede poner un límite en este momento a lo que está haciendo Milei es el Poder Judicial, que tiene una obligación. Deberían haber actuado de oficio ante el anuncio público de que el gobierno iba a cometer un delito, pero no lo hicieron. Bueno ahora ya firmaron el DNU, es decir que el delito se está consumando.

Tienen que actuar de inmediato para impedir que se realice de forma efectiva y completa y genere un daño muy grande a nuestro país económicamente y también profundice la situación de suspensión de hecho de la Constitución que estamos sufriendo

Elizabeth Peger (EP): Se trata de una deuda que asume todo el Estado argentino, lo que nos involucra a todos, no solo al gobierno actual. Pero en este contexto, resulta problemático para los legisladores discutir algo de lo que no se conoce la letra chica. Lo importante no es solo el monto, sino cómo se va a devolver, porque eso define si se podrá afrontar o no el crédito. Es insólito que se discuta un papel en blanco y que se pida firmar sin conocer los detalles.

Completamente. La jurisprudencia internacional ha establecido que los acuerdos entre los Estados y el FMI tienen un rango similar a los tratados internacionales, que solo pueden ser aprobados por el Congreso. Esto lo incluimos en la denuncia penal con el patrocinio del doctor Eduardo Barcesat.

Por lo tanto, es importante que un acuerdo de esta naturaleza cuente con el consenso de la mayoría de los partidos políticos para que tenga sostentabilidad y proyección a futuro. Pero acá están haciendo una mamarrachada jurídica, un acto ilegal que no va a ser reconocido por los próximos gobiernos. Porque es un hecho ilegal y es un cheque en blanco. Luis Caputo ya dejó filtrar a través de los medios que él no va a venir a dar explicaciones al Congreso y que no van a mandar la letra chica al Congreso.

Entonces, ¿cómo puede ser que el Congreso le convalide un cheque en blanco a este mismo ministro que, según el propio Milei, en su momento, había hecho un desastre con el endeudamiento previo con el Fondo Monetario Internacional? Tenemos que aprender de la experiencia histórica reciente. El acuerdo anterior con el Fondo, durante el gobierno de Macri, no generó ninguna solución; todo lo contrario, la crisis económica se agravó, y un nuevo préstamo solo va a generar lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que ser muy contundentes en el rechazo a esto en el Congreso de la Nación.

Mónica Frade: "Los casos de corrupción terminan incidiendo en la economía"

CM: Hay mucha expectativa sobre lo que puede pasar mañana en la sesión convocada a partir del mediodía. El tema central es tratar todos los temas vinculados al escándalo con la criptomoneda Libra: desde una comisión investigadora especial hasta que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ofrezca explicaciones. También hay un proyecto del radicalismo para que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, adelante su visita en el marco del artículo 101. Lo que hemos podido confirmar es que el oficialismo está ofreciendo que Francos vaya, pero como una forma de evitar la sesión de mañana. ¿Para qué se preparan ustedes en el bloque Unión por la Patria?

Bueno, nosotros, como bloque Unión por la Patria, vamos a tener reunión hoy a las 5 de la tarde. Vamos a ser, obviamente, el bloque que mayor cantidad de diputadas y diputados aporte mañana para intentar tener quórum. Para nosotros es muy importante que haya quórum. Yo soy coautor de uno de los proyectos que está en tratamiento en la sesión de mañana: el proyecto para que Karina Milei venga a dar explicaciones sobre el cobro de coimas.

Porque tuvimos la estafa Libra, que fue un delito a cielo abierto cometido por el presidente como partícipe necesario de la estafa y que está siendo investigado a nivel internacional. Pero la estafa Libra puso de manifiesto también un mecanismo que va más allá del caso de Libra, que es el cobro de coimas por parte de Karina Milei desde hace años como un mecanismo sistemático.

Nosotros, en función de eso, presentamos un proyecto de interpelación mostrando todas las pruebas que hay: todos los testimonios, documentos, información que ha surgido en numerosos medios. Entre otros, Perfil y la revista Noticias, que nosotros citamos explícitamente porque tomamos conocimiento de todas las denuncias que ustedes han puesto de manifiesto. Otros medios también lo han hecho.

Hemos dicho que venga a dar explicaciones. No puede ser que sea público y notorio que la secretaria general de la Presidencia se dedica, aún hoy estando en funciones, a recolectar coimas y no se haga nada. La Justicia tiene que avanzar; ya hay una denuncia penal. El Congreso tiene que citar a declarar a Karina Milei, en particular por el cobro de coimas, y, naturalmente, también a Milei y al resto de los funcionarios por la estafa de Libra.

Nuestra expectativa es lograr que mañana haya quórum y que aprobemos la moción de emplazamiento a todas las comisiones para que se traten todos los proyectos. Rápidamente, los podamos aprobar en el pleno y avancemos con las interpelaciones y la comisión investigadora. Y después, naturalmente también, desde Unión por la Patria sostenemos nuestro planteo de juicio político por la estafa libra.

MC