Aníbal Fernández, ex Jefe de Gabinete y exministro de Seguridad de la Nación, volvió a levantar el perfil en los últimos días y este martes no escatimó en críticas contra la gestión del presidente Javier Milei. En esa línea, calificó al Gobierno de "inoperante" y analizó el escenario para las Elecciones Legislativas 2025, donde expresó que "hay que sacar a estos tipos", en relación con el oficialismo y sus candidatos, que "no tienen la más puta idea".

“Hay que dar discusión, plantarse en las próximas elecciones y defender lo que costó construir, no podemos quedarnos quietos", afirmó el referente peronista. "Hay que trabajar y estar convencidos de lo que se quiere. Y yo voy a acompañar a los que puedan competir”, agregó en diálogo con radio Splendid AM 990, de cara a los comicios que definirán a los próximos comicios que definirán a los nuevos diputados y senadores.

Aníbal Fernández, sobre las marchas de jubilados: "A los viejos no se les pega, a los viejos se los cuida"

Según Fernández, lo que viene haciendo la gestión del fundador de La Libertad Avanza (LLA) es "echar a cualquier persona de su puesto de trabajo porque sí”, y denominar a ese mecanismo como la “optimización del Estado”. También apuntó contra el propio Milei de “jactarse de ser el topo” que va a destruirlo desde adentro, tal como había manifestado en un reportaje.

“No saben gestionar, no conocen el Estado. Con el pretexto de los votos están habilitados a hacer cualquier cosa”, agregó el exfuncionario. En esa línea, cuestionó duramente el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió que es un "cheque en blanco" porque no brindaron detalles de cómo es la negociación ni cuáles son los montos.

Luego, aseguró: "Hay que estar convencidos de lo que se quiere y yo seré uno de los que voy a levantar la mano tratando de acompañar a los que compitan y sacar a estos tipos que son inoperantes, no tienen la más puta de las ideas de cómo ordenar las cosas de los argentinos. Siguen rompiendo todo y siguen pidiendo préstamos al Fondo Monetario".

Sin embargo, quien estuvo a cargo de la cartera de Seguridad en la segunda parte del mandato del expresidente Alberto Fernández, también realizó una autocrítica hacia el interior del partido. "Hubo macanas por parte nuestra, hagámonos cargo y corrijamos; pero en las próximas elecciones tenemos que terminar con esto de romper todo".

La tragedia en Bahía Blanca

En otro tramo de la entrevista, Aníbal Fernández se refirió al desastre que provocó el temporal y las inundaciones en la ciudad de Bahía Blanca, con cientos de evacuados, millones de pesos en destrozos, desaparecidos y al menos 16 personas muertas. Para el exjefe de Gabinete, los 10 millones de pesos confirmados que enviará la Nación no son suficientes.

"Los cálculos del intendente son de $400 millones, ¿de dónde querés que saque esa plata un municipio si no tiene ese presupuesto?", sostuvo sobre las declaraciones del jefe comunal bahiense, Federico Susbielles. "Lo que está sucediendo es terrible", agregó.

Por último, destacó el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) porque “si no hubiese sido por el alerta que le dio al intendente no hubiera suspendido las clases y hoy tendríamos una catástrofe con los pibes, y eso no nos puede pasar”.

Mientras tanto, comenzó el proceso de limpieza del lugar y se espera que para el miércoles se reanuden las clases en la zona, luego de varios días de trabajo. Hay autoridades del Gobierno nacional y provincial trabajando en el lugar para colaborar con los afectados, mientras que los desaparecidos siguen siendo buscando por los vecinos y las fuerzas federales que realizan tareas de rescate.

