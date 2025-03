Mónica Frade: "Los casos de corrupción terminan incidiendo en la economía"

En el marco de la investigación por el escándalo cripto, la Coalición Cívica denunció a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por tráfico de influencias y violación de ética pública. Previo a la sesión para definir la comisión investigadora del caso, la diputada Mónica Frade aseguró que los hechos de corrupción pueden tener efectos en la economía y apuntó contra los legisladores que cambiaron su posición respecto a “la transparencia”. “No podemos tolerar que nuestros pares tengan niveles de corrupción”, denunció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Mónica Frade es diputada de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires, electa en 2019 y reelecta en 2023. Fue fundadora y coordinadora de la Casa de Derechos Humanos de Quilmes e integrante de la junta promotora del Frente Nacional Contra la Pobreza en el año 2000.

El Congreso se pone bravo porque aparecen una tras otra: tenemos lo de Bahía Blanca por un lado, lo del DN1, el Fondo Monetario Internacional por otro, el tema de Karina Milei y la posibilidad de tráfico de influencias, cohecho y violación de la ética pública. ¿Hay un cambio de clima de época?

Estamos indudablemente en un cambio de época, por lo menos en el clima, donde creo que el objetivo es cambiar los paradigmas y retroceder en conquistas que creíamos que ya estaban salvadas y que comienzan a querer ponerlas en duda. Así que me parece que esto nos obliga a los legisladores a levantar un poco la vara, a ponernos un poco más exigentes y a ser autoexigentes.

Pero eso ya pasó hace un año. Que hoy estén levantando la vara que tiene que ver con alguna otra causa, porque esa constricción de los derechos conquistados durante muchos años lo produjo el Presidente ni bien asumió.

Bueno, yo lo vengo sosteniendo. Lo que está pasando ahora es que comienza a verse algo que los argentinos pensaban que no iban a ver en un gobierno que se había llenado la boca con la honestidad y que venía a combatir la corrupción. En realidad, lo que comenzamos a ver es un posible bolsón de corrupción en el seno mismo de la Casa de Gobierno. Esto encendió una luz de alarma, y creo que tenemos que ir por ahí.

Necesitamos saber si estamos frente a otra banda, no la que se fue, sino una banda donde, con métodos más sofisticados, apuntan al mismo resultado. Desde ahí es que estamos planteando esto, y desde ahí es que no solo le hemos hecho la denuncia penal a Milei por la criptomoneda $Libra, sino además a la propia secretaria General, porque estamos convencidos de que ella podría estar oficiando de cajera, de recaudadora, aprovechando su lugar de privilegio y el de su hermano.

Por experiencia como la suya, uno ha visto a lo largo de los años, tanto en el menemismo como en el kirchnerismo, que la corrupción pasa a tener importancia cuando la sociedad se cansa de los gobiernos o cuando cumplen la función para la que fueron elegidos, pero la corrupción sola nunca es un tema cuando la economía va bien, o cuando la gente cree que la economía va a ir bien. ¿Usted tiene esa misma sensación de que si esto está haciendo ruido es por otra cosa más?

Los que tenemos muchos años hemos visto esto, lo hemos incluso padecido. Cuando Elisa Carrió, en 2004, denunció el robo en la obra pública, a De Vido y a toda banda, Cristina Fernández de Kirchner tenía el 64% de apoyo, y todavía no habíamos caído en demasiada debacle.

Lo mismo sucedió con Menem…

Es verdad, pero lo que digo es que las cosas hay que hacerlas en el momento que uno toma conocimiento, sin ninguna especulación, saliendo de los espacios comunes y de los lugares de confort. Lo tenemos que hacer, aunque la sociedad no nos comprenda, y aunque nosotros coincidamos en esa lectura de la realidad. Pero también creemos que, cuando estas cosas pasan, terminan incidiendo gravemente en la economía. Los casos de corrupción terminan incidiendo en la economía. Hay vasos comunicantes entre una cosa y la otra, mucho más en el tema de token $Libra, donde esto ha tenido una repercusión internacional.

Nosotros no hicimos ninguna especulación ni la vamos a hacer. Lo hacemos sabiendo lo que es la justicia, que es lo que tenemos, pero entendemos que eso es lo que hay que hacer. Luego tomará su cauce, para bien o para mal, pero nosotros vamos a hacer foco y vamos a tratar de que haya luz en este tipo de cosas. Siempre lo hemos hecho.

Claudio Mardones: Estamos ya en la previa de la convocatoria firmada por el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, para la sesión del mediodía. ¿La Coalición Cívica va a dar quórum?

Sí, desde ya. Nosotros también tenemos proyectos para interpelar a Guillermo Francos, en la misma línea que muchos otros sectores políticos. Es bastante transversal esto. Vamos a dar quórum y esperamos que los 129 diputados se reúnan en la Cámara.

CM: El Gobierno nacional está proponiendo que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelante su informe a una de las dos Cámaras como una forma de tratar de restarle los porotos para el quórum de la sesión de mañana. ¿Usted cree que eso puede funcionar?

En este Congreso es impredecible lo que puede o no pasar, porque los métodos son los mismos que se vienen usando desde el menemismo. Todo es posible. Es verdad que Martín Menem está ofreciendo algo que el jefe de Gabinete está obligado a hacer y no está haciendo. Es más, yo creo que ya está en situación de una moción de censura. Así que, en realidad, eso no es una negociación. Cuando te están dando lo que te tienen que dar obligadamente por un mandato constitucional, no te están dando nada. Nosotros no estamos en esa negociación, no creemos que sea saludable entrar en esa negociación y creemos que en la Cámara se tienen que dirimir los hechos que pasaron. No es que sea optimista, nosotros todavía tenemos una comisión que está muerta porque su presidenta no la convocó más.

CM: ¿A cuál se refiere?

A la comisión encargada de dirimir los hechos de las visitas al penal de Ezeiza por los diputados.

CM: La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento la preside Silvia Lospennato.

Exactamente. Eso quedó ahí, quedó planchado, quedó muerto. Entonces, no es que sea optimista con las comisiones investigadoras, pero nosotros tenemos un rol, y sería bueno que algunas cosas no se negocien, que se diriman y que se aclaren algunas cuestiones porque son graves. La negociación que estás planteando está en curso, y creo que, de momento, no les está dando resultado. Así que veremos de hoy a mañana a las 12.

CM: Silvia Lospennato, del PRO, es una figura clave para impulsar en otros momentos emplazamientos a otras comisiones. ¿Qué expectativa tiene usted con el rol que puede tener Lospennato ante un emplazamiento a su propia comisión para tratar este tema?

No quiero hacer ninguna elucubración porque hay cambios muy profundos en muchas de las personas con las cuales nosotros recorrimos estos últimos 6 o 7 años. Hay cambios que son notorios, que son inexplicables. Son las mismas personas que motorizaron Ficha Limpia, por otro lado, guardan un silencio sepulcral cuando tienen una persona presidiendo el bloque que está seriamente sospechada de enriquecimiento ilícito, como el diputado Cristian Ritondo. Estoy viendo cosas que me están indicando que hay un cambio sustantivo en muchas de las personas que clamaron siempre por transparencia y por el pleno funcionamiento de las instituciones. Me estoy llevando algunas sorpresas. Esa es la verdad.

Me estoy llevando, en lo personal, muchas sorpresas, porque nosotros no podemos tolerar que nuestros pares tengan niveles de corrupción. Lo hemos visto cuando señalamos al señor Tabaco –Pablo Otero, dueño de la Tabacalera Sarandí–, y lo he vivido personalmente en el tratamiento de la ley de ludopatía con todo lo que se pone en juego y cómo cambian personas que históricamente estaban en una posición y hoy están en otra. Entonces, es muy difícil contestar esa pregunta de por qué funcionan. Habría que preguntarles a ellos por qué cambian. Yo estoy siempre en el mismo lugar.

