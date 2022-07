La apertura de Modo Fontevecchia: interregno

"Hay versiones de todo tipo sobre la reconfiguración del Gabinete. También con la economía y las nueva medidas referidas al tipo de dólar para el campo. Además está el regreso de Batakis al país, luego de las reuniones con el FMI. Cuando se habla de interregno implica un intervalo, un concepto que viene de la monarquía, la idea de que murió un Rey y no está el nuevo. Es un espacio de tiempo, esa idea de vacío entre dos puntos. Quien más profundizó eso fue el físico y filósofo Thomas Kuhn, quien se refirió a la lucha de paradigmas, donde había una disputa entre lo que había muerto y lo que todavía no había nacido, y se creaba un vacío. Es la lucha respecto de lo que hay que hacer", decía Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

Luego se compartió con los oyentes un audio de Kristalina Georgieva para entender la filosofía del nuevo Fondo. La titular del FMI habló de un "aprendizaje con la experiencia", apostando por un "crecimiento integral" y la "estabilidad financiera" como una parte importante del compromiso del Fondo, junto con la "sostenibilidad social y medioambiental".

Además, pidió apoyar a los países para que todo el mundo se pueda beneficiar del crecimiento y de las oportunidades. "Este no es el Fondo que conocieron sus abuelos", agregó. En el segundo audio, le deseó lo mejor al pueblo argentino en tiempos difíciles. "Es el discurso más amistoso que pueda tener un banco que presta plata", explicó el conductor.

El Gobierno analiza cambios en el Gabinete y medidas económicas para "oxigenar la gestión"

"Entre las personas que se mencionan para integrar el nuevo Gabinete está Jorge Capitanich, un economista de sólida experiencia como administrador. Para algunos puede ser una alternativa de Sergio Massa mientras que, para otros, podría funcionar como un complemento", resaltó Fontevecchia. A continuación, se escuchó al gobernador de Chaco hablando sobre la deuda con el FMI. "Es un acuerdo posible, dentro de las restricciones que Argentina tiene. Es necesario que el país tenga inserción en el mercado internacional. Este convenio no es una solución si no se toman otras medidas", resaltó el dirigente peronista. "Los discursos de Capitanich, Scioli, Batakis y Massa, que son los nombres apuntados para reforzar al Gobierno, tienen una mirada ortodoxa de la economía, es decir, que no parece haber un giro hacia la izquierda del Frente de Todos", remarcó Fontevecchia.

Nuevas medidas para el campo

El que habló al respecto fue Julián Domínguez, quien dijo que "no habrá devaluación ni baja de retenciones", según le confirmó Alberto Fernández. "Le estamos pidiendo a los productores que liquiden porque conviene en este contexto de la Argentina", sentenció el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Julián Domínguez pidió que el campo liquide y prometió: "No va a haber devaluación ni baja de retenciones"

Después se compartieron las palabras de Alfredo de Angeli, quien criticó al Gobierno diciendo que "no saben lo que es el derecho a la propiedad privada, van por eso. Lo que menos hace el Presidente es velar por la paz social, incentiva a la violencia, y algunos medios de comunicación también", enfatizó el referente del campo.

Por su parte, Gustavo Grobocopatel reconoció que no sabe si los productores van a preferir quedarse con pesos. "Lo que el Gobierno plantea es que un 30% de lo que liquiden tendrá un valor del dólar campo y el resto quedaría en una cuenta corriente en pesos, ajustada por el dólar oficial, con el temor de que lo administra un banco", analizó el periodista.

Quien cerró la serie de opiniones sobre las nuevas medidas fue Nicolás Pino. "No es bueno construir medidas sin consenso con las entidades del campo. La medida es confusa, un nuevo tipo de cambio más, no le veo la implementación", detalló el presidente de la Sociedad Rural. "La moneda está en el aire, puede caer para un lado o el otro, tal como sucede en la película Match Point, de Woody Allen", finalizó Jorge Fontevecchia.

