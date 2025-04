Las preguntas pendientes al papa Francisco

En el pase entre Longobardi y Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Jorge Fontevecchia y Marcerlo Longobardi conversaron sobre las preguntas que el papa Francisco no pudo contestar y su deseo de volver a la Argentina.

Acerca de la discusión sobre la frustrada visita del pontífice al país, Jorge Fontevecchia aseguró que el viaje era un hecho, aunque nunca se pudo concretar, y compartió su anteúltimo intercambio con Francisco en noviembre de 2024. “Le dije que viniera o no, íbamos a hacer un testimonio suyo sobre la Argentina. El me respondió que no estaba en condiciones de dar reportajes, pero que iba a hacer una excepción”, relató.

Como respuesta, Fontevecchia le envió un cuestionario sobre la Argentina con preguntas sobre su relación con Borges, el mundial de Qatar, su costumbre de tomar mate y su vínculo con el barrio de Flores. “Eso quedó inconcluso porque él se enfermó y quedó para el archivo el cuestionario completo”, señaló.

“El cuerpo de Bergoglio quedó en Roma, pero al no haber venido, está más que nunca dentro de todos los argentinos. Veremos el efecto político de su posición a lo largo del tiempo. Quizás Francisco pueda ser un orientador ideológico del período post-Milei”, agregó Fontevecchia.

Sobre la relación entre el Papa y la Argentina, Longobardi observó que es posible que su muerte atenúe el conflicto y criticó la lógica binaria “woke” y “antiwoke” con la que se han juzgado las posturas ideológicas del pontífice argentino.

Por otra parte, destacó la columna de opinión del periodista Joaquín Morales Solá en La Nación, en la que recordó una frase que Francisco le dijo en octubre del año pasado: “Sigo creyendo que la unidad es superior al conflicto. La unidad se puede lograr si todos acordamos primero que la realidad es más importante que la idea”.

