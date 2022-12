María Laura, la séptima eliminada de Gran Hermano, habló por primera vez tras su salida de la casa más famosa del país.

La participante apodada "Cata" -por el largo tiempo que vivió en Catamarca- se sometió al duro mano a mano con Santiago del Moro y el panel de analistas del programa (Laura Ubfal, Ceferino Reato, entre otros).

"Se extraña mucho a mi hija y mi familia", indicó "Cata", quien también contó que se aferró mucho a Lucila "La Tora" dentro de la casa por sentirse identificada con ella.

Sobre Agustín, argumentó que intentaba ayudarlo para que asumiera su supuesta condición sexual (esto le valió críticas por parte del público, que consideró que no tenía por qué meterse en ese tema).. "Yo percibía, sentía, después de varias charlas que tuve con él", expresó.

"Alfa no tiene filtro. Es así, dice lo que piensa", sostuvo sobre Walter Santiago. Además, coincidió con él en que fue "una falta de respeto" que las parejas mantuvieran relaciones sexuales enfrente de sus compañeros.

La presentación de María Laura

María Laura tiene una hija de 9 años llamada Isabella y está en pareja con una chica que conoció jugando al fútbol.

“Ojalá que en la casa no me encuentre con gente muy canchera o gente que discrimina porque no me voy a poder contener”, dijo María Laura en su presentación.

María entró a la casa a las 22:41 con una gran sonrisa en su rostro que destacó Santiago del Moro. “No fue mi idea, fue idea de mi pareja y mi ex pareja, se juntaron y me inscribieron” respondió María a la pregunta de porqué se había anotado en el reality. Además dijo que no tenía pensada una estrategia y que quería disfrutar y ser “yo y contar mi historia”.

Nacida en Córdoba se mudó a Belén, Catamarca y actualmente vive en Paraná “por unas cuestiones de salud de mi hija”.

Sobre su familia contó que “una vez, una compañera le preguntó a Isabella si su papá había muerto y ella le respondió: ‘no tengo papá. Tengo dos mamás’” y agregó que “Fui muy aventurera. Si tuviera que tatuarme los nombres de la gente con la que estuve tendría el mapamundi en el cuerpo”, dijo entre risas.

BL JL