Leila Gianni: "Milei va a superar cien veces a Perón"

Después de un paso fugaz por el ministerio de Capital Humano, Leila Gianni dejó el Estado nacional para dedicarse a recorrer La Matanza. La exsubsecretaria de Coordinación Legal y Administrativa sostuvo que es necesario “meterse en los territorios” para “dar la batalla cultural que pide el presidente Javier Milei”. Además, destacó la gestión de gobierno, que logró “sacar a los intermediarios y realizar la asistencia directa”. “Les han robado hasta la dignidad”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Leila Gianni es abogada y exsubsecretaria de Coordinación Legal y Administrativa del ministerio de Capital Humano.

Usted dejó el ministerio de Capital Humano por voluntad propia. ¿Cómo quedó su relación con la ministra Sandra Pettovello tras esa salida?

La salida de Capital Humano fue consensuada con la ministra y ella entendió mi voluntad de salir del escritorio para ir hacia el territorio. La relación con la ministra es excelente y hemos trabajado fuertemente en lo que es la lucha con los gerentes de la pobreza y los militantes del hambre.

¿Cuál es tu proyecto político?

No vamos a hablar de candidaturas porque es muy pronto. Yo soy una herramienta y voy a estar donde necesiten Javier Milei, Karina Milei y Sebastián Pareja. Lo que estamos haciendo es un trabajo territorial.

Los vecinos de La Matanza están acostumbrados a vivir bajo el hostigamiento, las amenazas, la violencia y necesitan aires de libertad y soluciones reales. El municipio fue gobernado durante muchos años por políticos de la casta empobrecedora. Hay que meterse en los territorios de todos los barrios de las 16 localidades para dar la batalla cultural que pide el presidente Javier Milei.

Te hiciste notoria en un enfrentamiento con Juan Grabois en Comodoro Py. Te acusó de ser peronista y hasta dijo que tenías un tatuaje de algún símbolo peronista. ¿Creés que lo correcto para la Argentina era el kirchnerismo en 2003 y que hoy es La Libertad Avanza?

Como le aclaré a Grabois, yo no fui kirchnerista. Sí tengo un origen peronista, pero durante los últimos 20 años no hubo peronismo en la Argentina. La justicia social no es robarle a los más pobres ni utilizarlos como objetos. Recordemos que los sectores más vulnerables fueron utilizados como objetos para movilizarse en las marchas político-partidarias.

“Los alimentos por los que tanto reclamaba Grabois no son más que un elemento de poder que tienen sobre los sectores más vulnerables”, declaró Gianni.

No les alcanzó con realizar corrupción dentro del Estado nacional y violentaron a los sectores más vulnerables, pidiéndoles una cuota de los planes sociales. Los alimentos por los que tanto reclamaba Grabois no son más que un elemento de poder que tienen sobre los sectores más vulnerables.

Está más que probado en las causas judiciales, en particular en la que está procesado Belliboni y más de 15 personas más, que obligaban a adultos y a niños a marchar a cambio de un bolsón de comida. Les han robado hasta la dignidad.

He escuchado a Máximo Kirchner y Cristina Kirchner decir que estaban en contra de los movimientos sociales y que los planes sociales se redujeron en el gobierno de Néstor Kirchner. Esos planes se ampliaron con Mauricio Macri y con Alberto Fernández. También se planteaba que Alberto Fernández potenciaba a los movimientos para tener un movimiento en contra de Cristina. Néstor no entraría dentro de esta crítica que hacés…

Si entraría porque nunca pusieron una política pública para correr a estar organizaciones sociales que fueron utilizadas y su único rol era ser intermediarios entre lo que el Estado nacional proveía a los sectores más vulnerables. Estas organizaciones reciben recursos del Estado para ejercer el poder de dominación.

Lo único que hicieron fue hacer crecer un asistencialismo. La primera vez en la historia en la que se está haciendo algo diferente es bajo la gestión del presidente Javier Milei y la ministra Pettovello, que es sacar a los intermediarios y realizar la asistencia directa, desde el Estado a la persona que lo necesita.

¿En esa crítica incluís a Mauricio Macri?

Obviamente. Los planes sociales no son una herramienta de solución de la pobreza porque no generan condiciones de progreso y de inclusión dentro del sistema laboral. Lo que hacen es mantenerlos con limosnas para que sigan sintiendo que su único derecho es recibir un plan social. Eso no les permite incluirse en el sistema.

¿Hablaste con la ministra Stanley durante el gobierno de Macri?

No.

¿Por quién votaste en 2003, 2007, 2011 y 2015?

Por Kirchner no voté, pero no me puedo acordar por quién vote.

¿Y el tatuaje es una mentira?

No, no tengo ningún pingüino. Al pingüino se lo comió el león.

Claudio Mardones: ¿Cuál fue su relación con el peronismo y con qué sector?

Mi primer contacto político con el peronismo fue en el espacio de Juan Cabandié. De 2022 a 2023 fui directora de Proyectos Ambientales en el ministerio de Ambiente.

En 2023 discutí mucho con el ministro porque yo estaba a cargo del control de ejecución de las obras, que eran el saneamiento de los basurales a cielo abierto y la construcción de centros ambientales.

Se inauguró el Centro Ambiental de la provincia de Formosa, que fue una inversión millonaria bajo un crédito del BID, y los recuperadores informales de residuos iban ser pasados a la planta de separación y no les querían comprar los elementos de protección personal.

Gastaban millones de pesos, se llenaban la boca hablando de “primero la gente”, pero no les garantizaban las condiciones mínimas a los trabajadores informales.

CM: ¿Ese trabajo con Cabandié no iba acompañado de una discusión política con La Cámpora, espacio que había integrado el ministro?

Yo nunca tuve ninguna relación con La Cámpora. Entiendo que Cabandié rompió con La Cámpora y formó su propio espacio político.

Producto de mis discusiones, un día quise entrar a mi oficina, y me llenaron la oficina de luces LED que iban a ser entregadas a municipios y no pude entrar.

CM: ¿Qué pasó con Pablo de la Torre, quien era viceministro de Capital Humano?

Yo no hablé más con él y desconozco si la ministra habló. Lo que puedo mencionar es que a él se le limitaron las funciones porque estaba cargo del control de stock de la mercadería de los galpones del ex ministerio de Desarrollo Social y no le habían informado a la ministra sobre la fecha de vencimiento de los productos.

CM: ¿Fue Pablo de la Torre el que no le informó a la ministra?

No. Había otros funcionarios pero el máximo responsable de la secretaría de Niñez era él.

Elizabeth Peger: ¿Con qué figura del peronismo te identificas?

Con Juan Domingo Perón. Después cometió errores, pero en un momento histórico pudo enderezar a la Argentina y conquistó derechos laborales para los trabajadores. Los gremios también tuvieron un gran crecimiento, pero no eran los mismos gremios que hoy.

La vasta sindical no representa a los trabajadores. Se han convertido en castas que están atornilladas al trono del poder hace más de 40 años.

EP: ¿Qué te pasa con el gobierno de Menem?

Vengo de una familia híper laburante, y era chiquita. Recuerdo que mis papas han llegado a tener más de dos laburos, y en el gobierno de Carlos Menem vivimos bien. Mis papás pudieron comprar la primera televisión a color.

EP: Los sectores más vulnerables no tienen el mejor recuerdo del gobierno de Carlos Menem.

¿Cómo sabés eso? No creo que seas vulnerable como para que afirmes que los sectores vulnerables no pasaron un buen momento.

EP: Claramente no tengo que aclarar mi situación, pero con los niveles de pobreza con los que culminó la salida de la convertibilidad los sectores vulnerables no la pasaron bien. Incluso se vivió en el 2001 y vimos el inicio de los piquetes a partir de eso.

Después fueron utilizados como elementos de dominación. Los elementos siempre necesitan un muerto para levantar la bandera.

¿Creés que Milei va a ser lo que fue Perón?

Milei va a superar cien veces a Perón. Milei está haciendo un trabajo excelente en sólo 10 meses de gestión. Una vez que asumió, cumplió y ahora Argentina tiene la posibilidad de volver a nacer. Es uno de los políticos que jamás mintió, y creo que los argentinos necesitaban escuchar a alguien que hablara desde el corazón y no se ponga una careta.

¿Hay algo de tu personalidad guerrera que es adecuada a este momento político?

Sí. Se necesitan personas frontales y guerreras. Como siempre digo y dice el presidente Milei, no hay lugar para tibios.

