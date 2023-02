Liga profesional 2023: Jornada torcida para los grandes

Continúa la acción de la Primera División y, hasta el momento, los únicos equipos que se mantienen en lo más alto con puntaje ideal son Lanús y Godoy Cruz, siendo dos apariciones que escapan las especulaciones de varios en estar liderando el certamen, por más que este está recién viendo su amanecer.

El Granate venció a San Lorenzo en casa por 2-1, mientras que el Tomba hizo lo propio en Mendoza superando por la mínima a Colón. Así, ambos equipos se mantienen en lo más alto con 100% de efectividad, aguardando por lo que suceda a partir de las 21:30 en Parque Patricios con Huracán y Banfield. En caso de que el Globo sume de a tres pasará a ser el tercero en discordia.

Una realidad totalmente distinta vivieron, en la segunda fecha, los denominados grandes. Si bien siempre existirá el interminable debate de quiénes son los “grandes” del fútbol argentino.

Belgrano le ganó a River con un doblete de Vegetti

Tanto Independiente, River, San Lorenzo, Racing y Boca no pudieron lograr su cometido en la segunda jornada de la Liga Profesional, teniendo que afrontar una semana con sabor amargo y con varios conceptos para revisar de cara a futuro. Cumpliendo las expectativas por momentos y desilusionando por tantos otros, los equipos que se ponen el traje de candidatos, como habitualmente lo hacen, no terminan de poner primera y encienden ciertas alarmas.

El primero en cerrar un encuentro para el olvido fue San Lorenzo que había teniendo un auspicioso comienzo del campeonato en el debut del torneo en el Nuevo Gasómetro ante Arsenal. Fue victoria por la mínima del equipo de Rubén Darío Insúa, pero lo que despertó ilusión fue lo que plasmó el Ciclón en cancha, dando síntomas de un equipo con una idea un tanto más conformada que el año pasado. Ahora bien, en su segundo compromiso el andar no fue el mismo. Caída 2-1 en Lanús, dejando pasar la posibilidad de subirse a lo más alto de la tabla de posiciones.

Boca y Central Córdoba no se hicieron daño en la segunda fecha de la Liga Profesional

En sintonía con el Cuervo, River y Racing se llevaron a casa derrotas y preocupación en un sábado cargado de partidos importantes en la LFP. Al Millonario de Martín Demichelis que en su debut superó sin ningún tipo de sobresaltos a Central Córdoba en Santiago del Estero, mostrando aún más y mejores secuelas del trabajo que le imprime su nuevo entrenador, en su visita a Córdoba le pegaron y fuerte. En un duelo con un peso emocional particular por lo que se vivió en 2011 entre ambos equipos, River cayó 2-1 ante Belgrano. El Pirata cordobés, en su vuelta a Primera, volvió de la mejor manera y con goles de Pablo Vegetti superó al conjunto de Núñez que tuvo errores garrafales en zonas delicadas que le costaron un partido. Dura derrota para el Millonario y primera de manera oficial para Demichelis al mando del equipo.

De todos los equipos bajo la lupa, Racing que venía de ser campeón ante Boca en Abu Dhabi es hasta el momento la mayor decepción en cuanto a resultados que en la previa del torneo se perfilaba como gran favorito y, hasta el momento, el traje le queda grande.

El equipo de Fernando Gago no sumó de a tres en lo que va del campeonato y el termómetro del hincha empieza a tomar temperatura. La Academia cayó por la mínima ante Argentinos Juniors en su visita a La Paternal. Junto con el empate sin goles con Belgrano en su debut, la caída con el Bicho se traduce en un torcido comienzo de campeonato para Racing que forma parte del pelotón de equipos mirando de reojo el fondo de la tabla con un único punto en su poder.

Quienes no lograron torcer este andar de los grandes fueron Independiente y Boca que abrieron la jornada del domingo. En el primer turno, en su visita a Saavedra, el Rojo cayó 2-1 con Platense. Una derrota que generó dudas cuando Leandro Stillitano logró imprimir ciertas certezas en un equipo y todo un club que quiere resurgir desde el arribo de Fabián Doman a su presidencia. Pese a ello, el conjunto de Avellaneda no pudo con el Calamar que hizo pesar la localía y llevarse así los tres puntos. 50 y 50 entonces para Independiente, debut con triunfo y un baldazo de agua fría en la segunda jornada. Pegadito a las acciones en Saavedra, en La Bombonera Boca quería seguir por la senda del triunfo pero no lo logró.

Independiente tuvo un duro tropiezo y cayó ante Platense en el Libertadores de América

Recibió a Central Córdoba que le presentó un partido incómodo, de pierna fuerte en el medio e incluso teniendo la más clara para llevarse los tres puntos. El cotejo terminó con el marcador en silencio, en gran medida gracias a Sergio “Chiquito” Romero que se hizo gigante bajo los tres palos. El ex arquero de la Selección Argentina cometió una infracción sobre Facundo Castelli dentro del área por lo que Andrés Merlos cobró la pena máxima. El propio Castelli se hizo cargo de la ejecución donde Romero respondió y enmendó de su error deteniendo el remate desde los doce pasos. Luego la performance de Boca fue pobre nuevamente, demostrando que el equipo no está consolidado del todo. Si bien no perdió dejó pasar puntos importantes y por ahora marcha en mitad de tabla con 4 unidades.

Respecto al futuro de cada uno de los equipos en cuestión, que tendrán una semana de trabajo con rostros de pocos amigos, arroja los siguientes compromisos. El sábado 11 de febrero a partir de las 17:00, San Lorenzo recibe a Godoy Cruz en un duelo importante por el desenlace del torneo. El Ciclón quiere reencontrarse con el triunfo y el Tomba quiere mantener la racha ganadora y no ceder terreno arriba.

El mismo día, cerrando la jornada, desde las 21:30 Independiente visita Liniers para verse las caras con Vélez y Boca hará lo propio con Talleres en Córdoba. El domingo, 19:15 en su primera presentación en El Monumental en 2023, River recibe a Argentinos Juniors con el Millonario en búsqueda de un nuevo triunfo. Cerrando la jornada, Racing le abre las puertas al Cilindro de Avellaneda para verse las caras con Tigre, otro de los equipos que quiere poner su nombre en lo más alto en la corriente temporada.

Los otros resultados y lo que resta de la Fecha 2 de la Liga Profesional:

· Newell´s 1-0 Vélez

· Tigre 2-2 Rosario Central

· Sarmiento 3-5 Barracas Central

· Arsenal 1-1 Estudiantes (LP)

· Atlético Tucumán 0-2 Talleres

· Unión 0-2 Instituto

· Gimnasia (LP) vs Defensa y Justica (18:00)/ Huracán vs Banfield (21:30)

FM