El médico Aníbal Lotocki mantuvo un mano a mano en Telenoche con Nelson Castro y Dominique Metzger en el cual pretendió desligarse del estado de salud de la modelo.

Casi al finalizar, Lotocki dijo: "Lamento muchísimo la enfermedad renal de Luna, es terrible, me imagino alguien que se va a operar para verse mejor, que termine con un problema crónico de por vida, es terrible".

Y agregó que "como profesional me siento muy mal, como profesionales no queremos dañar a nadie, si alguien me hubiera dicho que esto podía producir aunque sea en un solo paciente una insuficiencia renal, no lo usamos. este es un producto que yo use porque estaba aprobado. hace tiempo que no lo usamos mas".

Recordemos que sobre Aníbal Lotocki pesa una condena por lesiones graves por la utilización de metacrilato, en la que se le pidieron 4 años de prisión y la inhabilitación para operar por 5 años.

El médico intervino a Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, entre otros pacientes.

