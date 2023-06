¿Qué le pasa a Silvina Luna? La explicación de un médico especialista renal

Silvina Luna, modelo y ex participante del programa Gran Hermano sigue hospitalizada bajo terapia intensiva en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Continúa con la batalla por su delicado estado de salud, tras sufrir una mala praxis por ser operada por el cirujano Aníbal Lotocki.

Según indicó el periodista Ángel de Brito en LAM, ella "está sedada y con respirador", aunque se encuentra acompañada por su familia. "Está sufriendo un montón hace mucho tiempo", agregó el conductor.

Silvina sufre de una insuficiencia renal a consecuencia de la hipercalcemia. Una enfermedad que provoca desequilibrios en los niveles de calcio en el organismo.

Antecedentes

En 2011, la modelo se sometió a una intervención del tipo estética en manos del cirujano Lotocki. Así mismo, por una introducción de una sustancia tóxica en su cuerpo (polimetil metacrilato) le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal.

A partir de este cuadro, Silvina Luna debe realizarse diálisis tres veces por semana durante cuatro horas. Actualmente, requiere un trasplante de riñón para que su vida pueda volver a la normalidad.

"Una de las personas que se ofreció a donarme un riñón fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero depende de muchas cosas", había asegurado la mediática.

¿Por qué está internada?

Perfil.com charló con el especialista renal Jorge Luis de La Fuente. Encargado del servicio de nefrología del Hospital Privado de Córdoba. Para el médico no es un caso atípico, "en Córdoba hay pacientes con el mismo cuadro o muy parecido. Son pocos pero en todos los sanatorios hay alguno en estos momentos". Según sus datos, todos los que sufren alguna deficiencia renal son, en general, por causas evitables, por ejemplo fumar".

¿Porqué está internada Silvina Luna?

"Hay dos aspectos en el caso de Silvina. Su internación se debe al padecimiento de su enfermedad renal, que ahora es crónica. Propia de la reacción inmunológica del organismo por la inyección del metacrilato. Algo de riesgo extremo. Esta práctica puede provocar que el sistema de defensa se active y esto pone en marcha un mecanismo que inducen a algunas celulares a generar más calcio en sangre. Nosotros lo llamamos hipercalcemia. Al existir tanto calcio, obliga al riñón a trabajar de más para intentar eliminarlo, generalmente la eliminación de ese calcio es por orina", explica el especialista.

¿Qué provoca la hipercalcemia en el cuerpo?

"La reacción más típica son los cálculos", continúa su descripción el medico. "Los cálculos en el riñón hay que eliminarlos por orina, generando mucho dolor, pero no se detiene ahí. También se genera precipitación de cristales dentro del riñón, esto conlleva a la inflamación del órgano, deteriorándolo, lastimándolo y hasta dejándolo sin funcionar", alerta.

Silvina Luna se sometió a intervenciones quirúrgicas que dañaron su salud | Caras (perfil.com)

¿El trasplante es la mejor solución?

Para de La Fuente no hay dudas: el trasplante es lo que hay que hacer. Pero aclara "si, hay que trasplantar, pero antes de cualquier trasplante hay que poner el cuerpo en condiciones óptimas para que pueda recibir el nuevo órgano. El nuevo riñón también es considerado como algo extraño que se introduce en el cuerpo y el mismo organismo puede intentar expulsarlo. En el caso de Silvina, además de controlar la hipercalcemia, por lo que he leído, hay que combatir algunas bacterias en su organismo. Para controlar las bacterias hay que medicarla, pero esos medicamentos no deben alterar cualquier otro proceso. Primero parar la infección, luego suprimirla. Dejar el cuerpo listo y en condiciones", explica.

¿Corre riesgo su vida?

"Su vida corre en peligro" sentencia el especialista. "La mortalidad cardiovascular de una persona en diálisis es 100 veces mayor que una persona normal".

¿Puede recibir cualquier riñón?

"Puede recibir cualquier riñón que sea compatible, esa es la mejor intervención", afirma de La Fuente. "Puede ser de un donante vivo o cadavérico. La gran ventaja que sea una persona viva es poder planear la cirugía". Al ser consultado si conviene o es mejor que el hermano sea el donante, el médico sostiene que "por lo general, entre hermanos hay genes compatibles y dan mejores resultados".

Como es la vida post trasplante

Actualmente hay unas 7000 personas esperado un riñón en la Argentina. La vida de un trasplantado requiere muchos controles y medicamentos post cirugía. "Silvina tendrá que tener precauciones extras, las mismas que una persona con las defensas bajas. En contraposición, para quien dona (ya sea el hermano o cualquier otra persona) los riesgos son menores. Hasta la posibilidad que tenga insuficiencia renal es mínima.