Luis Rosales: "Musk, el más rico, junto a Trump, el más poderoso, veremos qué pasa"

Luis Rosales, periodista y colaborador argentino en la campaña de Donald Trump, compartió sus impresiones en tras el triunfo electoral del magnate desde la Trump Tower, en Washington DC. “Los presidentes, en su segundo mandato, empiezan a trabajar para su legado, para la historia”, afirmó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

En diálogo con Jorge Fontevecchia, Rosales habló de su relación cercana con Dick Morris, otro miembro clave del comité de campaña de Trump. “Morris anticipaba una avalancha de votos de Trump desde hace bastante tiempo, y así fue”, comentó Rosales, quien tiene más de 25 años de relación con el consultor y trabajó con él en diversas campañas en América Latina.

Según Rosales, el enfoque pragmático de Trump hacía que las conversaciones diarias con Morris fueran de tan solo quince segundos, en las cuales una idea era aprobada instantáneamente o descartada. “Eran quince segundos de conversación que Trump finalizaba diciendo ‘I got it’ (lo tengo), y cortaba”, explicó Rosales, quien confesó haber dudado inicialmente de este método: “Yo, cuando vi esto la primera vez, le dije: ‘Esto es un desastre’, y él me contestó: ‘No, fue una llamada buenísima’”.

La rapidez con la que Trump implementaba ideas sugeridas, sin un largo proceso de deliberación, refleja, según Rosales, su instinto de supervivencia forjado en el negocio inmobiliario de Nueva York. “Trump actúa así, con mucho sentido de lo práctico. Es un sobreviviente de la jungla más salvaje del mundo, que es el negocio inmobiliario de Nueva York en Manhattan”.

Otro aspecto interesante que resaltó Rosales fue la relación de Trump con Elon Musk , un vínculo que, según considera, fue ser clave para captar a votantes más jóvenes. El encuentro entre Trump y Musk, para Rosales, representa un fenómeno sin precedentes en el poder global actual: “Ahora, el hombre más rico de la Tierra junto al hombre más poderoso de la Tierra , nunca antes visto. Veremos qué pasa, ¿no?”.

Rosales también reflexionó sobre lo que puede esperarse de este segundo mandato de Trump, que según él se perfilará como una etapa de consolidación y legado. “Quien entiende bien de política americana sabe que los presidentes, en su segundo mandato, cuando ya no pueden ser reelectos, empiezan a trabajar para su legado, para la historia”, comentó.

Este será el momento en el que se comenzará a gestar la llamada “doctrina Trump”, una visión que aún está en construcción, pero que podría marcar un giro significativo en la política estadounidense y mundial.

Luis Rosales es periodista y licenciado en Administración de Empresas. Fue candidato a vicepresidente de José Luis Espert en las elecciones de 2019. También fue agregado turístico de Argentina en Estados Unidos en el 2000. Previamente, fue secretario de Turismo de su provincia, Mendoza, en 1991, y diputado nacional, también por su provincia, en 1989.

