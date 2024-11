Luis Rosales: "Por algo Kamala empieza con la letra K"

En el marco de una elección muy reñida, este martes 5 de noviembre, Estados Unidos definirá a su próximo presidente. Luis Rosales está en Estados Unidos participando de la campaña de Donald Trump, y afirma que, en los últimos días, Biden le hizo un gran favor al ex presidente, al intervenir diciendo que los que votaban a Trump eran una “basura”, insultando al 50% del electorado. “Por más que al presidente de Estados Unidos lo elige menos del 5% de la población mundial, las decisiones que toma o deja de tomar afectan al 100% de la población mundial”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Luis Rosales es periodista y licenciado en Administración de Empresas. Fue candidato a vicepresidente de José Luis Espert en las elecciones de 2019. También fue agregado turístico de Argentina en Estados Unidos en el 2000. Previamente, fue secretario de Turismo de su provincia, Mendoza, en 1991, y diputado nacional, también por su provincia, en 1989.

¿Qué información hay de último momento sobre las elecciones allí, en Estados Unidos?

Bueno, efectivamente, un empate como pocas veces visto. La verdad es que las circunstancias están muy reñidas. Te diría que tenemos 50 y 50 de probabilidades de que gane uno u el otro.

Los que saben de este tema dicen que hay que tener en cuenta dos asuntos. Por un lado, cuando las encuestas indican paridad puede ser que haya triunfo de Trump, porque hay una cantidad de votos ocultos, vergonzantes, al ex presidente.

Algo de eso hay, porque estaba mirando televisión, y anuncian que hay una afluencia excepcional de votantes anticipados en los Estados que se supone que son trumpistas. Se parece un poco al último momento de 2016. Quizás sea una expresión de deseo, porque yo estoy involucrado en la campaña de Donald Trump, junto con Dick Morris estamos trabajando hace rato en esta campaña.

¿Por qué se genera este voto oculto a Trump? Porque lo “cool”, lo políticamente correcto, es estar con Kamala. Esto sucede porque los medios, en su amplia mayoría, están con Kamala, o más bien contra Trump. Hay una opinión muy generalizada de los medios mainstream, salvo por las cadenas News Max y Fox News, pero todos los demás están, prácticamente, demonizando a Donald Trump.

Esto genera una actitud en la que, si votás a Donald Trump, te ponés en un lugar medio “antipático” para con el resto de tus compatriotas.

En su columna de este domingo en Diario Perfil, Jaime Durán Barba elogia la campaña de Trump y menciona, por ejemplo, el hecho de haber aparecido en el último evento en un camión recolector de basura. Durán Barba habla en su columna de que una campaña siempre tiene que ser divertida, y que Trump siempre aporta curiosidad e interés. ¿En qué se diferencia esta campaña 2024 de aquella 2016, con una mayor participación tuya y de Dick Morris?

El gran tema acá, en Estados Unidos, es que los votantes norteamericanos estarían como en la antesala de esos multicines que tienen varias salas y tienen que optar entre dos películas, como si fueran Rambo II y Rocky II, pero ya vieron Rambo I y Rocky I.

Tienen que elegir la segunda parte de algo que ya vivieron. Está todo servido en la mesa, se sabe muy bien quién es y qué puede y no puede hacer Trump, así como Biden-Harris. Es una situación bastante particular, te diría “original”, que dos administraciones estén en tela de juicio. Porque son dos administraciones.

Fijate que la frutilla del postre de la campaña de Trump te la dice a cada rato cuando se presenta. Él pregunta: “¿con quién estuvieron mejor? ¿Están mejor ahora o hace cuatro años?”, y esa es la pregunta que tienen que responder los norteamericanos antes de votar, apelando a la víscera más sensible en toda campaña electoral: el bolsillo.

Ahora, es cierto lo que dice Durán Barba, Trump es un habilísimo entendedor, y maneja muy bien, el mundo actual de las redes. No importa que te odien o te amen, lo importante es estar, ser el centro. En la campaña actual, o sos pro Trump o anti Trump, ese es el centro de la campaña. Eso lo logró por su personalidad, porque los otros, sus enemigos, lo pusieron en ese lugar, y también por una necesidad, porque al no tener medios tradicionales, apeló a las nuevas técnicas modernas de comunicación, como las redes sociales.

La película The Apprentice, que ganó un premio en Cannes, o la serie Civil War, que plantea un Estados Unidos que va a una guerra civil después de un presidente como Trump, ¿juegan algún papel allí? ¿Tienen algún efecto en el electorado? ¿Se habla de ellas, o pasan sin pena ni gloria?

Sin pena ni gloria no, pero tampoco es algo definitorio en la campaña. Yo te diría que le van creando “más manchas al leopardo”, por decirlo de alguna manera. Es algo que va contribuyendo a crear esa idea de que Estados Unidos estaría en riesgo con una presidencia de Trump. Algo que tiene que ver con esto que te decía, la demonización de Trump. Los medios masivos están demonizando a Trump, y las campañas negativas que uno ve en la tele son impresionantes, de un lado y del otro.

Contra Kamala, las voces más extremas la ubican en una posición de “muy izquierda”. Para los estándares norteamericanos, Kamala está ubicada a la extrema izquierda.

¿Qué diferencia hay entre ella y Bernie Sanders? ¿Podrías ejemplificar con Argentina para ayudarnos a entender?

Bernie Sanders es un extremista también, pero es un poco más clásico, más ideológico. Kamala es más moderna, te diría. Traducido al extremo argentino (porque Argentina tolera más extremos), podría ser algo así como la diferencia…

…¿Entre el kirchnerismo y el Partido Obrero, podría ser?

Sí, algo así. Kamala es un poco más camaleónica. Por algo Kamala empieza con la letra k, por ahí andaría. Sanders sería un ideológico más testimonial. Kamala quiere ganar, Sanders no tanto, quiere marcar agenda.

¿Se estima que va a haber un claro ganador mañana o puede suceder como aquella vez, que haya unos días de discusión?

Todo depende. Si cuando empiezan a abrir las urnas hay un voto masivo para uno u otro, que con solo contar lo básico ya quede clara la conformación del colegio electoral, listo. Pero el problema es cuando se empata, y cuando se empata en los Estados que son clave. Cuando se empata en los estados que son clave es muy complejo, porque ahí tenemos el drama de todas las diferentes vertientes de votos que hay. Los votos anticipados, por correo, los de extranjero… y ahí comienza a complejizarse y a hacerse más lento.

Si se empata mucho y hay pequeñas diferencias, como ha ocurrido en las últimas elecciones, bueno, cada voto cuenta, y ahí empiezan las peleas de cada lado, a veces la Justicia, etc. Lo sabremos cuando empiecen a abrirse las urnas mañana. Ahí sabremos si la noche es larga o la noche es corta o si es más de una noche.

Claudio Mardones: Quería preguntarle, en este momento, cómo gravita la figura del “fuego amigo”, del error no forzado. Me refiero particularmente a Kamala Harris y a cómo ha impactado, en esta última etapa de la campaña, la participación del presidente saliente, Joe Biden. ¿Cómo lo vivieron allá?

Mirá, hay varios factores. Por ejemplo, el acto del Madison Square Garden del domingo pasado. Yo estuve ahí. El comediante “anti puertorriqueño”, que fue un telonero, hizo un chiste, fue mínimo, pero con todo esto que te digo, toda la maquinaria en contra de Trump, se generó una fuerza increíble. Se instaló esto, por parte del anti trumpismo, del “odio a los latinos”, la xenofobia, etc… Ahí vino, rápidamente a salvarlo a Trump, la caballería americana. El presidente de Estados Unidos, al día siguiente, dijo que “la única basura era los que votaban a Trump”. Es decir, el 50% de los norteamericanos. Ese fue un gran ejemplo de cómo mete la pata Biden y por qué no está tan presente.

El problema que uno ve es: ¿está en condiciones de gobernar hasta el 20 de diciembre? Si no pudo ser candidato, ¿puede ser el comandante en Jefe del arsenal nuclear más poderoso de la tierra? ¿Puede ser quien decida el destino del dólar y la tasa de interés mundial? La que lo sigue está en campaña a full, no pareciera estar muy dedicada a los asuntos de gobierno. ¿Quién está a cargo hoy en los Estados Unidos? Esa es una pregunta que tendríamos que hacernos todos, porque por más que al presidente de Estados Unidos lo elige menos del 5% de la población mundial, las decisiones que toma o deja de tomar afectan al 100% de la población mundial, por eso estamos todos tan expectantes de quién será el próximo presidente.

CM: Convengamos que los republicanos vienen insistiendo hace rato sobre las capacidades de gobernar de Biden. Por lo que escucho, pareciera que esa estrategia está llegando a su punto determinante, ¿es así?

Es así. Ahora, salió un poco el tiro por la culata. Se tiró tanto de la cuerda de que Biden no podía, que finalmente Biden no pudo, y al no poder Biden, apareció Kamala, que fue una bocanada de aire fresco a la campaña.

Volvió la campaña a lo que siempre te dicen los que saben. En su corta campaña política, las tres últimas campañas electorales, Donald Trump, siempre, en temas de personalidad, pierde con el candidato opositor. Le pasó con Hillary y con el primer Biden. Con este Biden, Trump se había envalentonado, porque le estaba ganando en temas de personalidad. Con Kamala, esto vuelve a la normalidad. Donde siempre remonta Trump es con los temas, los problemas de los norteamericanos y las soluciones que propone a esos problemas. En esos asuntos, Trump siempre está mejor posicionado que sus contrincantes.

Trump tiene una serie de características personales que lo hacen difícil por su personalidad y tozudez. Ahora, gracias a las redes sociales y a las enormes grietas que hay en todo el mundo, las desventajas pueden transformarse en ventajas. Entonces, trump remonta, va remontando.

Elizabeth Peger: Quería consultarte por la relación de Trump con el Partido Republicano y en especial sus sectores más tradicionales. Ayer una columna de Joseph Stiglitz que publicó Perfil, que da cuenta de la carta que difundieron los 23 premios nóbeles de economía de Estados Unidos en rechazo a la candidatura de Trump, también menciona quiebres de vínculos al interior del Partido Republicano, sobre todo por algunas ideas de Trump y por el rol más decidido dentro de su campaña de figuras por fuera del partido, como Elon Musk y otros multimillonarios. Stiglitz habla de una especie de “apropiación”, por parte de Trump, del partido, que había dejado a otros importantes sectores en cierto lugar de desventaja y provocando cuestionamientos. ¿Qué hay de esto?

Hay, hay. Das en la tecla, en ese sentido. El Partido Republicano tradicional está “ofendido” con Trump. En general, se le tiene bastante miedo a Trump al interior del Partido Republicano. No les da opciones, o estás con Trump o no existís. El establishment del Partido Republicano está lejos, pero los candidatos tienen que estar con Trump o pierden la elección.

Señalaste algo interesante. Por un lado, crucial, el apoyo de Elon Musk. Ayer, Dick Morris, hablando con Trump por teléfono, coincidían en que el apoyo de Elon Muks le ha traído gran apoyo entre los jóvenes rebeldes, escépticos, que son el electorado más difícil de agarrar en todas partes. Elon Musk es un héroe en las redes sociales, y el respaldo a Trump es impresionante. Esto lo rejuveneció a Trump, lo volvió un candidato potable para los jóvenes.

El otro tema es que Trump se la ingenia, todavía, para seguir siendo, o pareciendo, un candidato antisistémico. En la medida en que más señores de saco y corbata, prolijos, bien hablados, con muchos títulos, lo atacan, la gente que está enojada con el sistema, que hay muchos, te dicen “me gusta Trump”.

Claramente, al tener alineada a toda la academia americana, más los medios, más los políticos republicanos paquetones, la elite republicana, muy aristocrática, en contra, el americano medio coloradón, del centro de Estados Unidos, dice “este es mi candidato”.

¿Es plausible que Elon Musk quiera ser presidente de los Estados Unidos dentro de algunos años? Jaime Durán Barba, que elogió mucho tu campaña y la de Dick Morris, dice que el equivalente acá, un candidato que podría suceder al propio Milei, es el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín. ¿Encontrás algún punto de coincidencia en este paralelismo?

Mirá Jorge, es todo un tema. Elon Musk tiene el inconveniente de ser extranjero. Debería modificarse esa enmienda constitucional.

Claro, Kissinger fue ministro de relaciones exteriores, pero no presidente… Intuyo que Elon Musk también estará nacionalizado.

Sí. Había algunos muy enojados sugiriendo revocarle la nacionalidad por algunos errores de forma, no sé. Elon Musk podría ser, aunque con ese inconveniente.

Pero vamos más a lo genérico. ¿Quién puede suceder a personajes tan del momento como Milei y Trump? Son únicos y originales, es muy difícil encontrar a alguien que llene esas características. Lo que debería pasar es que el electorado reclame, tal vez, algo de la originalidad de estos personajes, pero con cierta variante para otro lado.

Suponte, después de un tiempo de haber elegido una buena piedra para romper la vidriera, quizás alguien que no vuelva a decorar la vidriera como estaba antes, pero sí que sepa de decoración de vidrieras, no de nuevo la persona indicada para romper el vidrio.

Macri dice algo así. Que él, como es ingeniero, es constructor y no destructor, y que después de la etapa de destrucción de un Milei hará falta un constructor, independientemente de que sea Macri o no…

Como en Las Vegas, cuando explotan los edificios, luego se construye uno nuevo, y eso podría ser. Ahora, Trump puede interpretarse también como un constructor. Quizás pueda interpretarse en ese sentido más que Milei, salvo que Milei muestre lo contrario, que tenga éxito y él o parte de su equipo empiece a reconstruir la Argentina en ese sentido.

El 4 de diciembre vamos a tener en Argentina la primera versión de la CEPAC, el agrupamiento que representa a la nueva derecha en el mundo. La tuvo Orbán, Bolsonaro, y ahora, tras la emergencia de La Libertad Avanza, el 4 de diciembre estarán aquí. Ocho días después estará la CEPAC Japón, donde Donald Trump anunció que enviará un mensaje. ¿Imaginás a Donald Trump hablando por videoconferencia en Argentina, participando el 4 de diciembre?

Sí, lo imagino. Estuve en una comida, aquí en Washington, hace un par de semanas, con ”la creme de la creme” de los republicanos cercanos a Trump, y estaba la presidenta mundial de la CEPAC. Ella, muy interesada en Milei. Les gusta mucho Milei como una traducción a una cultura y realidad que no conocen tanto, que captan desde lejos, pero lo que ven les gusta mucho. Me refiero a los conservadores, a los trumpistas. Así que yo lo veo.

La mesa era casi un gabinete de Trump del 2016, claro que no se sabe si va a ser el gabinete de 2024, pero en esa mesa tiene un asiento la CEPAC. Bueno, eso me hace pensar que esa señora es muy cercana al corazón del trumpismo y le gustaba Milei. Entonces, quizás lo hagan hablar a Trump en Buenos Aires.

