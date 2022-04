Marcelo Longobardi: "No hacemos populismo periodístico"

Marcelo Longobardi habló con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil tras el debut de su nuevo programa de la CNN, que marca su regreso a la radio.

Creíste que no ibas a hacer más radio de 6 a 10 de la mañana. ¿Qué sentiste cuando volviste a estar sentado ahí?

Hice radio muchísimos años seguidos, no por cinco meses, y me pareció que era todo nuevo, que empezaba de vuelta... ¡hasta ensayamos! Armé un equipo nuevo y estamos arrancando, básicamente, en una radio nueva. Dejé un éxito grande en términos de audiencia y arrancando prácticamente de cero. Sentí nervios, una cierta emoción porque estar al aire es muy lindo. Hay mucha gente que tuvo muchas dificultades para entender lo que hice, es una forma de la reinvención.

¿Se puede decir que vos pensabas que no volvías y te diste cuenta de que no podías vivir sin ella?

No lo supe, en rigor, cuando decidí irme de Radio Mitre, yo no sabía qué iba a pasar, me tiré a una pileta que no sabía si tenía agua o no. Yo decidí cambiar, no sabía qué iba pasar, sí sabía que iba a seguir con CNN en la televisión y que estaba abierto a proyectos.

Cynthia Hudson (N. de R.: vicepresidente senior y gerente de CNN en español) me convenció de tomar la conducción de la mañana de CNN Radio en la Argentina, que va a ser simultáneamente redes, radio y televisión. Será un experimento complicado porque tenemos que matchear agendas locales e internacionales.

En el mes de mayo se hará la apertura de CNN en español en la televisión de toda la región. Es un experimento interesante. Estamos arrancando con la radio, tenemos que pelear por la audiencia. Vos y yo estamos igualados en ese punto.

Vuelvo con el punto del gran amor, ¿lo que sentís hoy ante el micrófono es un "te extrañé"?

Puede ser, estuve muy nervioso hasta ayer, muy estresado. Hoy dejé que las cosas fluyeran, no deja de haber un poco de vértigo.

¿En qué es distinto este programa del que vos hiciste, con el que lideraste décadas de radio argentina?

Es todo nuevo, distinto, con gente nueva, ideas nuevas, una agenda nueva, con un formato que se va a ir viendo con el paso de los días.

Uno ve que la fragmentación que se produce en los medios lleva a que nadie lucha por lo que vos luchabas y que en la televisión se ve cada vez más que se pelea por dos puntos de rating y fidelizar a una tribu a la que hay que aumentar la dosis de confirmación de sesgo. En ese punto uno ve la emergencia, en la grieta, de fenómenos como (Javier) Milei, derechización en determinados sectores políticos y en los medios de comunicación un tono cada vez más lleno de adjetivos: repleto de polarización. Hoy la CNN tiene una tradición más progresista, equilibrada, alejada de cualquier polarización, puedo entender que tu nuevo programa te permite una posición más ecuménica...

Uno de los grandes cambios de este proceso en el que me metí solo, porque yo decidí cambiar, es que la noción del sesgo de confirmación pasa muy lejos de nosotros. Dentro de la crisis severa que viven los medios de comunicación en Argentina y en el mundo está este problema del sesgo de confirmación, la gente ve, escucha y lee cosas que confirman lo que piensan, y si vos no pensás como tu oyente sos un vendido. Yo no tengo nada que ver con eso, traté de tener que ver con eso lo menos posible.

Nosotros no hacemos populismo periodístico. No tengo entre mis planes recuperar el liderazgo en el corto plazo, ni siquiera en el mediano. Armé el equipo que yo quise, con las personas con las que quiero estar, hay cosas que van a ser muy diferentes a las que hice estos 21 años, es un programa más pensado, que va a tener un punto de vista, que yo he tenido siempre y que ha sido bastante coherente durante el paso de los años y le escapamos a la grieta.

Ese es el verdadero cambio, vos pasás de organizaciones periodísticas en las que te tenías que adaptar a una programación en la que lo que venía antes y después de vos no te representaba. Ahora estás en una organización en la que probablemente te vas a sentir más cómodo de ser vos mismo, alejado de los extremos...

La agenda va a ser mucho más global, yo hice un esfuerzo por introducir la agenda de todos los días con la internacional, que después de la pandemia y, con lo que pasa en el mundo, hoy es central. La minucia de la interna, de la peleíta de todos los días a mí no me interesa más, me aburre.

Voy a intentar dar lo mejor de mí, si va a tener 50 puntos de share o va a tener 7, no tengo idea pero no es mi preocupación: me comprometo a hacer algo de la mejor calidad posible. Yo nunca dije que me iba a tomar un año sabático, eso lo dijo Rial, la gente toma como válida cuestiones que son verosímiles pero no son ciertas.