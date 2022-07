La vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión argentina fue muy esperada. El conductor pensó en un nuevo formato traído del extranjero que se llamaba All Together Now de la BBC y que aquí recibió el nombre de Canta Conmigo Ahora.

En su primera emisión, el certamen de canto logró liderar la franja horaria imponiéndose al tanque que tiene Telefe, La Voz Argentina. Cerca de la medianoche del lunes, la cosa se iba equilibrando y fue el canal de las pelotas que por poca diferencia pasó a ocupar el trono.

Tinelli volvía a darle esperanza a El Trece de mejorar su marca diaria y regresar al puesto número uno del top five. Pero todo se desmoronó el martes pasadas las 23 horas cuando la distancia entre ambos programas, el conducido por Marley y el liderado por Marcelo, empezaba a ampliarse llegando a 16,4 a 10,0 a favor de La Voz.

Laura Ubfal: "El canal le pidió a Marcelo Tinelli que se separe del pasado"

El promedio general del día fue 15,3 de rating para el ciclo del jurado compuesto por Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Lali Espósito, mientras que “Canta conmigo ahora” sacó 11,4.

Anoche ocurrió algo similar. El programa de Tinelli no logró en toda la noche imponerse y la diferencia empezó de menos a más. De 12,5 a 14,1 marcaba el tablero a favor de Marley pero en el transcurso de la noche se amplió la distancia llegando a 16,3 puntos La Voz y Canta en 12.

