La reconocida periodista de espectáculos, Laura Ubfal, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y destacó que "el canal le pidió a Tinelli que se separe del pasado". A su vez, enfatizó que "buscaron un formato " pensando en el lucimiento del conductor y que "Tinelli es líder" en la televisión. También explicó la diferencia entre las redes y los formatos televisivos.

¿Cuál es tu balance del regreso de Marcelo Tinelli a la TV?

Lo único que faltó en la presentación de Tinelli fue el clásico tema "Twist and shout", que refleja aquel Showmatch que ya no está. Este es un formato nuevo, que costó mucho dinero, y es una apuesta enorme de la productora y el canal, y han elegido separarse de esa música y del nombre tan asentado en la gente para ir a Canta Conmigo Ahora, que es lo que le pedían. El canal le pidió a Tinelli que se separe del pasado para que busque un programa nuevo. Ayer se presentó el jurado, entre los que están el Puma Rodríguez, Cristian Castro, la hija de Tinelli, Coti, entre otros. Ahí apreció la magia. El gran brillo de este programa nuevo es el jurado. Es un concurso de canto, pero siempre lo nuevo es cómo se ve, y acá está el cómo. La puesta en escena costó mucho y han logrado hacer un formato que exige la BBC. Es un programa muy caro y es una apuesta de El Trece, con la que quedaron muy contentos. Anoche hicieron 15.1 de rating y el canal quedó primero, entre lo más visto del día, con el programa de Tinelli. Están muy contentos porque la ganaron a la competencia con La Voz Argentina.

El rating del lunes: Marcelo Tinelli volvió a ocupar el trono

En ese reinvertirse, ¿quieren quitarle la cuestión política a Tinelli?

Ese era un tema en las redes. Se trató de hacer un apagón a Tinelli, pero cuando llega el momento no se produce. Las redes son una cosa y la tele es otra. Esto se vio muchas veces, porque las redes tienen su lenguaje, pero la televisión otro. El televidente no es la misma persona que está en las redes. Por eso, cuando llegan influencers a la televisión, mucha gente no lo valora ni tiene la misma reacción que en las redes. En la televisión, Tinelli es líder. A la gente le gusta, más allá de la política. Le buscaron un formato a Marcelo donde pudiera brillar. Tinelli tiene contrato con el canal hasta este año y decidieron darle una nueva oportunidad. Lo hacen debutar a mitad de año porque les fue muy bien con El Hotel de los Famosos, y le dan un formato nuevo porque quieren que el canal brille. Si bien Telefe ganó el día, estuvo muy cerca El Trece, y subió su promedio. El canal necesitaba crecer porque se estaba apagando, por eso trajo producciones en vivo y buscan un renacer.

¿Hay gustos que no son trasladables?

Hace mucho años quisieron llevar influencers a las ficciones y no resultó. Hay que entender que lo que pasa en Twitter no es lo mismo que en la tele, ni en la política. Cada medio y formato tiene su público. No hay que pensar que es todo lo mismo y es una gran bolsa, porque no lo es para nada. Las redes y la televisión no van por caminos paralelos.

JL PAR