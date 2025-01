María Eugenia Talerico: "Caputo está usando recursos públicos para perseguir a los ciudadanos"

María Eugenia Talerico denunció el uso de recursos públicos para fines políticos y alertó sobre el debilitamiento de los organismos de control. “El Gobierno está desmantelando el sistema que persigue la corrupción en Argentina”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Según la abogada, las recientes medidas afectan la lucha contra delitos clave como el lavado de activos y la corrupción.

María Eugenia Talerico es abogada penalista, experta en temas de integridad financiera y ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, UIF. Talerico milita actualmente en el Partido Republicano de Republicanos Unidos.

Usted venía apuntando ya desde hace varias semanas por el manejo por parte del Gobierno de la Unidad de Información Financiera. Hace algunos días fue desplazado el titular del organismo, que depende del Ministerio de Justicia.

Desde el intento de la nominación del Lijo para acá empecé a observar con mucho cuidado toda la organización del sistema de inteligencia y las agencias de organización y control. Primero, porque el Lijo es muy significativo. Lo que significa un juez con tantas impugnaciones por parte de la sociedad civil. Y como digo, “el peor de la cuadra a la Corte Suprema por 20 años”, y todo el significado que eso tiene en cuanto a la constitución de la institucionalidad y lo que están viendo los jueces que se comportan bien, y lo que significa eso.

A partir de ahí, los movimientos, las nominaciones a la Secretaría de Inteligencia… una persona que fue consejera escolar a ser número uno, me estoy refiriendo a Neiffert, que era amigo de Caputo. Hay ahí todo un entramado de relaciones que tienen que ver con lo personal y no con lo técnico y lo idóneo para hacerse cargo de semejante organismo, que además siempre ha tenido tantos cuestionamientos durante nuestra vida democrática.

Después, todas las cuestiones que aparecen a partir de la nominación de Vázquez en la AFIP, relacionado siempre por la inteligencia dentro del organismo, y todos los señalamientos de corrupción, que no le hacen mella. Más allá de esto, las cuestiones de honorabilidad hacen saltar cuatro pasos a su mujer frente a todos. porque, bueno, eso es típico de las personas que tienen estas características. Y obviamente, la Unidad de Información Financiera también está en el centro de todo ese entramado de organismos de control y de investigación que el kirchnerismo había organizado también. Primero para recabar información de los ciudadanos, después para perseguir a voces críticas, opositores. Un control político de organismos que tienen que estar cumpliendo roles muy importantes para todos, y que obviamente no tienen que estar persiguiendo a nadie.

Entonces, estas alertas están. Yacobucci, el presidente saliente, es una persona honorable. Las versiones para sacarlo son absolutamente mentirosas. Es una persona austera, que ha cumplido un rol muy importante, porque la Argentina realmente ha sido un milagro que no entra en lista gris.

Él fue parte del equipo técnico de defensa de la Argentina, como parte de la Unidad de Información Financiera, y ya le habían desplazado a su segundo, Manuel Tessio, cuando pone un pie en la causa Insaurralde. Y después, obviamente, tengo conocimiento por distintas versiones que circulan y se saben, de las presiones a Yacobucci cuando avanzó en el caso Hotesur, cuando da pasos, por ejemplo, en el caso de los cuadernos, pidiendo la nulidad que había beneficiado en los cuadernos a Calcaterra, que iba a destrozar el caso de los cuadernos.

Entonces, hay toda una voluntad del Gobierno que se nota en los pasos que van dando cuando uno mira esto, más allá de la falta de idoneidad o de falta de honestidad de muchos de los funcionarios que se designan, es un desmantelamiento del sistema que tiene que ver con la persecución de la corrupción en la Argentina. Y eso ha sido lo que le costó el cargo a Yacobucci.

En ese sentido, se informó que la UIF iba a dejar de ser querellante en causas de corrupción. Eso es medio extraño, ¿no?

Todo se ha orquestado. No es que van a dar un paso y no tienen cobertura. Entonces, empiezan a salir personas diciendo: "No, el rol de querellante no". “Somos la única o la segunda UIF del mundo que tiene estas facultades”.

Las UIF tienen distintas facultades en el mundo y son los países muchas veces los que deciden qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Las UIF tienen un rol central que marca el estándar internacional, que es la recepción, análisis y diseminación de información para temas de lavado de activos, y ahí las UIF tienen distintas maneras: algunas dependen directamente de los fiscales, otras de los bancos centrales, otras están en los ministerios de justicia, algunas tienen facultades de regulación y de supervisión, otras no. La UIF Argentina tiene todas las facultades concentradas en una, y en su momento se le otorgó este rol de querellante que tuvo en un país que está atravesado por la corrupción, como dice el informe actual del GAFI. En la última evaluación nacional de riesgos, de la Argentina dijo: "La corrupción es una amenaza, incluso una vulnerabilidad para el buen funcionamiento del sistema institucional y judicial en la Argentina".

Ese rol que tuvo la UIF, por ejemplo, nos permitió, del 2016 al 2019, que fue cuando nos desempeñamos, obtener muchos juicios orales, cuando el promedio fue uno. Del 2000 al 2015 se hizo un solo juicio oral por lavado de activos. Con el rol de querellante logramos aumentar en 14 los juicios orales, y las condenas, que después se fueron pronunciando y que aumentaron en su monto. Fueron 25 nuevas condenas. Pero juicios orales teníamos uno cuando llegamos, y logramos poder hacer 14.

Eran 10 condenas del 2000 al 2015. Se obtuvieron 25 nuevas condenas. Dentro de las condenas había personas jurídicas, porque la Argentina no estaba la cultura de llegar hasta las personas jurídicas, las sociedades o las empresas involucradas en esos delitos. Récord en decomisos y medidas cautelares, que fueron como de 600.000 y algo el monto que habíamos obtenido. Logramos por primera vez decomisos anticipados en casos como el de Antonini Wilson, el de Muñoz, Ceballos, que eran temas narcos.

Entonces, realmente, el rol de querellante en un país donde vos vas, por ejemplo, al norte, tenés un solo fiscal que no tiene ni mucha idea de lo que estamos hablando, de rutas financieras, de sistemas financieros, de cómo hacer esta investigación, solo frente a la organización criminal narco que tiene 10 abogados defendiendo a todos los imputados. La vulnerabilidad que tiene este sistema hace que el rol de la UIF, que desembarcaba en esos juicios, también en el norte argentino, por ejemplo, a cumplir su rol, ayudaba sin ningún lugar a dudas a obtener condenas y que los juicios avanzaran.

Lo mismo en materia de corrupción. La tarea de la UIF, del 2000 al 2015, solo se concentró en el 10% de los asuntos en temas de corrupción, y frente a la evaluación que Argentina tiene, eso es una vergüenza y un verdadero escándalo. El rol de las UIF permitió avanzar y acompañar mucha prueba en los casos de corrupción como Hotesur, Ruta del Dinero K, Vialidad, Los Sauces, los Cuadernos. Ha sido vital ese rol de la UIF, porque muchas veces hay problemas en el Ministerio Público Fiscal, o por corrupción, o por falta de conocimiento, o por falta de personal idóneo, porque no tenemos un sistema perfecto en la Argentina. Y entonces, estos organismos, este organismo en particular, fue vital.

Ahora le van a sacar el rol probablemente, en una discusión que podemos dar desde el punto de vista legislativo, cuando está demostrado que la Argentina fue eficiente y necesario ese rol que cumplió la Unidad de Información Financiera.

Atendiendo a todo esto que está diciendo, entonces, por ahí se puede desde ese lugar se puede explicar también tanto empeño del Gobierno para salir a atacarla. Incluso, recuerdo hace unos días, cuando se conoció esta polémica difusión de listas de supuestos protegidos de la AFIP durante el gobierno de Macri, ¿no? Que la cuenta John, en la red social X, que es por todos atribuida a Santiago Caputo, el asesor especial del Presidente, que haya directamente enfocado hacia usted. ¿Lo vincula con esto también?

Yo tengo dos razones, para mí, por las que me están atacando del modo que me están atacando y, además, obviamente, poniendo visiblemente sobre la mesa que están usando las herramientas del Estado para atacar personas. Porque son cuentas que en muchas se organizan desde la Casa Rosada.

Hay un salón destinado para la comunicación del estratega Santiago Caputo. Entonces, están ahí. Están usando toda esta cuestión del Estado para atacarme.

Seguramente, primero, porque obviamente estos señalamientos son graves, ciertos y están a la vista de todos, y son una gran contradicción con un gobierno que supuestamente venía a combatir a la casta. Y fíjate que los últimos días hasta Tailhade y el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Mena, me atacan en consonancia con los propios mileístas. Ni la hemos soñado esta unidad, lo que está pasando, para atacarme. Pero esencialmente también creo que es primero porque los señalamientos son ciertos y entonces tienen que tratar de atacarme a ver si me aflojan. Pero también porque saben que voy a construir una alternativa en la provincia de Buenos Aires. Vamos a disputar las elecciones ahí, y bueno, somos personas que en este sentido institucional somos absolutamente críticas, y estamos descubriendo un entramado de corruptos y de personas no aptas para cumplir sus funciones que se están acomodando al mando de Santiago Caputo de una manera absolutamente indebida, usando recursos públicos para perseguir a los ciudadanos.

Claudio Mardones: Le hago una pregunta, porque otra de las versiones es que Yacobucci había sido expulsado porque le adjudican haber tenido una reunión con la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. ¿Tiene algún nivel de certidumbre esta versión para usted?

Mire, no sé si se reunió Yacobucci con Elisa Carrió, pero si esa, además, es la causal del despido, hay una intromisión absolutamente indebida en el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera.

Tengo conocimiento de que Elisa Carrió y otras personas de su espacio presentaron ante la UIF una denuncia muy importante por los entramados del ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, y que tienen terminales que, como siempre, terminan e involucran a muchísimos poderosos de la Argentina. No sé si Elisa Carrió se reunió con Yacobucci, sí sé que había hecho una presentación en la UIF, que, como ustedes saben, tiene la posibilidad, mediante el análisis de cuentas bancarias, operaciones inmobiliarias, transferencias y todo, tener un cuadro de situación de los vinculados a los entramados, que obviamente es una potente herramienta.

¿Está hablando de la causa que involucra la investigación que involucra a Donofrio, el ex ministro de Transporte de la provincia?

Correcto. Habían hecho una presentación porque, aparentemente, hay unas financieras operando en el Hotel Sheraton de Pilar, donde hay muchos poderosos involucrados en la operatoria. Y bueno, obviamente está bien, la Unidad de Información Financiera puede recibir ese tipo de denuncias y tiene un rol muy importante que cumplir para detectar qué está sucediendo ahí, ¿no?

CM: ¿Usted concretamente cree que Santiago Caputo está directamente detrás de toda esta estrategia que está ahogando a la UIF, que ahora la descabezó?

En el caso de la parte de Justicia, digamos, de los organismos que dependen de Justicia, la persona que actúa por Santiago Caputo es Sebastián Amerio, el segundo del ministerio de Justicia. También para todo el acuerdo por los pliegos, la operación que hicieron para que los senadores aprueben a Arijo y todo ese teje y maneje está a cargo de esa dupla.

La autonomía y la independencia de la Unidad de Información Financiera es todo un tema durante todos los gobiernos, porque hay mucha información sensible, y obviamente la Unidad de Información Financiera es, por ejemplo, el único organismo que, si pide información a la AFIP, al Banco Central, a los profesionales, ningún secreto del sistema se puede anteponer a la UIF.

Entonces, había un capítulo entero que habíamos diseñado para reforzar esa autonomía e independencia, tanto en la designación como en la remoción, como en la provisión de los recursos. Porque otra de las cosas que están haciendo ahora, y más allá de que no hay plata y que, obviamente, hay que hacer algún reequilibrio de cómo estaba distribuido el dinero es, obviamente, un recorte presupuestario enorme.

El lavado de activos, la verdad, en la Argentina, el más importante tiene que ver con el narco, el otro más importante tiene que ver con la corrupción, y lo señaló la última evaluación de riesgo, no lo estoy diciendo yo. Entonces, debilitar un organismo que tiene esta tarea y que es fundamental, como decía Delia Ferreira Rubio, que fue una argentina que presidió este organismo internacional contra la corrupción, decía que la pata más importante de lucha contra acciones en lavado, ¿por qué? Porque es el dinero. La UIF tiene un rol central en materia de lucha contra la corrupción, porque va por el dinero.

Entonces realmente, el debilitamiento, cuando las dos principales amenazas de la Argentina son narcotráfico y corrupción, es una vergüenza, porque es incrementar el problema. Y hoy, la autonomía y la independencia, por todas las noticias que todos podemos leer en los diarios, no hay duda que está puesta en jaque por el Gobierno, y que las personas son las que dan las órdenes para hacer o no hacer desde la Casa Rosada, que es lo que resistió Yacobucci y las razones por las que lo sacaron.

Cuando asumió Javier Milei, justamente el nombre de usted fue el que se manejó. Y hasta, no formalmente, pero creo que hasta circuló que el presidente Javier Milei le había hecho un ofrecimiento justamente para encabezar la UIF…

No, perdón. El ministro Francos, junto con Javier, habíamos organizado unos cien mil fiscales en la Provincia de Buenos Aires para fiscalizar la elección, obviamente, y cuidar el voto del presidente Milei. Y en ese momento, frente a eso, y además Francos tenía referencia de cómo yo me había comportado en la Unidad de Información Financiera y cómo había funcionado el equipo, me propone estar en Migraciones.

Efectivamente, había aceptado. Estábamos casi en transición, el ministro había hablado incluso con la persona que estaba a cargo de Migraciones. Y de pronto, el domingo anterior a tener esa reunión, me llama y me dice: "Mirá, me llaman de la Casa Rosada para decirme que no hay ninguna posibilidad de tenerte en el equipo de gobierno". Bueno, le dije “ningún problema”. Yo nunca había trabajado ni con el mileismo ni con nadie, con lo cual digo, bueno, no hay ningún inconveniente. Gracias igualmente por el ofrecimiento que me habías hecho.

Hoy, visto lo que pasó desde el ingreso de Scioli, que fue vicepresidente de Kirchner, más allá del vínculo que puedan tener entre ellos, hasta cuando nominaron a Lijo, digo, bueno, era el primer portazo, sin que te echen por teléfono, como están echando a los funcionarios de muchísimo nivel y honestos... A mí me quedó muy atravesado cuando lo echaron a Giordano del ANSES, que había descubierto todo el entramado en los primeros momentos.

Yo hubiera pegado el portazo, no tengas ninguna duda que hubiera pegado el portazo, como me gustaría que lo hagan todos los funcionarios que saben que estas cosas están pasando en la Argentina. Porque la Argentina no tiene problemas solamente económicos, tenemos grandes problemas de corrupción, que para mí es uno de los principales problemas que tiene Argentina, y siguen todos ahí porque estamos en el gobierno “de moda”, que obviamente, tiene muy entusiasmados a todos los argentinos, y tenemos alguna esperanza, pero estos problemas son graves, y tenemos a muchos funcionarios que lo saben en silencio, y por lo menos ir a levantar la voz frente a la gravedad de lo que está sucediendo.

¿No tiene ningún interés en trabajar en un acuerdo electoral con La Libertad Avanza?

Lo que pasa es que, para mí, estos temas son tan vitales que si yo tengo que mezclar lo que pienso para la Argentina, lo que quiero para un país, con personas que están en las antípodas en estos temas, yo no puedo de ninguna manera participar. Hay que “fingir demencia”, la verdad, eso me pasa. Los que están saben lo que está pasando.

Entonces, realmente, yo creo que hay que tener una alternativa. A mí me trajo la política Ricardo López Murphy. O sea, nadie duda de que tenemos que tener superávit. Hace años que viene diciendo esto. En este sentido, lo que hay que hacer para tener un estado más chico, más eficiente. Pero, bueno, que represente también, primero un respeto hacia el resto de la oposición, el disenso, después más transparencia. Han cerrado la Oficina Anticorrupción, han cerrado la información patrimonial del presidente. Tenemos una persona como Santiago Caputo, que es un asesor y no tiene responsabilidades institucionales que tiene que tener en un país tiene que tiene que estar ordenado, dando garantías de futuro.

CM: A partir del escenario electoral que se avecina y en vista de estas intimidades que usted ha visto, desde una glándula tan sensible como es la UIF, ¿qué cree que puede llegar a pasar en provincia de Buenos Aires? Así como está planteado el escenario, si no hay una coincidencia entre la libertad avanza y el PRO, al menos en la provincia de Buenos Aires, las chances de que el peronismo pueda ganar son amplias. En ese contexto, usted sabe qué se puede enfrentar con una discusión, y es que acusen de fragmentar el voto, ¿no? ¿Cómo se prepara para eso?

Esas voces van a sonar de parte de la política que no quiere ceder espacio ni poder. Y entonces se van a mezclar todos en lo que yo dije, el enchastre por oposición al kirchnerismo.

Yo creo que, primero, ordenemos, porque cuando se eligió gobernador, que era crucial liberar a la provincia de Buenos Aires de Kicillof y de toda la mafia que funciona alrededor de ese gobierno, y que a veces tiene terminales que son impensables, porque los acuerdos en la provincia de Buenos Aires son también representados en la legislatura bonaerense, con el caso de Chocolate Rigau, y es bien evidente lo que pasa, ¿no? Entonces, los primeros que dejan ese sistema de gobierno es el propio mileísmo, con Carolina Píparo corriendo la elección pasada. Entonces, ahora tenemos un problema en el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Las próximas elecciones son legislativas, ¿y sabes qué le digo yo a la gente? Que la propuesta que nosotros vamos a presentar va a decir claramente que apoyamos el rumbo en algunas materias, como tiene que ver la desregulación, la desburocratización, el sacar todos los curros que hay detrás de cada estructura de gobierno. Que somos opositores al kirchnerismo nadie va a tener ninguna duda. Nosotros no nos vamos a dar vuelta, le vamos a dar mucha certeza a la ciudadanía de quiénes somos y cómo vamos a votar.

En las listas de La Libertad Avanza, con el armado que ya estoy viendo en el territorio, porque lo estoy recorriendo, veo qué dirigentes están buscando... Olvídense. Si este Gobierno tiene un momento de debilidad, se le van a dar vuelta como se les están dando vuelta en los consejos deliberantes, como se les están dando vuelta en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y aún con un gobierno en escalada de éxito. Porque más allá de los problemas que se puedan señalar... Entonces, esa garantía nosotros se la vamos a dar. Borocotós no vamos a tener, y los borocotós van a estar dentro de la lista de La Libertad Avanza, porque el armado que están haciendo es el reciclaje de personajes de la política, y la gente ya lo va a ver.

