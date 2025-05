La física María Teresa Dova se refirió al ajuste implementado por el gobierno en el área de ciencia y remarcó que el desarrollo del sector requiere de una previsibilidad que hoy no tiene. “La inversión en ciencia no es gasto, sino que es inversión a futuro”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

María Teresa Dova es una de las cinco investigadoras que fueron galardonadas por el premio L'Oréal-UNESCO 2025. Es física, investigadora superior del CONICET en el Instituto de Física de La Plata. Es reconocida por sus contribuciones claves a la física de altas energías, incluyendo el descubrimiento y la caracterización del famoso bosón de Higgs, la búsqueda de la nueva física y su notable labor en el estudio de la física con rayos cósmicos.

Usted sabe que gracias a las videoconferencias, en el último lustro, tuve la oportunidad de entrevistar a decenas de premios Nobel, muchos de ellos de física, de química, de ciencias duras, y siempre les preguntaba si creían en Dios. Déjeme comenzar preguntándole a usted también, María Teresa: ¿cree en Dios?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Si, creo en Dios.

Todos me responden exactamente lo mismo. Es muy interesante que las personas que se dedican a estas complejidades, s intentar de terminar qué es el tiempo y su relación con el espacio, terminen aceptando que hay algo arriba nuestro. Se lo dice un agnóstico…

Sí, sí. O sea, sea lo que sea, para quien sea y como sea. Sí, son esas cosas que en general uno no se pregunta, y que bueno, trabajamos y hacemos la búsqueda del conocimiento. Y siempre sí, son quizás cosas muy paralelas.

Entiendo que el bosón de Higgs es de alguna forma una manera de explicar el origen del universo. Y cuando tuve oportunidad de preguntarle al Papa sobre el Big Bang y qué relación tenía con el Antiguo Testamento y la explicación de que Dios creó al mundo en seis días y uno descansó, él lo que plantea es que en el fondo es una metáfora del Big Bang.

No, no eso ya es demasiado. Incluso, el bosón de Higgs tampoco es algo que exactamente nos explica el origen del universo. Es decir, está el Big Bang. Lo que nosotros estudiamos, de alguna manera emula las condiciones presentes fracciones de segundos después del Big Bang.

Y muchas veces me dicen: "Pero si hay fracciones de segundos después del Big Bang, es obvio que lo que están explicando es el origen". Y la respuesta es no, porque en ese momento, en fracciones de segundos ocurrieron una enorme cantidad de cosas que no sabemos. Y que tecnológicamente ir más atrás en energía es imposible en la actualidad, y será imposible en las próximas generaciones. Entonces, por ahora, para nosotros, lo importantísimo es entender eso que se llama, en lo que es la evolución del universo, se llama la era de las partículas. Y eso es a lo que nos abocamos.

Y bueno, para mí, el impacto de este descubrimiento en lo que es el conocimiento es impresionante, porque es el mecanismo por el que las partículas adquirieron masa, permitiendo que se formen los átomos y las moléculas, y después, planetas y galaxias. Un poco como la canción que pusiste en el comienzo de la entrevista.

El Gobierno dice que tiene una propuesta, pero pide a los médicos del Garrahan que frenen la protesta

No podemos dejar de preguntarte tu opinión sobre la situación actual del sistema científico argentino, en la misma semana en que hubo una importante movilización desde el polo científico en contra del llamado “cientificidio”. ¿Por qué creés que este gobierno desfinancia el armado de producción de conocimiento que se probó exitoso durante décadas, no solo en la Argentina, sino en aquellos países más desarrollados en términos capitalistas, que son aquellos que más inversión hay en desarrollo científico?

Sí, la verdad que eso habría que preguntarle al gobierno, por qué está tomando estas medidas. Yo la verdad que no puedo responder por ellos. Sí es cierto que estamos sintiendo las medidas, y en algunas situaciones realmente es muy difícil. Cuando uno piensa que empezamos a tener ya un retroceso en lo que son nuestras capacidades de formación, de educación en las universidades, en las instituciones de investigación.

Y para los que somos mayores, nos ha costado tantísimo llegar hasta este punto, en el que hemos podido generar nuevos proyectos, que empezábamos a ser atractivos para jóvenes que se fueron a terminar de formar al exterior y que desean volver. Y que ahora eso, que es el talento que nosotros formamos, que después se fueron a hacer una posición posdoctoral, como lo hice yo en su momento, pero que después siempre pensamos: "Volvemos a la Argentina a llevar nuevas líneas, a llevar todo lo nuevo que se está desarrollando". Esa gente está pensando obviamente en no volver. Y esas son pérdidas realmente muy importantes.

Entonces, uno puede pensar que está bien, que estamos en un país que tiene problemas y que los recursos son limitados, pero lo importante es que el apoyo a la ciencia sea sostenido. Con más o menos recursos, pero que sea sostenido. Que uno pueda planificar, que uno pueda retener esos talentos, que uno pueda hacer sus prioridades. Y entonces, la previsibilidad es lo más importante.

Yo entiendo que nos pueden decir: “Bueno, hay una crisis generalizada y cosas para revisar”. Pero no se puede cortar todo. O sea, lo importante es que con más o menos recursos haya un apoyo sostenido para la ciencia y la tecnología.

Y además, en lo personal, en mi experiencia internacional lo he visto. O sea, el progreso de toda sociedad moderna está ligado a la ciencia. Pongo siempre de ejemplo el laboratorio CERN, que es donde nosotros trabajamos, donde se inventó el “WWW”, donde se inventó la pantalla táctil, donde se descubrió el Higgs, donde se enseña a construir los instrumentos para la novedosa terapia hadrónica, y puedo seguir y seguir…

Ese laboratorio se construyó en pleno período de posguerra en Europa, porque los países se dieron cuenta de que había que apostar a la ciencia, porque es la ciencia la que permite después el desarrollo tecnológico.

O sea, si vos no tenés la parte de la ciencia básica, el sustento, el conocimiento que después te puede dar una aplicación y que después, cuando eso lo hacés a gran escala y en producción, es el desarrollo de tecnología. O sea, pensar que el último eslabón puede ser generado espontáneamente no es lógico.

Valentina Bassi apuntó contra el Gobierno por la Ley de Emergencia en Discapacidad: “Hay un ensañamiento"

A ver, María Teresa, déjeme hacer una conjetura. Nosotros hicimos una columna de apertura hoy en nuestro programa, en la que Milei, frente a distintos estudiantes de colegio secundario decía que los políticos eran personas que le robaban a las futuras generaciones. Y ponía el ejemplo de: ¿Qué dirían ustedes, les preguntaba a los alumnos, si sus abuelos salieran de fiesta, se endeudaran y les dejaran a ustedes pagar la cuenta?

Entonces, esa idea de que hay una especie de "traditio" entre el presente y el futuro, en el cual quien endeuda a la sociedad a futuro consume hoy, pero le genera un costo a las generaciones futuras... ¿podría yo decir lo inverso? Que un gobierno que decide no invertir en ciencia en realidad se está consumiendo el futuro de las próximas generaciones y aprovechando el pasado de la generación anterior que invirtió en ciencia. Porque la inversión en ciencia produce efectos a décadas de producida desde el primer invento. ¿Es correcta esta interpretación de que en realidad se está consumiendo pasado y desinvirtiendo futuro?

Siempre uno dice esto que parece un eslogan, pero que es una realidad, y es que la inversión en ciencia no es gasto, sino que es inversión a futuro. Y, bueno, cuando uno revisa la historia y lo que ocurrió en la historia en el desarrollo de la ciencia, sobre todo cuando lo miro en mi campo, para mí es clarísimo.

Cuando Faraday presenta en una convención, hace unos cien años, que moviendo un imán donde tenía una bobina generaba corriente, le preguntaron para qué sirve. Y su respuesta fue: “La verdad que no lo sé, pero quizás algún día van a pagar impuesto por esto”. O sea, la realidad es que en ciencia, muchas veces, es muy difícil predecir el impacto de lo que hoy estamos descubriendo, de lo que hoy estamos desarrollando.

Pero también es clarísimo que estamos permanentemente dejando derivados. Entonces, yo estoy cien por ciento convencida de que la inversión en la ciencia es inversión a futuro.

MC/ff