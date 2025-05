Una física argentina recibió uno de los máximos galardones de la ciencia

María Teresa Dova es una de las personas que más sabe, en todo el mundo, de uno de los temas más complejos de la física "pequeña". Esta investigadora del Conicet -y profesora en la Universidad de La Plata- fue hace apenas una década una de las grandes protagonistas de un descubrimiento colectivo esencial para "entendernos". Es que sus análisis de la estructura atómica y de la física de partículas nos permiten entender mejor de qué estamos hechos. Todos, desde un grano de arena hasta nosotros, incluyendo a buena parte del Universo.

¿Por qué fue premiada? Es que Dova, mientras trabajaba en el CERN -uno de los laboratorios de física más sofisticados del mundo-, fue coautora de las investigaciones que confirmaron la existencia del bosón de Higgs, (la misma que se hizo famosa como la “partícula de Dios”).

María Teresa acaba de sumar, a su ya destacada trayectoria, un nuevo reconocimiento global: el premio L'Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”.

Este galardón elige, cada año, a cinco científicas eminentes. Y las recompensa con honores y 100 mil euros por sus contribuciones al progreso de la ciencia. Todas, por supuesto, son estrictamente seleccionadas por un jurado compuesto de una decena de expertos de máximo renombre mundial.

A continuación, una síntesis de la entrevista que, con paciencia, le dio a PERFIL, mientras hacía equilibrios entre requisitorias periodísticas, el dictado de clases en la Facultad de Exactas en La Plata y el manejo del Instituto de Física de esa ciudad.

- Ya pasaron 12 años desde el descubrimiento del bosón de Higgs. ¿Desde entonces la física confirmó ese resultado y el modelo de partículas que implica?

—Sí, claro. No es que creáramos esa partícula en 2012. Contábamos con muchísimos datos obtenidos por el trabajo cotidiano en el LHC, el acelerador de partículas del CERN. De hecho, ya teníamos millones de terabytes de información con registros de eventos, y los analizábamos buscando números compatibles con los que caracterizarían a este bosón. Ya veníamos -durante un año- viendo señales de que esa partícula existía y finalmente confirmamos una significancia estadística que nos permitió mostrar la existencia del Higgs. De todos modos, desde ese momento hasta hoy el acelerador siguió trabajando y fue mejorado y los equipos de científicos seguimos analizando esos temas.

—¿Pero se lo sigue investigando?

— Es que en la física de esta complejidad doce años es nada y esta es una partícula muy nueva. Se confirmó su existencia, pero luego hay un montón de cosas para estudiar. Desde confirmar que era este tipo de bosón hasta estudiar sus propiedades. Entender cómo esta partícula se produce e instantáneamente, cómo decae y se desintegra en otras partículas. Su vida es tan corta como 1.56×10−22 segundos. Lo importante es que todos esos descubrimientos nos permitieron completar lo que llamamos el “modelo estándar” de la física. Pero, además, su confirmación también nos abrió el paso a hacernos nuevas preguntas.

— ¿Cómo que?¿Qué viene ahora?

— Ahora se abre camino a una nueva física. En concreto, hallar el bosón de Higgs nos permitió también pensar en lo que viene y hacia donde va la física de partículas en los próximos años.

— ¿Hacia dónde?

— El futuro es empezar a hacer análisis detallado de nuevas ideas y partículas que tienen que ver con lo que, a grandes rasgos, llamamos la “materia oscura” y que es uno de mis focos de trabajo actuales: ¿qué partículas conforman la materia oscura?

— La teoría de cuerdas que desarrolló otro físico argentino, Juan Maldacena, ¿podría entrar en esos análisis?

— Hoy no podemos probar esas ideas experimentalmente, al menos con la tecnología actual de nuestros aceleradores de partículas. Por ahora está lejos de nuestras posibilidades de experimentación.

— Y volviendo a la materia oscura, ¿qué podemos decir de ella?

— Como idea podemos decir lo siguiente: con el bosón de Higgs ya tenemos bastante confirmado el llamado “Modelo Estandar” de la física. Pero también sabemos que ese modelo explica apenas el 5% de la materia que existe en el Universo. Es cierto que es la parte en la que “estamos” nosotros. Por otra parte, tenemos evidencia de que otro 25% de la materia existente en el Universo es la llamada “materia oscura” y de ella, y de sus componentes, no sabemos casi nada. Pero además, tenemos todavía el otro 70% del Universo que los cosmólogos piensan que está compuesto de “energía oscura” y de la cual sabemos todavía menos. En otras palabras, estamos avanzados en algunos sectores de la física de partículas, pero hay muchos otros campos de los que todavía no sabemos casi nada.

— Es complejo...

— Si y todavía se pone más difícil. Porque pensamos que hay varias opciones de “nuevas físicas”. No sólo buscamos ahora las partículas de materia oscura, sino que también se abren nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué nuestro universo se compone de materia y no de antimateria?¿Cuál es el origen de esta asimetría? O entender qué pasa con las partículas denominadas neutrinos y saber si tienen o no masa. También queremos desentrañar cómo juega -si juega- la fuerza de gravedad en el Modelo Estandar. Es que la gravedad es muy débil en el mundo subatómico y puede ser “despreciada”, pero a escala universal sí tiene su papel. Y se puede estudiar si la forman unas partículas que podríamos llamar gravitones. En fin, en la nueva física que comienza ahora hay muchísimas preguntas para hacerse y muchísimas respuestas por buscar.

Para qué sirven estos temas

- Se sabe que muchas de estas investigaciones teóricas no tienen, por ahora, aplicaciones. ¿Sirve invertir en física?

- Tengo tres respuestas posibles. La corta es esta: en 1897, el físico J.J. Thompson descubrió el electrón. Si en ese momento le preguntábamos para qué servía esta partícula, hubiera respondido: “ni idea”. Hoy, obviamente, es inimaginable un mundo sin electrónica. Pero en ese momento no servían para nada.

Mi segunda respuesta es que para desarrollar la física teórica de alta energía, tenemos que hacer avances en instrumentos y cosas aplicadas. Por ejemplo, en el laboratorio del CERN, para hacer mejor investigación en física, ahí inventaron las pantallas táctiles, nació la idea básica de la Web y el concepto de almacenar datos “en la Nube” para todos los interesados. Claramente, tres ejemplos que trascendieron el campo de la física de partículas y que hoy están en cada Smartphone.

Para la ciencia argentina no contar con fondos adecuados para hacer investigación es un gran daño

Finalmente, estas investigaciones de partículas abrieron el camino para que la medicina tenga equipos sofisticados y efectivos para el tratamiento del cáncer.

Por todo esto es lógico pensar que es un gran daño para la ciencia argentina no contar con fondos adecuados para hacer investigación. Soy una convencida de que la inversión en ciencia y tecnología es una de las cosas esenciales que permite el desarrollo de una sociedad. Y para eso necesitamos continuidad en la inversión en este sector, para poder hacer ciencia en forma consistente.