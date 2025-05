La actriz Valentina Bassi, reconocida por su trayectoria artística y su compromiso como madre de un niño con autismo, participó este jueves en la movilización frente al Congreso para exigir la sanción del proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad. Este viernes, en una entrevista con El Destape, Bassi relató la crítica situación que atraviesa el sector y la importancia de la normativa para garantizar derechos esenciales.

Bassi, madre de Lisandro, diagnosticado con autismo, destacó la unificación de dos reclamos durante la marcha: “Se unificaron los reclamos ahí, en la puerta del Congreso. Por un lado la gente del Garrahan y por otro nosotros. Me parece que está bueno que el 4 de junio, cuando se trate la ley de emergencia en discapacidad, estemos todos juntos”.

La actriz subrayó la gravedad de la crisis: “La discapacidad ya venía en emergencia hace varios años. Lo que pasó ahora en este año y medio es que colapsó. No hay sector que esté vinculado con la discapacidad, que no esté asfixiado”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Garrahan: entre acusaciones, el conflicto crece y parece muy lejos de una solución

Entre los problemas señalados, Bassi mencionó la situación de las escuelas especiales, como la que asiste su hijo, que enfrentan dificultades financieras: “Están haciendo colectas, están endeudándose con ARBA, están con peligro de cierre”.

También se refirió a los hogares para personas con discapacidad sin familiares, que están al borde del cierre, y preguntó: “¿Dónde van estas personas, que sin duda son los más vulnerables de entre los vulnerables?”.

La actriz destacó las dificultades de los terapeutas, cuyos aranceles están desactualizados: “El arancel es bajísimo, pero quedó así. Entonces, o hacen ochenta trabajos, no pueden dedicarse como deberían a cada paciente, o se van al sector privado”.

Crisis en el Garrahan: "El hospital necesita presupuesto, no una donación"

Además, señaló demoras en los pagos y la falta de fondos para transportistas, quienes no pueden cubrir los costos operativos: “Con lo que les pagan, no pueden prender la camioneta. Entonces llevan a los chicos dos días en vez de cinco, y así no funciona”.

Bassi también criticó los bajos pagos a los talleres protegidos, que "reciben $28.000 por mes por jornadas diarias de cuatro horas", y los atrasos en las pensiones: “No hay sector que no esté asfixiado”.

La movilización, bajo el lema “No podemos esperar más”, buscaba apoyar el tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que estaba programado para este jueves, pero fue pospuesto al 4 de junio. “Nos habíamos organizado todos para ir el jueves, pero lo suspendieron. Ahora parece ser que se trata el 4 de junio, y nos están gastando”, expresó.

El Gordo Dan usó la figura de Diego Maradona y cosechó la furia de su hija Dalma

La actriz denunció una percepción de “crueldad” en las políticas actuales: “No es que no les interesan las personas con discapacidad y su calidad de vida, es que no las quieren. Hay como un ensañamiento”.

Sobre las pensiones, señaló: “Primero sos culpable y después vemos si sos discapacitado. Es al revés que con el lavado de dinero, donde no tratan a todos de delincuentes. Acá, toda persona con discapacidad que tiene una pensión es un delincuente, se la sacamos hasta que demuestre que es honesta”.

Sobre el acompañamiento político, Bassi valoró el trabajo de la Comisión de Discapacidad del Congreso: “La comisión unió varios proyectos, como el de Arroyo y el de Del Caño. Veo mucha empatía en esas personas, intentaron por todos los medios que se trate la ley ayer”.

Rocío Figueroa, legisladora electa del PRO: "El sistema de salud en la Ciudad está bastante bien y por sobre la media del resto del país"

Sin embargo, advirtió que la ley es “de mínima” y apenas busca garantizar la subsistencia: “Que no cierren las instituciones, que no cierren los hogares, que los aranceles acompañen la inflación, que paguen a los talleres protegidos, que otorguen las pensiones”.

Finalmente, Bassi confirmó su presencia en la próxima movilización del 4 de junio a las 12 del mediodía y resaltó la masiva participación de ayer: “No esperábamos tanta gente, y eso habla de la desazón”.

¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no? El director de la Agencia Nacional de Discapacidad a la madre de un chico con autismo

“¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”. Esa fue la frase que pronunció Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), durante un encuentro en marzo de 2024 con Ian Moche, un niño de 12 años diagnosticado con autismo, y su madre, Marlene Spesso. El diálogo tuvo lugar poco después de que Spagnuolo, abogado personal del presidente Javier Milei, asumiera la dirección de la agencia.

El encuentro, organizado por un conocido en común, buscaba permitir que Marlene conociera las políticas de discapacidad del nuevo gobierno. Ian, un influencer de 12 años que desde los 9 comparte en redes sociales y programas de televisión su experiencia de vida con autismo, y Marlene, referente en el activismo por los derechos de las personas con discapacidad, asistieron a la reunión.

Durante la conversación, Spagnuolo adelantó que planeaban suspender las pensiones por discapacidad, bajo el argumento de que el Estado no podía financiar todos los gastos y que las personas con discapacidad debían trabajar, mientras sus familias asumían los costos.

Una intendenta de Catamarca faltó al acto 25 de Mayo por 'enfermedad': se había ido a una playa del Caribe

Marlene explicó que, aunque la idea de promover el empleo sonaba positiva, en la práctica las empresas y los entornos no estaban preparados para integrar a las personas con discapacidad en las condiciones necesarias. Fue en ese momento cuando Spagnuolo hizo el comentario sobre el peaje.

En una entrevista con La Nación, Marlene relató: “Nos reunimos con Spagnuolo con la intención de conocer al nuevo director de ANDIS para saber cómo, cuáles iban a ser sus estrategias para poder ayudar y acompañar a las familias y a las personas con discapacidad. Nos reunimos en su despacho y lo que nos contó fue que ellos tenían otra concepción de la discapacidad. Que la idea era que ya el Estado no nos acompañara más, sino que las empresas privadas empezaran a hacerse cargo de las personas con discapacidad.”

La madre del niño dió más detalles: “Dijo que consideraba que el Estado no tenía que ser responsable de las personas con discapacidad. Si tu hijo nació con discapacidad, la responsabilidad es de la familia”.

Cabe recordar que, en febrero de 2025, Spagnuolo firmó una resolución que modificó los parámetros para la asignación de pensiones no contributivas por discapacidad, y utilizó términos como “idiota”, “imbécil” y “retardado mental” para referirse a las personas con discapacidad. Tras el escándalo generado, se emitieron disculpas oficiales, pero Spagnuolo no fue removido de su cargo. En cambio, dos empleadas de menor rango de ANDIS fueron apartadas.

NG/fl