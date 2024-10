Milei dijo que le encantaría "meterle el último clavo al cajón" del kirchnerismo

De cara a las elecciones dentro del peronismo, el Presidente aseguró que la interna no es un problema para él, sino para la oposición. No obstante, admitió que también hay algo de “morbo” dentro de la situación ya que quiere “meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro", algo que causó mucho revuelo en las redes y el repudio de varios referentes del peronismo.

El kirchnerismo repudió las frases de Javier Milei sobre el "cajón" de Cristina Kirchner: "Peligra la democracia"

Cristina Fernández y Quintela presentaron sus listas para la interna del PJ

Los cinco vicepresidentes que acompañan a Cristina Kirchner son José Mayans, Alicia Corpacci, Germán Martínez , Mariel Fernández y Ricardo Pignanelli. Por otro lado, los que acompañan a Quintela son Magda Ayala, Alberto Rodríguez Saa, Mariana Gadea, por Tucumán Roque Álvarez y Alba Sánchez.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Peronismo: Ricardo Quintela no se bajó y ya están los nombres de la interna con Cristina Kirchner

Dirigentes del PJ criticaron que Kicillof no se pronunciara a favor de CFK

En una reunión de SMATA, la ex mandataria habría acusado al gobernador de ser “Poncio Pilatos”, luego de declarar que no quiere meterse en la interna, ya que su responsabilidad es “proteger a los bonaerenses del ajuste”. Por esto, distintas figuras dentro del kirchnerismo se pronunciaron críticos. Anabel Fernández Sagasti dijo que “es doloroso que Axel no se pronuncie”. Oscar Parrilli afirmó que “Kicillof ha tenido una conducta de Poncio Pilatos”, mientras que José Mayans, tratando de poner paños fríos, afirmó que “Cristina en ningún momento trató de traidor a Axel”.

Murió Ginés González García

El exministro de salud falleció tras una dura lucha contra el cáncer. Un día antes, la Cámara Federal había confirmado su procesamiento por el escándalo del “Vacunatorio VIP”.

El presidente Javier Milei se mostró crítico con el accionar del funcionario de Alberto Fernández, a quien acusó de ser "siniestro", “impresentable” y "repugnante".

“Ayer dejó este mundo ese ser siniestro y repugnante que tuvimos de ministro de Salud”, declaró el Presidente.

El feroz cruce de Yanina Latorre y Pablo Duggan por la muerte de Ginés González García: "Defensor de corruptos"

Milei confirmó que vetará la ley DNU

El Presidente reveló que trabaja en conjunto con Mauricio Macri para vetar la ley, ya que "cambia las reglas del juego a mitad de camino". La reforma plantea limitar la discrecionalidad del recurso del Poder Ejecutivo.

Leyes especiales orgánicas y veto presidencial | Perfil

El Gobierno denunció “violencia institucional” contra Sandra Pettovello

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de educación, Carlos Torrendell, fueron increpados en un micro luego de aterrizar en aeroparque. La funcionaria acusó al hecho de ser “una acción cobarde y antidemocrática”, por lo que será investigado. “Ganamos las elecciones, aguántensela”, "aprendan a convivir con la discrepancia y respeten la democracia. Perdieron, acostúmbrense", remató en sus redes sociales.

Boca perdió 3 a 0 contra Tigre

En el debut de Fernando Gago como director técnico, el equipo Xeneize cayó como visitante ante el Matador con goles de Nehuén Paz, Agustín Cardozo y Sebastián Medina. No obstante, el nuevo técnico se mostró positivo ante la derrota, ya que el equipo tuvo momentos en los que se habría amoldado a su idea de juego.

“Por momentos, el equipo jugó a lo que pretendo", declaró el nuevo DT de Boca tras el partido.

Colapinto terminó décimo en el GP de Estados Unidos

En una carrera dominada por las Ferraris de Charles Leclerc y Carlos Sainz, junto a un tercer puesto de Max Verstappen, el argentino logró sumar un nuevo punto en la tabla de posiciones, por lo que llegó a las 5 unidades y ascendió al escaño 18 de 23 pilotos. No obstante, Colapinto todavía no ha logrado conseguir un puesto para el año que viene. “El año que viene, si no tengo butaca, me hago ingeniero de estrategia", afirmó el corredor.

Franco Colapinto volvió a sumar puntos, aunque todavía no tiene su puesto asegurado para el 2025.

Colapinto terminó décimo en el Gran Premio de Estados Unidos y volvió a sumar puntos

Duki presentó el sencillo de su nuevo álbum

Tras el anuncio de su nuevo álbum “AMERI”, que llegará a finales de este mes, el trapero argentino lanzó “Barro”, en el que hace referencia a la canción “barro tal vez” de Luis Alberto Spinetta.