Milei tocó la campana de Wall Street y se reunió con Elon Musk

El presidente Javier Milei protagonizó ayer el toque de campana que indica el inicio de la jornada bursátil en Wall Street. Además, el mandatario se reunió con el empresario Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX. Esto se da en el marco de un viaje a Nueva York para participar por primera vez de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas este martes.

Además, el Presidente habló de la inflación y el cepo cambiario, y afirmó: "Vamos a liberar el cepo cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero".

Entre el alineamiento con EEUU y la batalla "anti woke": contradicciones y desconcierto por la agenda de Milei en la ONU

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cristina y Toto Caputo se cruzaron fuerte en redes sociales

Cristina Fernández de Kirchner emitió un comunicado donde comparó la situación económica del país con los incendios de la provincia de Córdoba. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, acusó a la ex mandataria de haber generado la deuda de los últimos 20 años por haber sido “guiada por el primate” que tuvo de ministro de economía (el hoy gobernador Axel Kicillof). La expresidenta le contestó con un video de Milei criticando su gestión al frente del Banco Central durante el gobierno de Macri.

Kicillof aseguró que Cristina tiene “un rol protagónico” dentro del peronismo

Tras el acto de Máximo Kirchner en La Plata, el gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró que Cristina Fernández de Kichner tiene “un rol protagónico” en la discusión de ideas. Además dijo que está "abierto a la unidad en el peronismo" para “poner un límite al Gobierno”.

Pasado. Axel Kicillof y Cristina Kirchner, en uno de los múltiples actos que compartieron juntos.

Axel Kicillof admitió que no fue invitado al acto de Máximo Kirchner pero se mostró "abierto" a unificar el peronismo

Melconian afirmó que el presupuesto 2025 es “fiscalmente cumplible”

El economista Carlos Melconian aseguró que, si bien la administración de caja será posible de cumplir en el presupuesto 2025, los desafíos estarán en las metas de reducción de inflación y el aumento de actividad económica. Para él, el próximo año presentará un pequeño rebote en términos de actividad. “Es un presupuesto fiscalmente cumplible”, declaró el economista en una entrevista radial.

Continúan los incendios en Córdoba

Córdoba es azotada por los incendios y ya son más de 17.000 las hectáreas quemadas. Hay dos detenidos por ser considerados los perpetradores del fuego. Según el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, los incendios no alteran la categoría de territorio reservado y, de acuerdo con la ley, no se podrá construir en ellos.

“No tienen nada que ver los incendios con el cambio de uso de suelo”, sostuvo el gobernador.

Córdoba en llamas: bomberos enfrentan agresiones de propietarios de tierras | Perfil

Increparon a Grabois en Ezeiza

El dirigente social Juan Grabois fue “escrachado” por un grupo de personas en el aeropuerto de Ezeiza luego de volver de su viaje a Roma. La policía aeroportuaria tuvo que intervenir para controlar la situación. Luego de esto, el dirigente hizo un descargo en sus redes sociales.

“Yo no robé, no abusé de ningún privilegio, no le pegué a un jubilado, no le saqué el pan a un niño, no traicioné mis convicciones ni a mis compatriotas ¿Me tengo que dejar correr? ¿Tengo que bajar la cabeza e irme? ¿Tengo que dejar de ir al supermercado o a tomar un café? De ninguna manera…”, fue parte del mensaje que compartió en sus redes.

Micky Rodríguez no participará de la vuelta de "Los Piojos"

El ex bajista de Los Piojos, Micky Rodríguez, subió un posteo en Instagram donde aseguró que no participará del regreso de la banda y afirmó no haber formado parte de ninguna decisión. No obstante, la cuenta oficial de Los Piojos desmintió los dichos de Rodríguez. Es por esto que cerramos esta tapa de Modo Fontevecchia con Verano del 92.