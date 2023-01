La franquicia de los Power Rangers cumple treinta años este 2023 y, para celebrar este aniversario. Netflix anunció un reboot que volverá a reunir al elenco original de Mighty Morphin Power Rangers, la primera entrega de estos superhéroes.

El especial llegará a Netflix el 19 de abril y se titulará Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always. De acuerdo al medio especializado Entertainment Weekly, David Yost volverá a ser Billy, el Power Ranger azul, junto a Walter Emanuel Jones (Zack Taylor, el Black Ranger), Catherine Sutherland ( Katherine 'Kat' Hillard / The Pink Ranger), Steve Cardenas (Rocky De Santos y fue el Red Ranger), Karan Ashley (Aisha Campbell/Yellow Ranger II) y Johnny Yong Bosch (Adam Park/Black Ranger II).

Yost es el Power Ranger que más tiempo ha estado al frente de la serie, al estar en cuatro temporadas y más de 200 episodios. “Fue una experiencia surreal estar de nuevo en el set de los Power Rangers después de 28 años”, declaró.

Cómo será "Tu casa o la mía", el nuevo estreno de Netflix

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always verá a los héroes enfrentarse cara a cara con una amenaza familiar del pasado. En medio de una crisis global, los personajes serán llamados una vez más a ser los héroes que el mundo necesita. Inspirado en el slogan legendario de la franquicia “Once a Ranger, Always a Ranger”, Once & Always les recuerda a todos que cuando te conviertes en un Ranger, siempre eres parte de la familia Ranger y siempre eres bienvenido.

Otros miembros del reparto incluyen a Barbara Goodson (Rita Repulsa), Richard Horvitz (Alpha 5) y Charlie Kersh como Minh, la hija del Yellow Ranger Trini original. Thuy Trang la interpretó, pero falleció en 2001 tras un accidente automovilístico. No está claro si el actor de Green Ranger Tommy, Jason David Frank, será honrado de alguna manera después de su muerte en 2022.

Netflix lanzó su plan "Basic with ads", más barato pero con publicidad

Un nuevo estreno en la franquicia Power Rangers

Además de este reboot por el 30° aniversario, la franquicia anunció el estreno de Power Rangers: Cosmic Fury, la temporada número 30 de la serie.

Es la primera vez -desde el lanzamiento de la franquicia en 1993- que un elenco de Power Rangers regresa completo para una tercera temporada.

“Power Rangers: Cosmic Fury continúa las aventuras de Power Rangers: Dino Fury, con el equipo embarcándose en un viaje por el espacio exterior mientras desbloquea nuevos poderes cósmicos y defienden el universo contra el infame villano Lord que regresa”, explicaron.

FM JL