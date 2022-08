Juanita Tinelli, otra hija de un famoso que abandona el país

Para muchas personas significa una gran aventura vivir fuera de su país natal, otras lo hacen por una necesidad económica o pensando en un futuro salvador frente a la crisis que desde hace años habita en la Argentina.

Hace unos meses la hija de Juana Viale, Ámbar de Benedictis, tomó la decisión de instalarse en Paris para seguir con su vida académica en la prestigiosa universidad de la Sorbona. Situación que llevó tanto a Marcela Tinayre como a su hija, viajar a la capital francesa para la instalación de la joven.

Pero no es la única que decide cruzar la frontera. En estos días se confirmó que Juanita Tinelli también tiene el deseo de ir un tiempo a Europa, quizás elija Francia, para seguir con su carrera de modelo y ver cómo le va en esta nueva vida. Sin lugar a dudas son dos casos que no están relacionados a una crisis económica, sino el deseo de vivir una experiencia distinta.

Otro ejemplo es el de Sabrina Artaza, hija de Nito y la bailarina francesa Françoise Dugas, que junto a su marido John Morris, cocinero, vendieron todo hace un par de años y se fueron a viajar a la India. Luego probaron suerte en Francia y se terminaron quedando. “Nos vinimos por seis meses a ver qué pasaba y nos quedamos” cuenta Sabrina.

Sin embargo hay hijos de famosos que si deciden irse por el futuro incierto que hoy le brinda el país. Es la situación que atraviesa el hijo de Denise Dumas. “Uno de mis hijos me dijo que nunca le va a dar la vida para tener casa en este país y me dijo que se quiere ir del país. Cuando vino a planteármelo con sus 20 años, me partió el alma” expresó la conductora en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Hoy la ex modelo reconoce: “me sensibiliza tanto este programa, porque todo el que labura de sol a sol merece tener su casa para descansar, sin tener que luchar día a día por llegar con el alquiler”. Recordemos que Denise trabaja en su nuevo ciclo llamado “El Sueño de la Casa Propia” por el Nueve.

