Patricia Bullrich: "No tengo ningún problema de quedarme o no"

Patricia Bullrich negó la veracidad del video que circuló donde un policía ataca a una nena de 10 años durante la manifestación en contra del veto a la reforma jubilatoria.

Lo que dijeron los periodistas que publicaron este video en importantes canales de televisión fue que lo recibieron desde el propio jefe titular de la Policía Federal, Luis Rolle. Alejandra Monteoliva, número 2 de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, entrevistada por estos programas, había confirmado la veracidad de este video, pero también había dicho que quien atacó a la nena fue un manifestante.

Ayer se conoció otro video en el que se observa que, efectivamente, un efectivo de seguridad arroja gas pimienta sobre la niña y su madre a muy poca distancia, cuando se estaban yendo de la manifestación, hecho que fue admitido por la ministra de Seguridad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“No tengo ningún problema de quedarme o no”, afirmó Bullrich. No obstante, justificó el accionar de la Policía Federal. “No es gasear a una nena, la policía está avanzando y lo que hace es ponerla atrás”, explicó la funcionaria.

"La policía estaba avanzando": Bullrich habló sobre el ataque con gas pimienta a una nena de 10 años

El Senado aprobó la boleta única, la ley de financiamiento universitario y rechazó el DNU de Inteligencia

El Senado aprobó con cambios el proyecto de Boleta Única de Papel y volverá a Diputados para una segunda revisión. El proyecto recibió 39 adhesiones y 30 votos en contra por parte de toda la bancada de Unión por la Patria. El modelo de boleta acordado es similar al utilizado en Mendoza.

Por otra parte, con 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, el Senado aprobó la ley de financiamiento universitario, que establece una recomposición salarial para el personal docente y no docente.

Debate por la Boleta Única de Papel, los fondos de la SIDE y el financiamiento universitario en el Senado.

La oposición logró una mayoría para rechazar el DNU que le otorga 100.000 millones de pesos en fondos reservados para la SIDE. La votación obtuvo 49 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones. Mediante una moción propuesta por la Unión Cívica Radical y apoyada por Unión por la Patria, el Senado había incluido al plan de labor parlamentaria el tratamiento del decreto.

DNU de fondos a la SIDE: "Los radicales se dieron vuelta", pero esta vez en contra de Milei | Perfil

Aeronáuticos van a un paro de 24 horas a partir del mediodía

A partir de las 12, los gremios aeronáuticos realizarán un paro de Aerolíneas Argentinas que durará 24 horas. El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que Javier Milei firmó un decreto que declara como servicio esencial al transporte aéreo.

Aeronavegantes: "Tenemos un atraso salarial del 75%" | Perfil

La provincia de Buenos Aires permitirá seguir cobrando las tasas municipales en los servicios

El Organismo de Control de la Energía bonaerense informó que en la provincia de Buenos Aires está permitido el cobro de tasas municipales en las facturas de servicio. Esto contradice la resolución de la Secretaría de Comercio, que había estipulado que las boletas “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado”.

Manifestantes intentaron entrar en la Legislatura de Santa Fe tras aprobarse la reforma previsional

Luego de que la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobara la reforma previsional, manifestantes de gremios docentes y estatales intentaron ingresar a la Legislatura y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad, por lo que se tuvo que convocar a un cuarto intermedio en el recinto. El proyecto tuvo su aprobación en general con 23 votos positivos, 9 negativos y 11 abstenciones.

El FMI desplazó a Rodrigo Valdés de las negociaciones con Argentina

El Fondo Monetario Internacional desplazó al jefe del Departamento Occidental, el chileno Rodrigo Valdés -criticado por Javier Milei-, de las negociaciones con la Argentina. Por lo tanto, la supervisión de las relaciones con el Fondo quedarán en manos de Luis Cubeddu, subdirector del departamento del Hemisferio Occidental.

Triunfo de Milei ante el FMI: Rodrigo Valdés dejó las negociaciones con Argentina | Perfil

Un hombre atropelló a más de 30 personas en Córdoba

El conductor perdió el control del auto, subió a la vereda y atropelló a 35 personas. Un testigo informó que el conductor manejaba a más de 100 kilómetros por hora y la policía notificó que el vehículo no tenía frenos. Hasta el momento, se confirmó un solo herido de gravedad.

Córdoba: perdió el control del auto, atropelló a más de una decena de personas y quedó detenido | Perfil

Así quedó el Toyota que protagonizó el incidente.

Donald Trump rechazó participar en otro debate contra Kamala Harris

Luego del segundo debate presidencial de cara a las elecciones del 5 de noviembre, el candidato republicano a presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su red social Truth Social que no participará en un nuevo debate contra su par demócrata, Kamala Harris. "No tengo planes de otro debate", afirmó el ex presidente.

Franco Colapinto chocó en la primera práctica del GP de Azerbaiyán

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, perdió el control de su coche y chocó contra uno de los muros del circuito en la prueba libre del Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú. El corredor se encuentra fuera de peligro.