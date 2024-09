Córdoba: perdió el control del auto, atropelló a más de una decena de personas y quedó detenido

La ciudad de Córdoba fue el epicentro de una situación caótica en torno a un incidente vial que dejó a más de una decena de personas heridas, una de gravedad, en un lamentable episodio que ocurrió en la tarde del jueves.

El evento, que generó conmoción en la comunidad local, ocurrió en la intersección de Chacabuco y bulevar Arturo Illia de la capital cordobesa. Tuvo como protagonista a un automóvil que, por razones aún en investigación, perdió el control y terminó embistiendo a peatones y vehículos en su trayecto.

En la última cuadra de su desplazamiento, el auto incluso se desplazó por la vereda, provocando un mayor número de heridos, de los que uno terminó en estado de gravedad. El incidente, en tanto, culminó con el conductor del auto siendo ingresado al hospital bajo custodia policial, quedando de esta forma detenido.

Siniestro vial en Córdoba. El conductor del vehículo terminó internado en el hospital bajo custodia policial.

Detalles del incidente

El responsable del accidente que conmocionó a los vecinos de Córdoba fue identificado como un hombre de 68 años que conducía un Toyota Corolla blanco. Según los testimonios y las primeras evaluaciones, el vehículo descontrolado recorrió aproximadamente 300 metros, durante los cuales embistió varios autos y atropelló a varios peatones.

Los testimonios de los testigos y las víctimas brindaron un panorama aterrador del incidente. Un automovilista afectado por el choque relató: "Vivo a una cuadra. Saqué el auto para hacer dos cuadras, porque tenía que buscar una cosa. Mi hijo me dice 'cuidado, papi'. Así vi una cosa blanca que se me venía encima. Aceleré un poquito y me tiré para acá, y me agarró de costado. Si yo no me corro, me lleva puesto. Pero venía a mucha velocidad. En total, tuve tres choques".

La descripción del hombre, en tanto, refleja la magnitud y la violencia del impacto del accidente del que otras personas también testificarán ante la Justicia. Entre ellos otro joven, que también fue embestido y aseguró haberse salvado de casualidad.

"Chocó, se dio vuelta y siguió llevándose gente puesta, me salvé de pedo. Había diez personas heridas, no sé cuánta gente, una locura. La saqué barata, solamente un traumatismo en la pierna. Un milagro", declaró el testigo.

En diálogo con El Doce, una tercera víctima detalló cómo vivió el momento en que fue golpeado por los escombros lanzados por el vehículo descontrolado.

"Estaba viendo el accidente, chocó, un pedazo de cemento saltó y me dio en la cara. Después el auto siguió derecho. Iba muy rápido, pareciera que estaban cortados los frenos o se había descompensado dentro del auto. No vi si era hombre o mujer, pero vi que estaba medio dormido, con la cabeza agachada", relató.

Cómo sigue la causa

Por su parte, el director del Hospital de Urgencias, Mariano Marino, proporcionó un informe preocupante: "En nuestro centro recibimos cuatro heridos, entre ellos una mujer que está en estado grave y está ingresando al quirófano para una evaluación exhaustiva". El médico, en tanto, añadió que la situación de los heridos es "crítica" y que el hospital está haciendo todo lo posible para atender a los afectados.

Con respecto a la investigación del caso, a cargo quedó el fiscal José Bringas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 6. Según fuentes judiciales, el conductor podría enfrentar cargos por lesiones culposas gravísimas, dependiendo de los resultados de la pesquisa. En este momento, las autoridades están considerando varias hipótesis: desde una posible descompensación del conductor hasta un desperfecto mecánico en el vehículo.

El fiscal Bringas comentó que "se está investigando si el hombre sufrió alguna descompensación que le hizo perder el control del coche o si hubo algún tipo de fallo en el vehículo que contribuyó al accidente". Se trata de una evaluación crucial para entender las causas del siniestro y determinar así las responsabilidades legales correspondientes.

CD / Gi