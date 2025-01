Pilotos de APLA piden balances de Aerolíneas Argentinas y reabrir paritarias

Esta semana, Pablo Biró, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de Argentina (APLA), denunció al CEO de Aerolíneas Argentinas por irregularidades dentro de la empresa. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), Pablo Biró sostuvo que las irregularidades denunciadas “administrativas y jurídicas” y están relacionadas a la falta de presentación de balances y a acuerdos con otras líneas aéreas. “Nos interesa tener información al momento de negociar paritarias”, explicó.

Pablo Biró es el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de Argentina (APLA) y del Comité Regional de Pilotos de la International Transport Workers Federation.

Usted denunció graves irregularidades en la gestión de Aerolíneas Argentinas. ¿Cuáles son?

Yo tengo dos roles. En primer lugar soy el secretario general del sindicato de pilotos, con lo cual represento a la totalidad de los pilotos de la empresa Aerolíneas Argentinas, entre otras, y también hay un paquete accionario que es parte de los trabajadores, que surgió cuando fue privatizada Aerolíneas Argentinas, se le dio un porcentaje y se creó un Programa de Propiedad Participada.

Ese programa tiene autoridades y esas autoridades celebran asambleas y designan sus representantes y sus autoridades. En función de eso, fui designado representante del Programa de Propiedad Participada para ocupar el cargo de director por las secciones Clase B de Aerolíneas. En función de eso, participé de las reuniones del directorio de manera regular hasta que, en un momento del 2024, llegó la una orden del Ministerio de Economía para removerme del directorio, argumentando que, como director, le estaba causando daños a la compañía porque la ley de sociedades impide que alguien en el directorio tome acciones contrarias a la empresa.

¿Cuáles serían las irregularidades?

Desde que dejé de integrar el directorio, han ocurrido algunas cuestiones que, al no participar en el directorio porque la decisión de apartarme está judicializada, se las requirió a través del Comité de Propiedad Participada. Por ejemplo, hubo un acuerdo de código compartido con la empresa Latam Airlines que podría afectar el patrimonio e incrementar el pasivo de Aerolíneas Argentinas. Nosotros solicitamos información y no tuvimos respuesta. También hubo una renegociación de un acuerdo que estaba vigente con la empresa Mirgor, y cuando uno revisa su Constitución, encuentra a familiares del ministro de Economía. No sabemos el alcance que tiene y no tenemos información.

Además, hay notas, como el requerimiento de la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC) a Aerolíneas Argentinas respecto de la memoria, los estados contables y la documentación correspondiente que deben presentar. La nota fue presentada en diciembre y los intimaron para que presentaran la información el 15 de enero. En estos días estuvieron corriendo porque estaba peligrando el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA) sin el cual la aerolínea no puede volar.

La ANAC se apersonó en Aerolíneas a pedir esa documentación que, de acuerdo a la ley, una sociedad anónima debe presentar esos balances 40 días después del vencimiento del período, es decir, el balance de 2023 venció el 31 de diciembre de 2023, por lo que deberían haberlo presentado aproximadamente en abril.

El sindicato de pilotos denunció al CEO de Aerolíneas Argentinas por "irregularidades" y solicitó reabrir las paritarias

Aerolíneas nos maltrata como a nadie porque casualmente está involucrada en la distribución de la publicidad oficial, que se hace de manera arbitraria por parte del Gobierno a través de las empresas. Sin ninguna predisposición por parte de la actual administración, más que irregularidades, lo que está haciendo es un pedido de informe. ¿Existe alguna prueba de irregularidad?

Hay una obligación, contenida en el artículo 234 de la ley 19.550, que obliga a las sociedades a presentar esos balances. Si no lo hacen, se incumple.

¿No es que aún tienen unos días más para presentarlo?

No. De acuerdo con la ley, tendrían que haberlo presentado en abril del 2024. Estamos en enero de 2025, es decir, está claramente pasado. Podrían comprometer la continuidad de la compañía, porque si esos balances arrojan resultados negativos y el gobierno decide no hacer los aportes, se pone en peligro la continuidad de la sociedad.

Por qué no han presentado el balance la ANAC no va a quitarle a Aerolíneas Argentinas el permiso para operar. No es que hayan descubierto que haya un acto de corrupción monumental o algo así…

Exacto. Como dice la carta documento, lo que encontramos son irregularidades administrativas y pedimos información. Estamos preguntando. Ahora, si después resulta que hay acciones delictivas, eso se determinará en su momento. Por ahora, lo que estamos haciendo es pedir información. Lo que está claro es que hay incumplimientos de carácter administrativo y jurídico.

Cada vez que pido el balance de las empresas competidoras de PERFIL, nunca encuentro que estén presentados. La mitad de las empresas argentinas no los presentan en tiempo y forma. Obviamente, Aerolíneas tiene una responsabilidad distinta.

Si me pregunta si alguien va a ir preso por esto, la respuesta es que no. A Aerolíneas Argentinas la vaciaron. La actual administración ha diferido el mantenimiento de la flota en 20 motores, por lo cual hay un montón de cuestiones administrativas que necesitamos que nos informen porque afectan a la compañía. Un día uno se despierta con que la compañía está enajenada de todas sus cosas. Eso ya nos pasó a los aeronáuticos, y lo que hacemos es pedir información.

Elizabeth Peger: Esto también se inscribe en un planteo desde los gremios para que se reabran las negociaciones salariales. Habían establecido hace unos meses una tregua y acordaron un esquema de aumento que no era el que los gremios pretendían. ¿Cómo está esa situación?

El tema paritario está pendiente desde noviembre. Los meses de noviembre, diciembre y enero no fueron alcanzados por el acuerdo y están pendientes de liquidación los ítems que fueron acordados oportunamente. Correspondía que los liquiden y no lo están haciendo. Con los recibos de sueldo del mes que viene nos vamos a enterar si está todo correctamente liquidado.

EP: ¿No liquidaron parte de lo que firmaron y que facilitó ese acuerdo?

Tal cual. Nos han convocado para febrero. Cuando preguntamos por qué nos convocaban para febrero, nos dijeron que las autoridades estaban de vacaciones. Con esta carta documento mediática, el gerente general regresó a Buenos Aires y ahora nos quiere convocar informalmente. Esto ocurre en un momento en que el Gobierno está tomando decisiones para reemplazar la conducción de la compañía y Fabián Lombardo está preparando un informe con números positivos.

Fabián Lombardo es el presidente de Aerolíneas Argentinas desde diciembre de 2023

EP: ¿El Gobierno quiere echar a Lombardo?

No.

EP: Le pregunto porque dice que el Gobierno está preparando un cambio de autoridades…

El Gobierno está preparando un cambio de autoridades y Fabián Lombardo está preparando un informe positivo de los balances de Aerolíneas sin auditar, y por eso estamos pidiendo información y acceso a la misma. Nos interesa tener información al momento de negociar paritarias porque sabemos que se están batiendo récords de pasajeros en la compañía. Tenemos información de que está mejorando la performance y estamos poniendo toda nuestra fuerza laboral a disposición. En sintonía con eso, pretendemos mínimamente que cumplan con los acuerdos previos y, además, que recompongan los salarios.

EP: ¿Existe la posibilidad de que vuelva a haber un escenario de conflicto?

Cuando nos reunamos, veremos. Lo que no parece serio es que no nos reciban porque están de vacaciones. La verdad es que necesitamos recomponer los salarios porque los acuerdos fueron cumplidos parcialmente y quedaron afectados. Necesitamos una recomposición salarial acorde al esfuerzo que estamos realizando.

