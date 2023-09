"Pitty, la numeróloga" se defiende: "No soy una chorra"

Se habló mucho sobre todo esto luego de que en el programa "PPT", con la vuelta de Jorge Lanata a Canal 13, se desprendiera acerca de algunas contrataciones raras, podríamos decir polémicas, según informó Andrea Bisso en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Podríamos agregar que no solo afectaron a María del Carmen Barros, quien es justamente la Gerente General del Banco de la Nación, sino también a través de Silvina Batakis. Bueno, ahí surge, entre otros, el nombre de "Pitty, la numeróloga".

¿Qué hizo? Asesorar de alguna manera a gente del Banco Nación. Bueno, por supuesto, todos quisieron hablar con "Pitty, la numeróloga", una persona muy accesible. Pitty habló y lo explicó.

En una entrevista en televisión, la numeróloga explicó que fue contratada para asesorar a personas del Banco. Previo a ello, realizó una entrevista virtual y presentó su currículum vitae.

Irregularidades en el Banco Nación: apuntan a Batakis por nombrar a su ex marido y aprobar sueldos millonarios | Perfil

Cuando los conductores le preguntaron sobre el tema de la facturación a través del Banco Nación, Pitty dijo: "Eso se lo tienen que preguntar a ella, porque yo mi trabajo lo hice, y lo hice por dos mangos con cincuenta".

“Me pidieron que la pueda coachear y desarrollar todo el servicio de los números, que es el que yo doy. Hablamos sobre cómo manejar el personal, cómo comunicarse en una situación según su fecha de nacimiento. Para mí, fue una experiencia que duró seis meses. Tengo todas las facturas y los correos electrónicos", afirmó la numeróloga en una entrevista con "DDM", el programa de Mariana Fabbiani en América.

Sesiones de coaching y escándalo: de qué trabajó y cuánto cobró Pitty, la numeróloga en el Banco Nación | Exitoina

“Yo lo tomé como algo muy bueno, me está contratando el Banco Nación. ¿Yo tengo la culpa? Yo estoy dando mis servicios como corresponde y no me escondo de nada, pero la gente se zarpa y me dice chorra. ¿Chorra? Yo pago mis impuestos y todo, yo no estoy ensobrada. Vayan por ellos, no por una trabajadora, que soy una buena persona”.

Había sido contratada por el Banco Nación y se le pagó un millón ochocientos mil pesos por distintos servicios de coaching y numerología.

FM JL