Irregularidades en el Banco Nación: apuntan a Batakis por nombrar a su ex marido y aprobar sueldos millonarios

La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, fue acusada de un manejo irregular de la entidad financiera, a raíz de la designación de su ex esposo en la gerencia de Sistemas, y la aprobación de un salario millonario a la gerenta general del banco, todo sin consultarlo con el directorio.

Una investigación de la periodista Cecilia Boufflet en el programa de Jorge Lanata (PPT, en la señal de Canal 13) reveló que por todo esto, "todo el Directorio está enojado porque (Batakis) no les avisó y porque saben que cuando se sepa esto va a ser un escándalo y van a quedar todos pegados". Desde su entorno no respondieron a la consulta de PERFIL por este tema.

En primer lugar, la ex ministra de Economía que reemplazó brevemente a Guzmán designó a Héctor Javier Silva, su ex marido, para la gerencia en Sistemas, no sólo sin avisarle al directorio de su vínculo sino que además garantizándole un cargo sin importar lo que pase en las próximas elecciones nacionales.

"Estoy mirando": Silvina Batakis paseó por el Apple Store de Nueva York y generó polémica

"Silva es una persona que tiene 59 años y no es una incorporación tradicional del Banco que entre alguien de esa edad", detalló la periodista.

Asimismo, Batakis le aprobó a María del Carmen Barros, por una carta, sin consultar y sin votación del Directorio, un sueldo que se conforma con premios, bonos y demás y que suma casi 9 millones de pesos.

Silvina Batakis

"Cuando tuvo su primer cobro eran más o menos 15 mil dólares. En otros bancos, incluso los públicos, el gerente general tiene más o menos un sueldo de esa dimensión", destacó Boufflet.

Banco Nación lanzó una app que permite realizar compras con tarjetas y pagos de manera 100% digital

Otra de las polémicas es que Barros está en pareja de Juan Manuel Romero, jefe de Servicios en el área de Choferes de Blindados del banco, quien "va poco a trabajar" y a quien "le hicieron un sumario por usar la tarjeta corporativa para comprar combustible".

Es que Romero tiene una denuncia en una fiscalía por una situación penal, "porque la única vez que fue a trabajar quiso ir en un viaje en el camión de caudales del Banco Nación a Bariloche y quiso subir a un amigo", afirmó la periodista.

Escándalo en el Banco Nación. Nombramiento de familiares, sueldos millonarios y protección de empleados denunciados. Y Batakis en el ojo de la tormenta. #VolvióLanata pic.twitter.com/AnOzzDagUG — eltrece (@eltreceoficial) September 25, 2023

"La Policía de la Ciudad de Buenos Aires que estaba en el operativo se plantó, terminó en una denuncia y hay un sumario dando vueltas por ese asunto", agregó.

En su corto paso por el ministerio de Economía, tras la renuncia de Martín Guzmán y previo a la llegada de Sergio Massa, Batakis tuvo varias intervenciones públicas que generaron polémica, como la recordada frase "el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo", que pronunció en julio de 2022.

JD /