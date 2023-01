Manejar un plantel como el que tiene el PSG no es una tarea para nada sencilla, no por lo que pueden ofrecer cada uno de los jugadores en el terreno de juego, sino por la constante competencia que se genera en quién es el que se destaca por sobre los demás.

De esta manera, Galtier, entrenador del conjunto parisino, tiene como objetivo encontrar armonía en su plantel dentro de la cancha para obtener resultados, pero al mismo tiempo mantener esa misma armonía puertas adentro y en el día a día en una inminente pelea de egos.

En cuanto a egos, el equipo de la capital francesa ha demostrado en más de una ocasión el especial cuidado, que merecidamente tiene, Kylian Mbappé, una de sus figuras estelares. En otro de los mimos para el delantero del seleccionado francés ante la incesante “amenaza” de los equipos grandes de Europa que quieren llevarse al siete bravo en cada mercado de pases, Mbappé fue elegido como subcapitán para tomar las riendas del equipo en caso de que Marquinhos, el capitán del PSG, esté ausente.

Un pedido de Mbappé podría darle una salida a Messi del PSG

“Decidimos al comienzo de la temporada que Kylian Mbappé debería ser el segundo capitán. Se quedó en el PSG y se merece tener este brazalete en ausencia de Marquinhos”, comentó Galtier en conferencia de prensa post victoria 7-0 de su equipo ante el Pays de Cassel por Copa de Francia donde Kylian lució la cinta de capitán y se despachó con cinco goles.

Si bien las declaraciones de Galtier presentaban su lógica en cuanto a la elección de Mbappé como capitán ante la ausencia de Marquinhos, quien respondió fue otro de los referentes del plantel, Presnel Kimpembe. El zaguero central, quien sabía ser el subcapitán, compartió en redes sociales un mensaje dando a entender que ni el entrenador, ni nadie más del club le comunicó dicha decisión. De todos modos, el defensor que debutó en 2014 con la camiseta del PSG, para convertirse con el tiempo en una de las figuras luego de nueve temporadas, mostró su respeto con la decisión del club a pesar de su asombro.

Las declaraciones de Kimpembe generaron revuelo y es por eso que el mismo club salió a aclarar la situación respecto a los capitanes designados de cara a una nueva temporada. Según publican los portales franceses Le Parisien y RMC Sport, PSG aclaró cómo quedó definida la jerarquía interna del equipo. Marquinhos es el capitán y fueron designados cuatro lugartenientes para cuando no esté el defensor brasileño. Ellos son Mbappé, el propio Kimpembe, el italiano Marco Verratti y... Sergio Ramos.

A Mbappé le gritaron "ven a Real Madrid" y su gesto enfureció a PSG

Ahora bien, en ese listado no aparece la figura de Lionel Messi, situación la cual también despertó ciertas dudas entre los fanáticos. En este caso la ausencia de Leo puede traducirse en que arribó al conjunto parisino hace relativamente poco, situación que al mismo tiempo es contradictoria con la presencia de Ramos en el listado de capitanes, ya que Messi y el ex defensor del Real Madrid llegaron en el mismo mercado de pases. Esta decisión puede respaldarse en que Ramos fue el capitán en una época gloriosa del Madrid además de mostrar el carácter necesario para lucir la cinta.

De todos modos, Galtier se puede mantener tranquilo que está situación no pasara a mayores, por lo menos desde el lado de Lionel Messi que siempre se mantuvo al margen de este tipo de situaciones. Como quien dice, el rosarino responde y habla en la cancha, y en esta decisión del club en no considerarlo en la lista de capitanes no será la excepción.

JL