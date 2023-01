El sueco Zlatan Ibrahimovic siempre fue un futbolista de declaraciones fuertes y polémicas y en este caso para referirse al campeonato de la Selección Argentina en Qatar 2022 no esquivó su palabra. Si bien fue un jugador, que a sus 41 años se mantiene vigente y en una liga top como lo es la Serie A, siempre aseguró que él es un fuera de serie, sentándose en la misma mesa que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo entre otros.

Respecto a la conquista argentina en la última Copa del Mundo, el centrodelantero del Milan elogió al rosarino, pero al mismo tiempo aprovechó para criticar severamente a los demás integrantes del plantel albiceleste.

Un pedido de Mbappé podría darle una salida a Messi del PSG

Sobre Messi, como habitualmente hizo cada vez que habló de su excompañero en el Barcelona, lo trato con mucho respeto y se desvivió en elogios para el 10 argentino. Incluso había dicho en la previa que quería que ganara la Argentina por él. “Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar”, aseguró en esta ocasión el sueco.

De la misma manera que elogió a Messi, también lo hizo con la figura de Kylian Mbappé. "Lo siento por él, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla, es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro, no estoy preocupado por Mbappé".

Luego de referirse a Messi y Mbappé fue el turno del resto de la delegación argentina que no tuvo la misma suerte que estos dos últimos ya que el sueco empezó a pegarle a la “Scaloneta”: “Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer. No se gana así”.

Confirmado: la Selección Argentina jugará dos amistosos en River

Para cerrar su diálogo con France Inter, Zlatan agregó: “Estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más”. Quien no se quedó callado respecto a los comentarios de Zlatan para con los jugadores argentinos fue Sergio “Kun” Agüero a través de su canal de Twich donde el ex Manchester City hace sus streamings.

“Me acuerdo que jugamos contra el United, Manchester City. Yo estaba en el banco. Ibas a jugadas, contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar. Creo yo. Me parece que en ésta no tenés razón. Al final es tu opinión, ¿no? (…) Me parece que es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales. ¿Podríamos pensar así? Ni clasificaron. Pero, bueno, no lo sé. Más que preocuparte por Argentina y hablar así… Eso sí, opino, como vos opinás”.

A su vez, el Kun habló de su elogió para Messi dando a entender que no fue genuino del todo haciendo alusión a que los éxitos del rosarino le molestan el ex delantero del PSG.

La contundente frase de Di María sobre Dibu Martínez: "No lo conocía nadie y demostró que..."

Para cerrar, el ex delantero del Manchester City soltó otro mensaje entre risas para Ibrahimovic: “¿Liquidé a Zlatan? Él liquidó a mis compañeros. Yo estuve ahí. Es más, capaz que también me hablás a mí, porque yo estuve allí. Siento que me tiraste a mí, ahora yo te tiro a vos. Somos campeones del mundo, Zlatan, y te querés mat*r. Y Messi es el mejor del mundo, lo siento. Argentina es campeón. Levantamos la Copa. Y vos estuviste mirando. Los jugadores que se portaron mal levantar la Copa. Lo siento. I’m sorry ”.

BL JL