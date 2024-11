Rafael Bielsa desea pero duda que Trump beneficie a Argentina

Luego del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y de la designación de Alejandro Oxenford como embajador argentino en el país norteamericano, Rafael Bielsa sostuvo que aunque es importante que algunas ideas que aplica el gobierno de Javier Milei se repliquen en EE.UU, como la designación de Elon Musk en un puesto similar al de Federico Sturzenegger, “pero no es uno a uno”. “Tengo mis dudas sobre que lo que está haciendo el gobierno argentino ahora sea ordenar esas nuevas condiciones internacionales”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Rafael Bielsa es excanciller y exembajador en Chile. Además, fue presidente ejecutivo de Aeropuertos Argentina 2000, secretario de Programación para la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico y diputado nacional. De 2003 a 2005, fue ministro de Relaciones Exteriores. En 2005, fue presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

¿Qué nos puede traer de bueno y de malo la devoción de Javier Milei por el presidente norteamericano?

Quiero aclarar que Algo contigo, la canción con la que introdujeron la entrevista, fue compuesta por Chico Novarro, y no por Manzanero. Lo digo porque mi curriculum carece de toda importancia si hubiese compuesto Algo contigo.

Menos mal que no sólo tenés una cultura académica en relaciones internacionales, sino también en música…

En música, básicamente. Vos sabés lo que significa esa canción porque es un himno y me da orgullo que un argentino como Chico Novarro la haya compuesto.

¿Sentís que esa canción es apropiada para referenciar la devoción que siente Milei por Trump?

A los 50 años, la política internacional es algo terminante, sólida como los pies de Dios, armónica y sencilla. Cuando uno envejece, las cosas cambian.

Leí algunas definiciones de gente que ha sido y es muy importante para nosotros, como Christine Lagarde, que fue la titular del Fondo Monetario Internacional, o declaraciones de Macron. Estos dichos nos sirven para pensar que esa dicotomía socialismo-comunismo no tiene demasiado sentido para analizar la realidad, y lo mismo se puede decir en vinculación con las decisiones que toma Milei.

Las consecuencias de las decisiones de política internacional nos tienen que servir para contestar si se incrementa el poder negociador argentino, si se eleva el prestigio internacional del país, si mejora la cohesión interna y si se aseguran objetivos prioritarios.

Me parece importante que algunas ideas que se aplican en el Gobierno también sean aplicadas por otro presidente, y nada menos que por el presidente de los Estados Unidos, pero no es uno a uno.

El hecho de que Elon Musk tenga una dependencia parecida a la que tiene Sturzenegger, no transforma a Milei ni a Sturzenegger en Elon Musk. Ninguno de los dos ha tenido su fortuna ni ha ganado dinero con empresas en el sector privado.

Elon Musk fue estará a la cabeza de “un nuevo grupo de “eficiencia” en el Gobierno estadounidense”.

Hay que ser prudente con esas cosas. Si la pregunta es si ese tipo de decisiones van a ser buenas para la Argentina, hay que analizar si se erosiona la capacidad de acción independiente, si se comprometen las posibilidades latinoamericanas y si se limitan los márgenes de maniobra entre actores poderosos. Cuando eso comience a suceder, voy a ser más humilde al hacer el análisis.

Me gustaría que pudieras compartir una síntesis de “La nómina frívola”, la columna que publicaste en Perfil este lunes.

La nota está inspirada en las desmesuras que se están llevando adelante de manera oral y escrita con el servicio exterior argentino.

Argentina no tiene muchos funcionarios públicos de mucho nivel. Tiene los funcionarios de Cancillería, los de la Procuración del Tesoro, los del SIGEN y algunos más. Hemos puesto fondos para generarlos y, por lo tanto, tenemos que cuidarlos. No se los puede tratar con palabras peyorativas.

En definitiva, las palabras son hechos del habla que causan efectos. En el alma y en los sentimientos, uno experimenta formas de sufrir que no se ven, pero están.

La columna fue una reacción frente a esta forma de usar ciertas expresiones, como “traidores a la patria” o “terroristas sindicales”, que son muy irrespetuosas y no parten de la base de que enfrente hay un ser humano.

Yo conservé la escucha de una radio chilena, Bio Bio, que escuchaba mientras vivía en Chile. En Chile hay un Gobierno de centro-izquierda, que lleva adelante la administración general, y después hay muchos otros que responden a la centro-derecha o derecha. Allí no hay problema en trabajar con alguien tajantemente diferente al otro, y eso es democracia. La democracia es convivencia.

El español Jesús Huerta de Soto dice que la democracia en definitiva es socialista, y por tanto, debe ser exterminada porque trae la enfermedad de la izquierda. Estamos hablando y pensado con ese sector, y me parece que pensar con un poco de afecto nunca puede ser en vano.

¿Qué te produce ver que los argentinos cruzan en masa a comprar a Chile?

Yo soy un desconfiado por naturaleza de lo que tiene efectos masivos pero que no tiene efectos positivos para la gente pobre. Estos amores de clase media con expectativas indebidas de ir a comprar a otro lado no me hacen gracia. Prefiero que compren productos de industria nacional en mi patria, con valor agregado nacional.

Claudio Mardones: En torno a los cambios en la diplomacia argentina, y en los primeros días de Gerardo Werthein como canciller, ¿ve alguna similitud con el intento de Trump en su primer mandato, cuando designó a ex petrolero Rex Tillerson, que empezó una persecución de una parte de la estructura del departamento de Estado?

Así como no creo en que copiar iniciativas de los Estados Unidos nos vaya a salir bien, tampoco creo que iniciativas nuestras puedan le salir bien necesariamente a los Estados Unidos. Aplicando este razonamiento, las persecuciones tienen que ver con el autoritarismo.

Si uno lee los dos libros sobre Trump de Bob Woodward, el periodista norteamericano que escribió una obra sobre Watergate, se ve lo mal que se convive con el autoritarismo, salvo para el autoritario. Trump tampoco la pasó bien porque tiene 14 condenas judiciales.

“La idea de patria que tengo en la cabeza no la del autoritarismo, pero tampoco dejo de aceptar que las cosas están cambiando mucho”, dijo Rafael Bielsa.

La idea de patria que tengo en la cabeza no es la del autoritarismo, pero tampoco dejo de aceptar que las cosas están cambiando mucho y que se está dando por terminado con un modelo que se llamó el orden intencional posterior a la Guerra Fría. Esto no lo digo yo, lo dice Jake Sullivan, el consejero de Seguridad de EE.UU.

En nombre de la eficiencia del mercado, se transfirieron a los Estados Unidos cadenas enteras de suministros y bienes estratégicos. ¿Cuáles son nuestras capacidades exportadoras? ¿Qué podemos vender que no sean materias primas?

Me parece que todas estas preguntas requieren de mucho conocimiento, solvencia, coraje para defender los intereses nacionales y de mucha comprensión de cómo es la realidad. Tengo mis dudas sobre que lo que está haciendo el gobierno argentino ahora sea ordenar esas nuevas condiciones internacionales.

Como en la vida me toco mucho más sufrir que disfrutar, tengo mis dudas de la gente que celebra sólo cuando enuncia algo. Si analizo qué sucede con el dinero que entra, diría que no se incrementó el poder negociador de la Argentina, tampoco se ve que se haya elevado nuestra reputación internacional y el servicio exterior no maneja objetivos prioritarios en términos diplomáticos.

Soy argentino, tengo hijos argentinos y quiero que sean felices. No me interesaría que las cosas salieran mal sólo porque no soy yo, y ojalá espero que salgan bien.

