Ricardo Quintela: "Kicillof necesita tiempo para ser una alternativa"

Este martes, Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa se reunieron junto a dirigentes, intendentes y legisladores en una cumbre del PJ bonaerense en el municipio de Moreno. Tras el encuentro, Ricardo Quintela celebró la “buena y sana intención” de intentar “encontrar una solución y de definir un horizonte con objetivos” dentro del peronismo. A su vez, el gobernador se refirió a su par bonaerense y aunque destacó su capacidad, argumentó que necesita tiempo para ser una alternativa nacional. “El justicialismo tiene que esbozar un nuevo proyecto para que todos se sientan parte”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Ricardo Quintela es gobernador de La Rioja desde 2019 y fue reelecto en 2023. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado diversos cargos en la provincia: fue diputado provincial en 1993 y nuevamente en 2017, intendente de la ciudad de La Rioja en 2003, diputado nacional en 1997, y secretario de Asuntos del Interior en 1991. Además, inició su carrera política como subsecretario de la Juventud de La Rioja en 1986.

¿Cómo ve al peronismo y esta reunión que hubo ayer en la provincia de Buenos Aires?

A la distancia lo veo como una buena y sana intención de tratar de hacer todos los esfuerzos posibles para generar condiciones para sentarse alrededor de una mesa, poner los problemas sobre la misma, tratar de encontrar una solución y de definir un horizonte con objetivos claros. Aunque transitemos por andariveles distintos, el objetivo es lograr la unidad del Movimiento Nacional Justicialista, del peronismo, tratando de generar una propuesta alternativa con otros sectores de la sociedad vinculados a la industria, al sector agropecuario, a la minería, a los hidrocarburos, a las políticas energéticas.

El justicialismo tiene que esbozar un nuevo proyecto para que todos se sientan parte, con una clara concepción aperturista, empatizando con la gente para que no sea radicalizado ni genere rechazo en gran parte de nuestra sociedad.

¿Cómo ve la situación de Kicillof? Algunas personas dicen que queda “albertizado”. Parece que todo el mundo queda en esa situación en la medida de que Cristina Kirchner sea la primus inter pares.

Kicillof necesita tiempo para ser una alternativa porque gobierna una provincia muy compleja. La provincia de Buenos Aires no solo concentra el 40% de los argentinos, sino que también tiene una diversidad de complejidades que se deben entender en sus distintas manifestaciones. Me parece que hay que darle tiempo para que se pueda ordenar internamente y ser una alternativa clara y concreta para la República Argentina.

Tiene las condiciones, tiene la experiencia, tiene la juventud necesaria, tiene la fortaleza y tiene las ganas también. Yo creo que todos tenemos que ayudar a que se pueda consolidar, más que una cuestión personal de él, una propuesta alternativa que tiene que ser para todos los argentinos. Si Kicillof no puede, tenemos que construir un proyecto político y buscar a quién mejor lo pueda interpretar y ejecutar.

Y usted mismo, Ricardo, ¿cómo se imagina su propio 2025 y 2027?

Yo tengo que gobernar una provincia que, si bien es chica, también tiene sus complejidades, y más en la situación que atravesamos con un Gobierno que tiene una posición definida con respecto a mi provincia producto de que no hay una actitud de sumisión o acatamiento a lo que plantea el actual Presidente. No se debe a que sea un rebelde sin causa, sino que se debe a que no coincido con su forma de gobernar, con sus políticas y con las políticas que implementó.

Según los datos económicos, hay muchos sectores que han sido perjudicados. La única verdad, como decía el general Perón, es la realidad. Y la realidad es que la pobreza creció de forma exponencial, y la indigencia aún más, lo que es una situación dolorosísima en la República Argentina. Esta situación está manifestada básicamente por todos los sectores de la iglesia de la República Argentina, no solo la católica, que ven cómo la pobreza avanza. También está siendo detectada por la mayoría de los sectores de la sociedad. Sólo hay algunos sectores que están relativamente bien. La mayoría de la gente ha perdido su poder adquisitivo, ha perdido calidad de vida y ha perdido nivel de vida. Los servicios esenciales, como el agua, la energía, la conectividad, el gas, el transporte, se han vuelto prácticamente inaccesibles. La gente ve su expectativa para el presente y para el futuro más sombría.

A pesar de esto, hay un sector de la sociedad que todavía tiene expectativa en el presidente Milei porque el índice inflacionario ha bajado. Esto genera expectativa porque tiene toda una estructura mediática y también en redes sociales que lo sostienen, pero la verdad es que este superávit fiscal que está mostrando el Gobierno lo está consiguiendo a costa de un esfuerzo enorme y de sacrificios aún mayores que le está imponiendo al pueblo argentino, particularmente al asalariado, a las provincias, a los jubilados, a las universidades, a la infancia y a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

La política que está imponiendo está generando que se pueda mostrar una reducción de la inflación, pero porque naturalmente la gente no consume. El nivel de consumo de proteínas ha sido el más bajo en los últimos 40 años, si no tengo mal el dato. La recesión que estamos viviendo es la más profunda, solo comparable con la de 2001. La situación es cada vez más grave para la mayoría del pueblo argentino, y con este Gobierno no veo una solución en forma inmediata.

¿Qué pasó con la cuasi moneda que usted primero emitió y después rescató?

El plazo que estaba previsto era desde que se emitía la moneda hasta el 31 de diciembre de este año. Nosotros recuperamos prácticamente la totalidad de los bonos emitidos, y por eso estamos pagando en efectivo en lugar de con los bonos. Los bonos ya están totalmente recuperados, y eso nos permitió inyectar en el mercado financiero y en el poder adquisitivo de la gente la mayor cantidad de recursos posibles, lo que permitió dinamizar un poco la economía de nuestra provincia. Tanto es así que, en una fecha que siempre tienen en cuenta los analistas, el Día de la Madre, fue la única provincia que creció en el consumo en comparación con el Día de la Madre del año pasado, con un 5%. Para nosotros fue un éxito total y absoluto, tal como lo dijimos en su momento. No recurrimos a Nación para que nos rescatara los bonos; los bonos los rescatamos nosotros.

Tenemos equilibrio fiscal y tenemos déficit, sí, pero un déficit controlable, porque el déficit cero no existe, mucho menos en países como el nuestro. Lo que sí tenemos es un equilibrio fiscal suficientemente ordenado que nos permite cumplir con todos los compromisos que tenemos con las deudas corrientes, con el pago de los salarios y con la prestación de los servicios de la forma más eficiente posible. Obviamente, los datos de la pérdida de fuentes de trabajo en vastos sectores, tanto en la industria como en la construcción o en el sector comercial ha generado una situación muy difícil en todas las provincias de Argentina, particularmente en el norte.

