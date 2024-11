Roberto García: "Si Cristina no apela en los próximos diez días después del fallo, deberá cumplir la condena"

El periodista Roberto García analizó la situación judicial de Cristina Kirchner y evaluó la posibilidad de que, a lo Lula, no apele el fallo de Casación y busque una reivindicación política y judicial posterior. “Si no le sale bien, por lo menos podría tener tres años de prisión”, explicó. Además, el columnista hizo foco en la dificultad que presenta la irrupción de Milei para Mauricio Macri. “La situación de Macri está muy mal, porque si no apoya Milei está medio condenado, y si lo apoya también”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Roberto García es columnista de perfil, miembro de la Academia Nacional de Periodismo y uno de los fundadores y grandes realizadores de Ámbito Financiero en su momento de mayor gloria.

El domingo dijiste en tu programa algo que me generó mucha incertidumbre y curiosidad, que Cristina Kirchner podría decidir no apelar a la Corte Suprema un fallo de Casación condenatorio. Me quedé pensando, con la desconfianza clásica del periodista, si no será para que después otra Corte, con otra composición, declare nulo el fallo, como ocurrió con Lula en Brasil, y pueda volver a ser presidenta. ¿Es plausible este razonamiento?

No pensás mal. Como te imaginarás, en principio, yo nunca imaginaría una decisión de esa característica, porque creo que la libertad es lo más importante del mundo, bueno, no más que la vida, pero casi. Si yo estuviera en una situación como la que está ella, seguramente trataría de extender lo más posible la situación.

Pero no soy político. Alguna persona me explicó los recursos que podría tener por razones políticas Cristina para no apelar, lo cual supone un proceso que es una suerte de calvario, porque tendría que estar prisionera en su casa.

Las alternativas son muy sencillas. A partir de que se conozca el fallo del tribunal, si confirman los seis años de prisión, tiene diez días hábiles para apelar. Percibo que lo más probable es que decida la apelación, lo que implicaría todo un proceso judicial que pasaría para el año próximo hasta llegar a la Corte Suprema.

Si no apela dentro de los diez días hábiles, viene el patrullero y se la lleva a una cárcel común, y luego tendrá que pedir el traslado a su domicilio para estar con prisión domiciliaria, y bueno, ahí cumplir la pena.

Cristina Kirchner podría pasar 3 años presa si su estrategia es no apelar, según Roberto García.

Lo curioso de esto, normal para cualquier persona común, pero que puede que Cristina no lo haga, son las distintas alternativas que se ofrecen a partir del hecho, si ella acepta la condena y queda con prisión domiciliaria.

Una es la apelación a un tribunal internacional. Son tantas las causas que tiene Cristina que un tribunal internacional podría establecer, luego de bastante tiempo, que Cristina está perseguida. Podrían decir que es injusta la decisión que van a tomar mañana.

Me venía a la mente la imborrable escena de Lula yéndose a entregar a la policía rodeado de varias decenas de miles que podrían haberlo impedido, como gesto que luego le permitió volver como un héroe, como Mandela. Quizás existe esta mirada política, decir, bueno que venga un patrullero a buscarme y luego apelar al tribunal de San José de Costa Rica, a la espera de que la Corte argentina cambie. También está el tema del proyecto de ley de ficha limpia, que le impediría ser candidata si atraviesa un proceso. Carlos Menem pudo ser candidato porque, en su momento, no fue condenado, pero el caso de Cristina, si se aprueba la ley de Ficha Limpia, que establece que con condena en segunda instancia no se puede ser candidato, esto sería abstracto, porque igualmente no podría volver a la política, ¿no?

Sin dudas, ahora, todo esto que decís puede estar relacionado con una cosa que ella dijo recientemente en un discurso. Con relación a la Corte, Cristina dijo “yo no voy a ser la mascota de nadie”.

Hay otra alternativa que puede ocurrir acá en esta causa que culmina con el Tribunal de Casación mañana. Hay otras personas que serán condenadas. Alguna de ellas seguramente va a apelar. Sea esta o sea una nueva, pueden decir que no hay delito.

Es decir que, sin que ella apele, la Corte podría determinar que no hubo delito. Pero de todas maneras si no apela eso implicaría que tendría que pasar, al menos un día, en prisión normal, y luego prisión domiciliaria…

Exacto. Con el riesgo de tener que quedarse encerrada sin saber por cuánto tiempo, y sin saber si la Corte va a tomar una decisión.

Hay toda una explicación de por qué no hay delito, en relación a los detalles técnicos que investigaré para mi próxima nota, relacionados con la administración de Cristina. A ella se le imputa como administradora de todo este proceso, de estos actos de corrupción por lo que se la juzga, y no es exactamente ese el delito que podría existir. Eso la favorecería después, pero nadie sabe cuánto tiempo podría quedar detenida. Y si no le sale bien, por lo menos podría tener tres años de prisión.

Por más que uno lo compare con el tema de Lula, estar un tiempo largo en prisión es un tema delicado, ¿no?

¿Macri está quedando hoy en la incómoda situación de Sergio Massa, ese medio incómodo, porque la derecha se extremó y se corrió más a la derecha aún?

La verdad es que Milei detonó todo. Con sus medidas y con su estilo de gobierno, dentro del mundo de la política descolocó a todo el mundo, inclusive a aquellos que creían que tenían posiciones claras y definidas.

Para Macri, la organización de Milei es una “desorganización”, porque realmente es todo nuevo. Macri siente que su base de sustentación se está liquidando. Imaginemos por ejemplo el intendente al cual le van a dar más plata, porque en última instancia todo se trata de plata, o un gobernador como los tres últimos que fueron la otra vez, que quizás fueron por instrucción de Macri. Una vez que tienen el vínculo con el que le facilita el dinero para obras públicas o para una mejor gestión, para salir de un apuro, la segunda vez no lo ven a Macri, lo van a ver directamente al Presidente, si es que el presidente los invita.

Ahí empieza una desorganización importante para Macri en la superestructura. Porque muchísima gente ya se le fue a Macri, y se supone que se le va a seguir yendo. Inclusive tiene gente que era de él, como Patricia, que se pasó al mundo de Milei, y tenía también, al menos, una cantidad importante de votos, arrastraba voluntades.

En consecuencia la situación de Macri está muy mal, porque si no apoya Milei está medio condenado, y si lo apoya también.

