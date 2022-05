Rodolfo Barili: “Nunca fuimos pareja con Cris”

Rodolfo Barili, conductor y periodista, habló en Modo Fontevecchia, y desmintió una vez más su romance con Cristina Pérez, su compañera en el noticiero en el qué llevan ya 20 años juntos. También analizó el éxito que tuvo y dijo que “no formar parte de ningún bando” se convirtió en su “sello editorial”.

¿Cuál es tu visión de lo que está pasando con el periodismo televisivo y lo que sucede con los canales de noticias? ¿Cuál es la cuota de subjetividad que se percibe y cómo la audiencia lo digiere?

A los periodistas nos gusta señalar con el dedo y nos pone incómodos que nos señalen a nosotros. Creo en la ética periodística. Los periodistas debemos mirarnos, discutir y mejorarnos. Los medios pueden cursar por la misma senda de enojo, descreimiento, de observación y de juicio que pasa por otros sectores de la sociedad y en todo caso debemos aceptarlo como tal porque nosotros laburamos de que nos crean. Los medios deben ser un negocio en el fondo pero no por negociar la ética o la línea editorial sino porque la sustentabilidad es la primera de las libertades. Un medio debe ser rentable para poder ser libre. No me preocupa que nos pidan pruebas de ética y moralidad. Debemos acostumbrarnos a vivir con eso. Creo en los periodistas más que en los medios.

¿Qué pasó en los últimos 10 o 15 años donde Telefé marca una diferencia más marcada con su segundo? ¿Cuánto de eso tiene que ver la ficción y cuánto de eso, tiene que ver el periodismo?

Fue un camino de muchos años con más o menos aciertos. Nada llega por casualidad. Hay una búsqueda de equilibrio de no formar parte de ningún bando y eso se transformó en un sello editorial. Esa relación con el televidente, más una pareja que ya va a cumplir 20 años este año, tiene una cuestión de ida y vuelta que se mezcla con el hecho de que hace 20 años que nosotros cenamos en cada casa. En ese momento importante de una familia vos prendés la tele y estamos nosotros. Eso es un valor agregado. Permanecer en un mundo tan efímero, cuando vos podés perdurar durante tanto tiempo es un valor agregado. Pensamos en el hoy y en la gente joven que nos ve, no somos el mismo noticiero que en 2002. Liderar no es solo ganar, hay una gran responsabilidad de aportar como líderes de los noticieros. Pensamos mucho nuestro aporte en esta confusión general.

Una de las características que vos atribuís como causa del éxito ¿es la pluralidad?

No tengo dudas. Somos una abanico de personas que pensamos muy distinto, pero hay un fondo que es que todo se puede escuchar y ver. A veces no entendemos que las palabras son disparos. Parece gratis pero no podemos pasar por alto cualquier barbaridad. A mi puede no caerme bien el presidente, pero lo que representa el presidente es lo que a mí me ocupa, no la persona. La búsqueda de equilibrio es más fácil que buscar la derecha o la izquierda o un solo lugar del abanico editorial. Tenemos que hacer el ejercicio de informarnos con todo.

Nuria Am (NA): Después de lo que pasó con Alfredo Casero ¿Crees que los periodistas tenemos responsabilidad de pensar a quien le damos aire del modo en que decía Caseros?

No comparto el enojo con Caseros. Ese enojo es un hartazgo. Él se siente forreado. Cuando nos sentimos así podemos reaccionar de esa manera. No vemos el periodismo de la misma manera, ni vos, ni yo, ni Caseros. Pero creo en la ética de los que hacemos este laburo.

Juani Fernández Juvé (JFV): En cuanto a la dupla con Cristina Fernández, creo que han superado a Mónica y César en la permanencia en un mismo formato. ¿Cuál es la clave de conservar esa energía y buena onda? Porque hubo rumores de romance...

Primero, hay generosidad. Para formar una pareja, uno tiene que ser así con el otro e ir creciendo con esa persona. Esta relación de piel, de llevarse bien, es una magia. Nosotros estamos por cumplir 20 años y Mónica y César estuvieron 13. Nuestra obsesión es que todos estén representados. Estamos constantemente buscando que, lo que hacemos, nos represente y haga sentir orgullo. Ahora, lo que se vio al aire de que hubo una pareja, fue algo que no pasó. Nunca fuimos pareja con Cris. Pero obviamente somos amigos.

