Rueda la pelota en una nueva edición del Mundial de Clubes en Marruecos

El certamen que tiene como grandes favoritos al Flamengo y el Real Madrid levanta el telón con el duelo de primera fase entre Al-Ahly y Auckland City.

En la décimo octava edición del Mundial de Clubes que tendrá lugar en Marruecos, los encargados de abrir el certamen que reúne a los campeones de cada continente tendrá el duelo entre el Al-Ahly del fútbol egipcio y el Auckland City del futbol neozelandés. El partido inaugural, que corresponde al único encuentro de la primera ronda, será a partir de las 16:00 (hora de Argentina) en el estadio Stade Ibn-Batouta, en Tanger.

Respecto a cómo y por qué aparecen tanto el Al-Ahly y el Auckland City en el Mundial de Clubes se debe a lo siguiente. El conjunto egipcio arribó al certamen tras ser subcampeón de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Por su parte, el Auckland City forma parte del torneo tras ser el campeón de la Liga de Campeones de la OFC. El ganador de dicho cruce pasará a la siguiente instancia donde ya aguarda el Seattle Sounders del fútbol estadounidense que viene de conquistar la Liga de Campeones de la CONCACAF. Dicho cotejo se dará el sábado 4 de febrero a partir de las 14:30.

El otro cruce definido para la segunda ronda es el enfrentamiento entre el Wydad Athletic Club del fútbol marroquí y el Al-Hilal de Arabia Saudita. En cuanto al equipo local viene obtuvo su boleto al Mundial de Clubes luego de gritar campeón en la Champions League de África 2022. El Al-Hilal será el representa del fútbol asiático en dicha cita, teniendo a Ramón Díaz en el banco de suplente con el traje de entrenador. Más adelante, colocados por jerarquía, claro está, en semifinales ya aguardan el Real Madrid, campeón de la última edición de la Champions League y el Flamengo, conquistador de la Copa Libertadores 2022.

Los duelos correspondientes a las semis serán el martes 7 de febrero para el Flamengo que aguarda por el ganador del Casablanca y Al-Hilal, mientras que el Madrid jugará el miércoles 8 de febrero con el vencedor de Seattle Sounders y Al Ahly-Auckland City. Para cerrar el certamen, la finalísima será el sábado 11 de febrero (16:00) donde todos los fanáticos esperan ver al campeón de Europa y Sudamérica.

Respecto al certamen en sí, el Mundial de Clubes es un torneo relativamente nuevo. Este formato llegó para reemplazar la reconocida Copa Intercontinental que reunía a los campeones de Europa y Sudamérica en una final única, la cual han supieron conquistar, Boca, Racing, Independiente, River, Estudiantes y Vélez para el fútbol argentino.

Ahora bien, desde el 2000, teniendo una interrupción por cinco años, el Mundial de Clubes empezó a regir por decisión de la FIFA. Desde entonces solo han aparecido cuatro campeones sudamericanos, todos brasileños, en las ediciones del 2000 en manos del Corinthians, 2005 para San Pablo, 2006 para el Inter de Porto Alegre y Corinthians nuevamente en 2012.

Luego el certamen paso a ser pertenencia de equipos europeos que se reparten las conquistas de la siguiente manera: Milán en 2007 (vs Boca), Manchester United en 2008, Barcelona en 2009 (vs Estudiantes de La Plata), Inter de Milán En 2010, Barcelona en 2011, Bayern Múnich en 2013, Real Madrid en 2014 (vs San Lorenzo), Barcelona en 2015 (vs River), Real Madrid en 2016, 2017, 2018, Liverpool en 2019, Bayern Múnich en 2020 y el Chelsea como último campeón en 2021.

BL FM