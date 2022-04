Santiago de Moro: “La política no es lo mío, pero, sí, exijo un país mejor”

En diálogo con Jorge Fontevecchia, Santiago del Moro, el conductor televisivo habló sobre el futuro de los medios de comunicación e hizo hincapié en qué ahora lo central “es el contenido”. Además se refirió a su paso por Intratables y dijo qué llegó allí siendo un “outsider de la política”. Respecto a su visión de la política actual subrayó qué “la política termina atrasando y siendo más protagonista que la realidad misma”.

-¿Cómo vivís el cambio en los medios? ¿Cómo sentís que te modifica la aparición de redes sociales y otro tipo de consumo de cultura?

-Desde que tengo uso de razón, le están dando los últimos días de vida a los medios más tradicionales, pero se han reinventado y la radio más rápido que la televisión. Soy parte de esta transformación y estoy alucinado. Cuando empecé a hacer radio unos 10 años atrás, iba cayendo: le daban sus últimas horas de vida. Pero a través de las redes sociales, los canales HD y las nuevas tecnologías que evolucionaron tanto, la radio encontró rápidamente su lugar y se reconvirtió en otra cosa. Ahora yo hago un programa que es el que tiene más oyentes del país. Y no le hablo solamente al oyente de Argentina, sino al de cualquier parte del mundo: es una locura comparándolo con la radio de 20 años atrás. Yo soy optimista respecto al presente y futuro de los medios. La población quiere cada vez más contenido, más ocio y bienvenido sea eso para darle más a la gente que, en definitiva, es nuestro trabajo.

-La radio es el único medio que aumentó la cantidad de minutos de atención, en cierto sentido, gracias a las nuevas aplicaciones para escucharla. Además, la población se duplicó en 40 años y la mayoría tarda el doble en transportarse y, de esta forma, se puede oírla haciendo otra actividad en simultáneo. Mientras tanto, la televisión se dice que se muere, pero vos estás teniendo éxitos gigantescos...

-La televisión es mucho más que una señal de aire: todo es TV ahora. Yo escucho mucho eso de que "los chicos no miran televisión" y no es que no miren, es que no consumen solo eso, son multiplataforma y multidispositivos. Tienen el celular, una tablet, la TV y todo termina siendo contenido. Por eso, reducir todo a la tele de aire es una mirada acotada.

-¿Vos decís que finalmente tanto la radio como la tv broadcasting abierta es en realidad solo una de sus plataformas, y al final son todos multimedios?

- Me gusta hablar de contenido con respecto a eso. Después la forma en la que accedes a eso es otra discusión. Tal vez el aparato tv es antiguo, pero tal vez en un futuro vamos a ver la televisión desde una aplicación, o desde unos anteojos, pero el contenido va a seguir estando. Lo mismo pasó con la radio: esa imagen del abuelo escuchando la radio grandota es una imagen antigua, pero el contenido está y se puede obtener de diferente manera.

- ¿Se está volviendo gran hermano?

- Todavía tenemos MasterChef y ahora grabé la revancha que va a ir los domingos y no hay nada confirmado y no quiero ni hablar de un proyecto que para mí sería un honor porque me parece que es el formato de los formatos. Es prematuro hablar de la vuelta.

- En Brasil se coloca siempre como candidato a presidente alguien muy parecido a vos que es un gran presentador y vos condujiste contenido político, ¿te imaginas algún día dedicado a la política?

- A mi me dio gracia porque en el momento más alto de Intratables, que fue un programa que no fue pensado para eso, sino que la misma actualidad nos fue llevando a esos lugares. Cuando sale no había nada parecido en ningún lado y ahora todo se parece a Intratables por la forma de hacerlo y el ritmo. Fue un programa que marcó un momento de la tele. Pero para mi cada persona tiene que estar en el lugar que debe estar. Yo respeto a la gente que hace política porque están preparados para eso, aunque a veces la realidad demuestre lo contrario, pero soy respetuoso de los oficios y los cargos de cada uno. La vida me enseñó mucho de eso porque cuando era mas chico quise poner un boliche bailable y la primera vez fue un éxito y después no fue nunca más nadie. Me di cuenta que yo no era bolichero, pero lo hice y me fue muy mal y fue el gran fracaso de mi vida. Ahí me di cuenta que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y yo creo qué la política no es lo mío, pero, sí, exijo un país mejor. A raíz de la muerte de Pinti, escuchaba lo que pasaba de él y no cambió nada. Seguimos discutiendo lo mismo desde hace 30, 40 años

- Contame tu propia visión de la política argentina, ya como ciudadano.

Yo conocí la política en profundidad haciendo ese programa. Yo llegué a Intratables siendo un outsider de la política y nunca mi misión fue ser un líder de opinión. Es más, un día vi en la Revista Noticias rankeado como la persona más influyente, y me gané un Konex. Está todo bien pero no es mi camino, lo que yo soy. Hay gente muy valiosa dentro de la política pero en definitiva vivimos mordiéndose la cola y no hemos podido solucionar 4 o 5 cuestiones básicas de fondo y la política termina atrasando y siendo más protagonista que la realidad misma. Hay temas urgentes de los cuales nos hemos acostumbrados y nunca se está a la altura de las circunstancias, tanto de un lado como del otro. No podemos ser muy analíticos porque la política necesita tribuna.