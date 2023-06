Los amantes de la mítica historia de las amigas neoyorquinas: Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda, que se vio plasmada en "Sex & The City", habían visto con muy buenos ojos ese reencuentro entre ellas años después en "Just Like That".

Al margen de la sorpresa con el destino de Mr. Big & Carrie, la secuela tuvo gran éxito y aceptación y por eso llegó la segunda temporada.

Sorpresa en "Sex and the City": Kim Cattrall regresará como Samantha Jones en "And Just Like That"

Sarah Jessica Parker habló con E! sobre la vuelta de Kim Cattrall y señaló: "El regreso de Samantha será tan nostálgico como los fanáticos pueden esperar". Se destaca que su regreso se produce casi 25 años después del estreno de "Sex and the City".

Son 11 capítulos y se pueden ver por HBO MAX y en Flow.

AO JL