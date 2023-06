Tiempos convulsionados vive el Club Atlético Vélez Sarsfield. Como una especie de caníbal, el club se comió primero a Medina, luego a Ricardo Gareca, y el interinato de Marcelo Bravo no trajo los resultados esperados, introdujo Román Iucht en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Muchos especularon en las últimas horas sobre cómo es que intempestivamente Sebastián Méndez dejó el cargo en Unión de Santa Fe para tomar el de Vélez Sarsfield.

El técnico dio su versión de por qué su salida y la rápida llegada a Liniers. “Antes que nada voy a pedir disculpas a la gente de Unión, porque sí fue precipitado”, arrancó el DT.

“La decisión de estar acá no no tiene que ver con algo racional sino con algo del corazón, con algo que se sale de la tripas y que después recién tomás conciencia de que lo haces”, y agregaba: “Tiene que ver con Vélez, simplemente, esa es toda la explicación, es algo que yo siento y que no tiene que ver con un pensamiento racional, sino con un sentimiento. Simplemente tenía la necesidad de volver a mi casa”.

Un minuto y monedas de una confesión a corazón abierto de Sebastián Méndez, explicando que Vélez fue una excepción y que no es su manera de manejarse. Le pidió las disculpas del caso a la gente de Unión y, desde una idea mucho más pasional que racional, ha desembarcado en Liniers.

Pese a las polémicas Sebastián Méndez consideró que es el momento adecuado para regresar a Vélez

Gerardo Martino nuevo técnico del Inter de Miami

Hablando de entrenadores, otro que va a desembarcar un poco más lejos es el “Tata” Gerardo Martino, oficialmente anunciado como nuevo técnico del Inter de Miami.

Compartamos imágenes que ya el Inter de Miami ha puesto de manera oficial para hacer la presentación del “Tata” Gerardo Martino. Será al mismo tiempo la tercera vez que va a dirigir a Leo Messi, ya lo hizo como técnico del Barcelona, también en la selección nacional y ahora en este nuevo proyecto deportivo de la institución de la Major League Soccer. Recordemos que Martino ya dirigió en Estados Unidos y fue campeón dirigiendo al Atlanta United.

Gerardo Martino vuelve a la MLS para cambiar la suerte del Inter Miami

Julio César Falcioni fue operado de apendicitis

Para cerrar este tres por uno de entrenadores, un saludo grande a Julio César Falcioni, quien fue operado ayer por la noche de apendicitis. Naturalmente, fue una operación de urgencia, pero se está recuperando bien.

Tendrá que tomar los días que correspondan de reposo hasta poder volver a sentarse en el banco de suplentes del conjunto del sur. Pero lo cierto es que está bien Julio, operado en las últimas horas de una intervención por apendicitis.

FM JL