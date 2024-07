Sector aceitero advierte que harán paro por la vuelta del impuesto a las ganancias

Los reclamos de distintos sectores productivos siguen acumulándose, cada uno en defensa de sus intereses sectoriales y en busca de cuidar los niveles de producción de su actividad. En ese contexto, las entidades que agrupan y representan a los trabajadores de la industria aceitera advirtieron que de no escucharse sus reclamos concretos comenzarán una medida de fuerza. Esto con el fin de impulsar el pedido masivo y coordinar fuerzas detrás del mismo objetivo.

En ese marco, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA), difundieron un comunicado en el cual anticiparon que comenzarán una jornada de paro de actividades el miércoles 24 de julio próximo.

En concreto, el paro al que se sumarían los trabajadores del aceite lo harán como forma de protesta ante el restablecimiento del cobro por Impuesto a las Ganancias. Cabe destacar que en concreto este tributo quedó reintroducido en la normativa a implementarse en el mismo momento de quedar aprobada la Ley Bases, hace apenas dos semanas en el Congreso, y que también tiene incorporado entre su articulado el tan controvertido paquete fiscal.

Si bien las entidades anticiparon sobre el paro dentro de 10 días, no descartaron que haya más de una jornada de medidas de fuerza en reclamo por el descontento que genera la medida. Para comenzar, se reunirán el 24 de julio en San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, y allí unificarán un plan de lucha y reclamos sectoriales.

“Un genocidio para la clase trabajadora”, así definieron a la Ley Bases desde el sector aceitero

Defender lo conquistado

Bajo el lema “Defender lo conquistado”, las entidades que representan a la industria de la oleaginosa y manifestaron en un contundente comunicado: ¡¡Basta de meterle la mano en el bolsillo a la familia aceitera!! ¡¡Basta de atacar a la clase obrera!! De modo que, mediante un comunicado escueto pero firme las agrupaciones sindicales comunicaron que decidieron realizar un Plenario de Delegados para organizar la defensa de sus derechos.

En ese marco, el documento señaló: “Los derechos conquistados en los últimos años de lucha obrera contra la tercerización, el uso del sistema de contratistas y distintos fraudes para precarizar a quienes trabajamos, la destrucción de los salarios y la derogación del impuesto al salario, que iniciamos excluyendo los turnos rotativos, hoy son atacados por la política del gobierno nacional”.

Al mismo tiempo que ahondó el comunicado enfatizando en la importancia de la industria y el impacto negativo de medidas de las diferentes gerencias. “Hemos conocido en forma directa, como el resto de la clase obrera, el impacto que las políticas neoliberales de los años ‘90 tuvieron sobre nuestras vidas y las de nuestras familias: desocupación, depresión, hambre, destrucción de la industria nacional, una precarización de la vida que muchos padecen hasta hoy”, señala.

“No vamos a permitir que eso vuelva a suceder. Ya lo vivimos y no queremos volver a vivirlo”, reafirmaron los firmantes del documento.

Agrandar el Estado para reducirlo: los otros planes de desregulación

Una promesa hecha hasta el hartazgo

También pone foco en las medidas aplicadas por el Gobierno del presidente Javier Milei, en lo que va de este año. “Este gobierno nacional debutó con una devaluación, una estampida de precios de alimentos y desde allí un sinnúmero de políticas económicas que lo único que buscan es intentar bajar los salarios, quitar derechos a los trabajadores y generar desocupación”, señaló con dureza.

“Un presidente que hasta el hartazgo sostuvo que no aumentaría los impuestos, pero no sólo los aumentó, sino que hoy ha vuelto a instaurar el impuesto a las ganancias, siendo que el salario no es ganancia”, apuntó directo contra Milei y su equipo, reclamando frente al incumplimiento de las promesas de campaña.

“Para poder llevar adelante ese robo a quienes trabajamos, este Gobierno (de Milei) al servicio de los empresarios logró que el Congreso votara una ley que contiene otra regresiva reforma laboral y que intenta restringir el derecho a huelga. Ya lo dijimos y lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario: aunque no están acostumbrados a trabajar, saben que la única forma de limitar nuestra movilización es prohibir la huelga, que es la principal herramienta a la hora de luchar y defender nuestros derechos”, precisó el texto.

El Gobierno deberá dialogar con una oposición más dura y que pide resultados a cambio

Derechos adquiridos avasallados y robados

Por consiguiente, los sindicatos en defensa de lo conquistado se levantan en reclamo organizando un trabajo conjunto, con anuncio de medidas de fuerza. “Desde nuestro sector hemos conquistado derechos puntuales en beneficio de los trabajadores y trabajadoras, como exenciones del impuesto a las ganancias en turnos rotativos, horas extras, adicionales por turnos”, apunta el comunicado. Y añade “Hoy vemos que los derechos ganados fueron avasallados por un gobierno y legisladores cómplices de políticas fascistas, que hicieron que nos robaran los derechos adquiridos”.

El comunicado concluye que por lo reclamado este 24 de julio se reunirán en la localidad santafesina de San Lorenzo, “donde se produce el 84% de la producción industrial de las agroexportadoras, para debatir y coordinar una lucha conjunta”, con el objetivo de “enfrentar esta política diseñada para destruir los salarios y las organizaciones aceiteras, en beneficio de los grupos económicos, las trasnacionales y el capital financiero”, remarca el texto.

Además, destaca que están firmemente convencidos de que “para no volver a los ‘90” reafirmarán la lucha por un Salario Mínimo Vital y Móvil que garantice las nueve necesidades amparadas constitucionalmente y por la Ley de Contrato de Trabajo. Recuerda el documento, que precisamente este salario es definido por la normativa vigente como “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.

