Susana regresa al teatro con un cambio importante

La pandemia hizo que las máximas figuras de la televisión tengan que postergar sus clásicos programas. En el 2020 Tinelli se ausentó de la pantalla chica y esperó al 2021 para llevar a cabo la realización de Showmatch con el certamen de la “Academia”. Caso diferente fue el de Mirtha Legrand que accedió a ser reemplazada por su nieta Juana Viale, quien se puso al frente de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand.

Pero Susana tomó otro camino. Mientras “La Chiqui” expresa sus ganas de volver a trabajar y “el cabezón” rediseña su programa, la diva de los teléfonos decidió seguir instalada en Uruguay y volver a reponer la obra teatral Piel de Judas.

El espectáculo, que fue furor en calle Corrientes durante el 2015, recobrará vida del otro lado de la frontera. Todo indicaría que la rubia vuelve a las tablas a fines de junio y estará en cartelera hasta septiembre. Pero con un cambio muy importante.

"Susana Giménez volvió a la actuación en "Porno y helado" y hablamos con los protagonistas"

Arturo Puig, quién se hizo cargo de la dirección del regreso de Giménez al teatro, en esta oportunidad no tendrá participación. Si bien es amigo de la diva, y quedó en buenos términos con la producción de Gustavo Yankelevich, no fue convocado.

En diálogo con el programa de Karina Mazzocco, el actor se mostró sorprendido con la decisión que tomó el ex gerente de programación de Telefe. "Me sorprendió porque cuando uno es director de un espectáculo, como lo fui yo en Buenos Aires, normalmente te vuelven a llamar, pero bueno son decisiones que, a veces, no se entienden muy bien", expresó Puig.

Si bien intentó no polemizar el tema, contó cómo fue que se enteró de la noticia: "Yo estaba filmando en Bariloche, me llamó Gustavo Yankelevich y me dijo que Piel de Judas la va a dirigir él".

