Testigo en casa de Pettinato: "Los vi muy eufóricos a Felipe y al médico pocas horas antes del incendio"

Una testigo que vive en el mismo edificio que Felipe Pettinato habló en Modo Fontevecchia y recordó las horas previas al incendio en el que falleció el médico neurólogo Melchor Rodrigo. Contó que los vio alegres y “muy eufóricos” y remarcó qué le llamó la atención la forma en la qué Felipe “alababa” a su amigo. Escuchá el programa en Radio Perfil FM 101.9 o miralo por Net TV.

¿Cómo lo cruzaste a Felipe Pettinato? ¿En qué estado lo viste?

- Lo vi aproximadamente a las 18.20 de la tarde. Los crucé en el ascensor y le pregunté de qué piso venían y me dijeron que del 22. Ahí le pregunté si era el hijo de Pettinato. Donde él vivía, antes vivía una amiga, Mercedes, quien le había vendido el departamento. Yo nunca lo había visto antes, solo cuando se estaba mudando.

Allí me presentó a su amigo y me dijo: "Él es muy buen médico, cualquier cosa que necesites, él es excelente". Empezó a hablar de las virtudes de él y a su vez, Melchor, el médico, me empezó a hacer preguntas de salud, si tenía problemas de sequedad de ojos o boca, si tenía problemas de tiroides, y yo le dije que uno de mis problemas era la angustia, y me respondió: "Despreocupate, yo te lo soluciono". En un momento me asusté de tantas preguntas y le consulté por qué me las estaba haciendo y se rieron. Todo quedó allí. Vi una onda maravillosa entre ellos. Los vi bien, alegres y en buen estado. Me llamó la atención que Melchor estaba fumando un habano. El encuentro fue muy ameno. Felipe alababa mucho a Melchor diciéndome que lo tuviera en cuenta.

"Incendio en Belgrano dejó un muerto y tres heridos, entre ellos, Felipe Pettinato"

¿Cuánto tiempo antes fue eso del accidente?

- Fue 5 horas antes. Yo charlé un rato con ellos en el ascensor y después abajo. A las 23.30 aproximadamente siento olor a quemado pero en mi casa no encontré nada. Cuando abro la puerta del pasillo empiezo a escuchar el movimiento de gente subiendo y bajando y un vecino me alertó para que baje.

¿Afectó su casa?

- No. Solo cayeron cenizas.

"Cómo era la relación entre Felipe Pettinato y Melchor Rodrigo: se conocieron presuntos chats"

Cuando escuchás el tratamiento mediático del accidente, ¿qué contradicciones encontrás en lo que vos viste en la charla con ellos y con lo que se dice en los medios?

- No vi mucho de los medios. Me enteré por lo que me comenta mi gente que no coincide con lo que yo ví. A mí me llamó la atención el énfasis y el entusiasmo que ponía Felipe en recomendar a Melchor. Pero yo no sabía nada de Felipe desde los medios.

Cuando decis que no coincide lo que tu gente dice con lo que vos viste. ¿Viste a las dos personas en perfecto estado de consciencia y de dominio de sí mismos?

- Sí, los sentí expresivos. Los vi muy eufóricos a Felipe y al médico pocas horas antes del incendio. Pero yo también soy así, en mi caso es algo de mi personalidad. Me pareció simpático el encuentro. Él me habló de muchas cosas y todo en 21 pisos.