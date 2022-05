Tute: “Hice el libro sobre Caloi en unas servilletas y lo pude publicar 5 años después de su muerte”

Tute, el dibujante e hijo de Caloi, habló en Modo Fontevecchia y recordó el legado de su padre tras cumplirse los 10 años de su fallecimiento: “La muerte de mi viejo fue un terremoto en mi vida”, remarcó. Asimismo habló sobre el poder del humor y lo que representa su profesión: “El dibujo es la herencia del amor”.

Quisiera una reflexión tuya en la relación con el padre y cuando se comparte la misma vocación.

- Hay muchas aristas de la relación. El dibujo es la herencia del amor. Yo nací en una casa con un padre dibujante y una madre artista plástica, con lo cual había estímulo permanente para expresarse a través de los lápices, marcadores y papeles. Pasó algo curioso, cuando era adolescente y me puse a pensar al dibujo como un trabajo o posible destino profesional, me senté a producir humor y me di cuenta que ya sabía cómo se hacía. Eso tiene relación con haber visto a mi viejo durante toda la vida en todo el proceso creativo de la producción humorística, desde la idea hasta la entrega de la tira en el diario Clarín. Cuando me senté para ver si estaba capacitado para hacer humor porque dibujante me sentí toda la vida, después tenía que ver si estaba preparado para producir humor.

El humor construye subjetividad de maneras muy profundas y deja mucha huella. ¿Cuál es tu reflexión sobre la generación de tu papá que vivió en la dictadura y que usó el humor como crítica con el doble sentido?¿Por qué el humor puede expresar polisemias que construyen mejor la subjetividad que otros géneros comunicacionales?

- La polisemia es una de las razones. Eso está también asociado a la filosofía y a la poesía. El carácter de las palabras en esta disciplina te ofrece más de una interpretación, de sentidos que se esconden dentro de otros sentidos. En el momento de la censura, esto pasa a ser una gran posibilidad. Queda el pensamiento lateral de sentidos escondidos y de comunicarse de forma sutil con los lectores. Tanto el humor como la música, la poesía y la filosofía tienen ese carácter subversivo.

¿En qué te cambió la muerte de tu viejo?

- La muerte de mi viejo fue un terremoto en mi vida. Eso lo cuento en "Diario de un hijo". Ahí lo represento como un "yo" que se desdibuja y pasa a ser un punto y tiene la necesidad de a partir de ahí, empezar la reconstrucción. Volver a encontrar las líneas que a uno lo conformen. Fue muy arduo y el libro lo pensé cuando me invitaron a la Feria del Libro de Chile, en un barrio de allí, y se me ocurrió y empecé a dibujar. Hice el libro sobre mi papá en unas servilletas y lo pude publicar 5 años después de su muerte. Lo hice llenando las servilletas con todos los pasajes que iban apareciendo en mi memoria en relación a mi viejo y me quedé hasta la noche en ese bar. Cuando pude escribir nuestra historia, lo pude hacer con placer y conexión.

¿El proceso de duelo habitualmente dura tres años y acá está dentro de unos plazos tan grandes? ¿Te psicoanalizaste?

- Sí, debo tener 30 años de psicoanálisis encima, es algo que me hizo muy bien para el duelo. La finalización del libro sobre mi padre fue un cierre de duelo. Por suerte no se melancolizó pero se demoró. En algunas notas me preguntaban qué pensaba del duelo y decía que los duelos tienen el tamaño del amor por la persona que se va. Además fue un aprendizaje porque fue la primera muerte importante en mi vida y no sabía cómo era esto y en qué consiste. Después uno aprende que esos agujeros y ausencias tan importantes no se cierran nunca. Lo que uno aprende con el duelo es a convivir con esas heridas.

Comentaste que el año pasado perdiste 5 mil seguidores en redes por reconocerte peronista. ¿Cuánto afecta la grieta a los artistas? ¿Genera autocensura?

- Yo estoy convencido de mi posición ideológica y la expreso con libertad y entiendo que este momento histórico de grieta y corrimiento hacia los bordes hacia ambos lados genera que la gente se incomode o pegué el portazo. Uno está convencido de sus ideas y siempre me parece interesante lo que se produce, no en los extremos, sino en el diálogo de ideas.