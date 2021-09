Tute perdió 5 mil seguidores y criticó que haya "tanto odio e intolerancia"

En la antesala de las PASO, Tute perdió 5 mil seguidores por lo que dedicó un irónico dibujo a "intolerantes" que lo dejaron de seguir en las redes sociales tras cuestionar la foto que había publicado junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Como ciudadano, me preocupa tanto odio e intolerancia", señaló el humorista gráfico.

"5 mil personas dejaron de seguirme en Instagram por la foto que subí con Cristina (muchas con avisos o insultos previos al portazo)", publicó en sus redes sociales Juan Matías Loiseau, más conocido como Tute, el humorista gráfico cuyos dibujos ponen en perspectiva distintas facetas de la vida social y política argentina.

"Cinco mil personas que, supongo, gustaban de mi trabajo pero no toleran que no piense como ellas. Cinco mil intolerantes", fustigó el hijo del creador del personaje Clemente, Caloi.

El humorista gráfico Juan Matías Loiseau junto a Cristina Kirchner. Foto: @Tutehumor

Loiseau, de cientos de miles de seguidores en las redes sociales, había publicado una foto con Cristina Kirchner en la antesala de las elecciones primarias. "Tuve el honor de poder darle el dibujo que hice de ella y Néstor", dice la leyenda que acompaña la foto de Tute y la vicepresidenta, a quien se la ve posando junto con el dibujo de la ex pareja presidencial.

En medio de un clima de incertidumbre en el que prevalecieron los cruces desde ambos lados de la grieta, tras su publicación Tute no solo perdió miles de seguidores sino que previo a hacer clic en “dejar de seguir”, cientos usuarios le enviaron mensajes que fueron en muchos casos agraviantes.

"Yo te admiraba, Tute…", "Qué decepción", "Lacayo inservible", "Qué perdido estás, acá un seguidor menos", fueron algunos de los mensajes que recibió el dibujante tras la publicación. Por este motivo, a las miles de personas que lo dejaron de seguir en Instagram les dedicó el irónico dibujo en el que se ve a un hombre tapándose los oídos con la viñeta: "Dialoguemos".

Tras recibir insultos y perder seguidores en las redes sociales, Tute publicó un dibujo con el mensaje: "Dialoguemos". Foto: @Tutehumor

"En lo personal, prefiero que no me siga ninguna persona intolerante. Como dije en otra oportunidad, no los echaré de menos. Pero como ciudadano, me preocupa tanto odio e intolerancia", añadió a través de sus redes sociales el domingo y añadió: "Dicho esto, hoy fue un día hermoso, un día de sol y elecciones. ¡Viva la democracia!".

En las historietas del aclamado humorista gráfico desfilan personajes que se ven inmersos en situaciones de la vida cotidiana que identifican a mas de uno, con mensajes breves pero contundentes, como sesiones de terapia o conversaciones de pareja y de familia.

En muchos casos, sus dibujos están relacionados a cuestiones políticas de agenda, como los derechos de las mujeres y la legalización del aborto, la ley de humedales, la representación de masas y políticos con mensajes hilarantes del tipo "prometo hacer lo que promete el resto… y un poquito mas", o aquella viñeta emblemática en la que un político le dice a un periodista: "Estamos de acuerdo en que en el país, tenemos que tirar todos para el mismo lado. Lo que cuesta definir es para qué lado".

