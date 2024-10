Vice Decano de Sociales: "Nadie se cree lo del adoctrinamiento en las universidades"

Tras la multitudinaria marcha del miércoles y el posterior veto al presupuesto del presidente, la comunidad universitaria se mantiene expectante por la posibilidad de que el Congreso sostenga la ley. "Hay un final abierto respecto a lo que pueda pasar” aseguró Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales”. Además, el docente e investigador en derecho a la información y políticas de comunicación afirmó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), que se abriría la posibilidad de un juicio político en caso de que Javier Milei recurra a la justicia para frenar el la ley de presupuesto universitario “sería muy grave que un presidente incumpla las normas aprobadas por el Congreso”.

Diego de Charras es vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, docente e investigador en derecho a la información y políticas de comunicación.

¿Cuál es su análisis de esta semana con la Marcha Universitaria y el veto del presidente?

Hay un final abierto respecto a lo que puede pasar en el Congreso. La Marcha Universitaria del miércoles fue una expresión de una parte muy importante de la sociedad, creo que la mayor parte de la gente apoya a la universidad pública. El Gobierno tiene la decisión de ir contra ciertas instituciones públicas dentro de las cuales entra la educación y la universidad.

Iniciaron con recorte de gastos de funcionamiento a principios de este año, luego siguieron con la licuación de los salarios y no se trata de un conflicto paritario clásico donde los salarios se retrasan algunos puntos, sino que es una decisión deliberada de atacar la educación pública. Veremos hasta dónde llega y confiamos que los diputados no permitan la ratificación de ese veto.

Elizabeth Peger: Según lo que indican algunos informes, desde diciembre se acumula un deterioro del poder adquisitivo de los salarios en el sector universitario y un aumento menor al de los estatales nacionales. Además, no hay fondos para infraestructura, investigación y ciencia.

En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, tenemos un edificio único en construcción desde hace bastantes años y nos quedaban las últimas obras que construyen el instituto de investigaciones y los últimos pisos de las áreas administrativas. Estas dos obras fueron suspendidas, una tenía financiamiento internacional y otra del ministerio de Ciencia y Tecnología. El daño lo vemos en gasto de funcionamiento, en salario, en obras, y en un ataque sistemático y progresivo hacia el sistema científico público nacional. Se trata de un conjunto de acciones que van a lesionar la producción de conocimiento argentina y la soberanía de ese conocimiento.

¿Entienden como una provocación el hecho de que el Gobierno deslice la idea de recurrir a la Justicia en caso de que el Congreso sostenga el veto y, además, se empiece a hablar de un arancelamiento a algunos estudiantes extranjeros?

Hay un modus operandi del Gobierno de vociferar cosas que, en algunos casos, después no se terminan cumpliendo. Si se lleva adelante la decisión de no cumplir lo votado en el Congreso se abren dos vías, por un lado la vía judicial por parte del Gobierno, pero también la posibilidad de un juicio político, porque sería muy grave que un presidente incumpla las normas aprobadas por el Congreso. Sería una situación completamente nueva para la institucionalidad y la democracia argentina.

Alejandro Gomel: ¿Cómo cree que el Gobierno maneja la comunicación respecto a las universidades y las acusaciones de no dejar hacer auditorías, bajar línea a los estudiantes o hablar de alumnos inexistentes?

El Gobierno ensaya propuestas para tratar de lesionar en el discurso o en la construcción de sentido público la legitimidad de las universidades y arriesga cosas. Como no logró calar el tema de los vouchers, habló de adoctrinamiento. Como nadie se creyó demasiado lo del adoctrinamiento en universidades donde la gente accede a las cátedras por concurso, habló de una baja tasa de graduación, algo que es falaz. Además, aquellas personas que no se reciben son personas formadas para la vida social. También habló de las auditorías, pero las auditorias le corresponden al Congreso.

Ahora hablan de arancelamiento a extranjeros, pero se trata de apenas un 4% de la población universitaria. Los extranjeros con residencia en Argentina que tienen DNI pueden cursar en la universidad pública, eso es lo que dice la Constitución. Por más que atenten contra eso, no va a afectar al presupuesto universitario. Puede ser que trate de generar algún tipo de legitimidad con los sectores más xenófobos de la sociedad Argentina.

¿Cómo están los salarios en la Facultad de Ciencias Sociales?

La Facultad de Ciencias Sociales forma parte de una característica muy propia de la universidad pública y es que la mayoría de los docentes no tienen dedicación exclusiva. Un salario de dedicación semiexclusiva hoy ronda los $250.000. Los que tienen dedicación exclusiva, alrededor del 15% de la población universitaria, tiene sueldos de alrededor de $500.000, algo que es muy bajo, más allá de que con la antigüedad puedan ganar un poco más. Al Gobierno le divierte hablar de la licuadora, pero no es más que pisar los aumentos salariales y dejar que la inflación vaya comiendo el ingreso.

Elizabeth Peger: Además, entiendo que hay docentes que enseñan ad honorem.

En Sociales tratamos de no tener docentes ad honorem a cargo de clases. El tema es que, cuando empezamos a sufrir el ajuste presupuestario y la renuncia de los docentes que ya no pueden quedarse en la universidad porque no les rinde económicamente, empezamos a tener una mayor cantidad de alumnos por clase y eso redunda en la pérdida de la calidad de la universidad pública.

