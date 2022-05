Víctor Romanowski: "No hay razones para entrar en pánico con la viruela del mono"

Victor Romanowski, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología e investigador superior del CONICET, habló en Modo Fontevecchia y remarcó que no hay que “entrar en pánico”. Subrayó que, a diferencia del coronavirus, la viruela del mono solo se transmite cuando los síntomas “son muy evidentes”. Escuchá el programa en Radio Perfil o miralo por Net TV.

¿Cuál es la diferencia entre la viruela común y la viruela del mono?

Por un lado, la similitud es que se trata de un virus de la misma familia llamada Poxvirus. La viruela común es 30% letal, cifra extremadamente alta, la cantidad de víctimas fatales que produjo la viruela, solamente en el siglo XX, fue de 300 millones de personas. Pero en 1980 se declaró erradicada del planeta. Esto fue producto de una eficaz campaña de vacunación llevada a cabo en todo el mundo.

El caso de la enfermedad causada por este virus pariente, que se llama viruela del mono porque fue descubierta en una colonia de monos, que se utilizaban con fines de investigación médica en Estados Unidos y era parecido al agente causal. Sin embargo, no se conocían casos en humanos hasta los años 70 en el que ocurrió el primer caso en la República Democrática del Congo. El infectado había sido un niño que no había sido vacunado con la vacuna antivariólica. La única persona de esa familia había estado en contacto con monos y comía la carne de ese animal, aunque no se sabe si ese fue el origen de la transmisión.

Esto sucedió a lo largo de los años, en África occidental y central, solamente que no había salido en los titulares de la prensa occidental. En esas zonas, el virus es endémico. Lo extraño es que haya casos fuera del continente africano. La mortalidad es muy inferior aunque se cursa de manera benigna, aunque bastante molesta. La mortalidad no superó el 1% con este tipo viruela. Existe otra variante que es bastante más peligrosa, pero no es la que está circulando.

La vacuna contra la viruela, ¿es eficaz contra esta variante?

Solamente existe información de países donde la viruela del mono estuvo circulando. Los datos allí dicen que tiene una eficacia de protección del 85%, es bastante alta.

¿Por qué esta enfermedad causaría más daño en los niños?

Hay cosas difíciles de precisar porque no hay mucha información. Personas con un buen estado físico, buena nutrición y sistema inmunológico, no deja ser una enfermedad eruptiva que es molesta.

¿Qué información tiene de este primer caso que se registró en el país? ¿Es posible que haya otros?

Las autoridades sanitarias están alertas y este caso se está tratando de confirmar porque los síntomas iniciales son comunes a muchas enfermedades virales. El material biológico confirmará si es causado por el virus. Las precauciones son simplemente evitar contactos y aislar a la persona para evitar su propagación. La propagación no es tan fácil como la del covid. Tiene que haber un contacto estrecho con piel -o través de secreciones respiratorias o la saliva-, por eso las autoridades sanitarias recomiendan el uso del barbijo para poner una barrera entre entre quien potencialmente estaría infectado.

¿Es pertinente, desde el punto de vista de la comunicación, saber si con este virus hay un punto de contacto de la transmisión sexual como lo es con el sida?

Hay que estar alerta, pero no hay razones para entrar en pánico con la viruela del mono. Hay una característica importante de esta infección y es que se transmite cuando los síntomas son evidentes, a diferencia que con el coronavirus. El covid puede ser transmitido inadvertidamente, sin síntomas. Y con respecto a la transmisión sexual, hubo un caso anecdótico en las Islas Canarias.

Es cierto que las lesiones pueden estar en la zona genital y el contacto de mucosas en cualquier tipo de relaciones, es posible que se transmita, aunque esto es una posibilidad que debe ser confirmada.

