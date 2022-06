Wado De Pedro se solidarizó con el arquero Rodrigo Rey

El empate en el clásico platense quedó al margen luego de lo sucedido con el arquero de la visita al Estadio Uno que vivió una noche despreciable. Durante el transcurso del encuentro Rey acusó comentarios, insultos, hasta incluso distintos pequeños proyectiles en su contra. De todas las acciones en contra del arquero las que más socavaron fueron los insultos en relación con el trastorno al habla que Rey padece. El arquero de Gimnasia tiene una disfluencia en el habla, es decir un grado de tartamudez que no le permite hablar de manera fluida en ciertas ocasiones.

Tal fue el malestar generado que el mismo Rodrigo respondió de cara a la hinchada de Estudiantes golpeándose el pecho, algo que llevó a que los jugadores del Pincha reaccionaran ante él. Pese a que los jugadores de Estudiantes se abalanzaron sobre Rey por hacerle gestos a los fanáticos, luego de que se calmara la situación el arquero de Gimnasia explicó lo que realmente sucedió.

"El gesto de Rodrigo Rey que enfureció a los hinchas de Estudiantes"

Una vez aclarado el malentendido con sus pares de Estudiantes en la zona de los vestuarios fue Rey el que habló post partido respecto a lo complicada que fue su noche debajo de los tres palos, pero en este caso no por el accionar del partido. “Sé que no fue la reacción más inteligente, pero yo no tengo nada contra nadie, sino contra esas personas que lo único que quisieron hacer fue generar un daño a mí, que gracias a Dios hace tiempo que convivo con lo mío y lo hago bien, pero sé que hay un montón de gente que la pasa mal por este tipo de cosas", comentó Rey respecto a lo sucedido con los fanáticos de Estudiantes.

A pesar de que Rey comentó que el jugador de fútbol suele estar habituado a recibir distintos comentarios o insultos, hay algunas barreras que no se deben sobrepasar. "Hay cosas que no van y más cuando vienen desde la maldad, cuando buscan hacer daño. La gente de Estudiantes me tiró cosas todo el tiempo y se metió con una dificultad que tengo desde chico (trastorno del habla). No suman como sociedad ni le suman a nuestro fútbol. No está bueno que se lo hagan a mí ni a nadie", confesó Rodrigo post partido. Luego de todo lo sucedido y de las palabras post partido por parte del arquero el que salió a respaldarlo y solidarizarse fue Wado de Pedro, ministro del Interior, que padece una dificultad similar. "Hablé con Rodrigo Rey, sobre lo ocurrido el domingo. Coincido con él en que estas actitudes 'no suman como sociedad ni a nuestro fútbol'. Quiero destacar su entereza ante la agresión. Cada vez son más los que levantan su voz contra la intolerancia", comentó el ministro.