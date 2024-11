Yoel Schvartz, desde Israel: "Hay un intento del Gobierno de modificar el régimen político y la libertad de prensa"

El gobierno israelí ordenó este domingo cortar la comunicación y la colocación de propaganda oficial en el diario Haaretz como una sanción por sus críticas a la guerra, según informó el medio. El docente Yoel Schvartz declaró que Haaretz es el diario más respetado del país y resaltó a “la libertad de prensa y el derecho a la información” como esenciales para la democracia de Israel. “Muchos en el Gobierno ven la guerra como una oportunidad”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Yoel Schvartz es historiador, docente y conferencista en el Instituto de Enseñanza del Holocausto Yad Vasehm. Nació en Argentina y reside en Israel hace más de 30 años. Sus conferencias abordan temas como historia judía moderna, sociedad israelí y antisemitismo.

Lo que sucedió con el diario Haaretz nos retrotrae a la historia argentina, tanto del gobierno kirchnerista como el actual de La Libertad Avanza. ¿Cuál es su opinión sobre la decisión del gobierno contra un diario en particular?

Efectivamente, estamos frente a una situación que guarda paralelos con situaciones que se han vivido en Argentina y en muchos otros países del mundo en relación al periódico Haaretz, que probablemente sea el más respetado de Israel y uno de los más respetados del mundo.

¿Existió esto en el pasado o es un hecho nuevo?

Para irse a un hecho de características similares hay que retrotraerse varias décadas atrás a los inicios del Estado en los años cincuenta. Hubo un intento de prohibición del periódico del Partido Comunista, pero la Corte Suprema de Justicia lo anuló.

La libertad de prensa y el derecho a la información siempre ha sido esencial a lo que es la democracia en Israel. Estamos en una nueva etapa que ni siquiera comenzó con la guerra que estamos viviendo, sino que tiene que ver con que hay un intento del Gobierno de modificar el régimen político y la libertad de prensa.

¿Coincide con el editor del Haaretz, Amos Schocken, que plantea que al gobierno de Netanyahu no le importa imponer un régimen de apartheid de la población palestina? Esto me retrotrae a las imágenes de la Guerra de Malvinas porque no permitía que se publicara algo en contra de la dictadura o la guerra.

En principio, creo que es importante entender que la guerra es una tragedia sin precedentes para la sociedad israelí por las dimensiones de la barbarie del 7 de octubre, por los secuestrados y por los soldados que no dejan de caer. Con esto no quiero decir que la guerra no sea una tragedia enorme para la sociedad palestina, pero enfocándonos en la sociedad israelí, la guerra en sí es una tragedia enorme.

Schvartz afirmó que el gobierno de Netanyahu ve la guerra como una oportunidad de expandirse hacia los territorios de Judea y Samaria.

Muchos en el Gobierno ven la guerra como una oportunidad, y no estoy dando una interpretación mía, sino que es algo que han dicho algunos personeros y ministros del Gobierno. La ven como una oportunidad para barajar y dar de nuevo con relación a lo que tiene que ver con su proyecto de expansión hacia los territorios de Judea y Samaria, los territorios en litigio con los palestinos desde 1967.

Hace algunos meses, una ministra dijo en una conversación con algunos colonos que estábamos viviendo una época milagrosa. Cuando muchos en la sociedad israelí estamos llorando nuestros muertos y reclamando por la suerte de nuestros cautivos, hablar de una época milagrosa da la sensación de una cierta desconexión con lo que está pasando una buena parte de la sociedad.

Evidentemente, es un proyecto que no es nuevo y es un proyecto de expansión y anexión total de Judea y Samaria. En algunos grupos más radicalizados esta expansión también incluye la recuperación y repoblación de una parte de la Franja de Gaza.

Si bien son minoritarios, estos grupos tienen presencia dentro del Gobierno y tienen de rehén a Netanyahu, un líder que está complicado por su situación judicial y que normalmente ha sido remiso a asociarse a estos grupos. Lo tienen como quien realiza en la práctica muchas de las políticas, cuando Netanyahu siempre fue una voz más moderada dentro de la derecha israelí. No sé si hoy podemos hablar de un apartheid pero, sin dudas, el camino al que apuntan estos grupos radicales es ese.

La Corte Penal Internacional ordenó la detención de Netanyahu por violación a los derechos humanos. ¿Cómo fue recibida esa orden de detención en Israel? ¿Qué puede significar?

En primer lugar, la orden era esperada en Israel. De hecho, ni siquiera fue la primera noticia del día. Sí causó conmoción en los ámbitos del Gobierno porque se esperaba que existiera algún tipo de aviso. Esa comunicación previa no existió porque Israel no es firmante del Pacto de Roma, que es el le da autoridad sobre el territorio a los fiscales de la Corte Penal Internacional.

De todas maneras, es una orden que compromete el estatus de Israel y de los líderes israelíes porque no pueden visitar los 124 países firmantes del Pacto porque podrían ser detenidos al llegar.

En segundo lugar, creo que la orden tiene muchas desprolijidades. De alguna manera, también compromete la credibilidad de la Corte en Israel y en otros países. Hemos escuchado las amenazas de algunos de los futuros funcionarios de la administración Trump y varios países europeos que, sin decirlo abiertamente, también están cuestionando la legitimidad de la Corte.

La orden tiene desprolijidades y no está muy claro cuál es la acusación. Se lo acusa a Netanyahu y a su exministro de Defensa, Yoav Gallant, que hoy en día es uno de sus principales opositores, por la limitación de la ayuda humanitaria y no por la guerra en sí. Además, la orden no fue publicada, sino que se trata de un release de prensa.

Puede que se trate de la orden más arriesgada que dio la Corte Internacional y una de las que menos posibilidades de ser cumplida tiene. Igualmente, simbólicamente es un golpe muy grande para la sociedad israelí y para la credibilidad y el lugar que los israelíes percibimos que tenemos en el concierto europeo.

