Después de tocar con Ismael Serrano, Camilú presentó su disco y reflexionó sobre su carrera: ”Es un camino difícil, pero muy hermoso”

Camilú presentó su segundo disco, “Que me duela”, en un evento exclusivo en el Hotel Faena, donde, además, interpretó algunos temas para periodistas y amigos. Cuenta con diez temas de su autoría y muestra un nuevo costado, tanto musical, como estético de la joven chubutense.

“El primer disco me agarró más adolescente y las canciones también las escribí desde ese lugar. Siento que ahora me estoy enfrentando más con la realidad, que estoy creciendo, que soy una mujer, que deje de ser una niña y estoy escribiendo canciones desde ese lugar”, explicó Camilú a Perfil.

“Estoy feliz de poder mostrar un poco más de sensualidad y de ir encontrándome en otras facetas”

Las letras de Camilú surfean un mundo de historias de amor y desamor sinceras, en las que es muy fácil verse representado: "Siempre son cosas que me pasan. Soy de volver mucho a las historias que me han atravesado. Hay muchísimos lugares para abordar una canción, entonces me gusta explotar esos momentos que realmente yo viví y sentí”, explicó la joven artista y agregó que no se siente cómoda escribiendo sobre historias inventadas.

“Me cuesta un poquito más porque a la hora de cantarlas siento otras cosas y para mí es muy importante estar conectada con las canciones”.

Como muchos artistas jóvenes, Camilú comenzó subiendo covers a Facebook y YouTube, donde cuenta con 53 mil suscriptores, y 232 mil en Instagram, convirtiendo las redes una de las vías más importantes de difusión en sus comienzos.

-¿Qué lugar ocupan las redes hoy en tu vida?

- Fueron cumpliendo diferentes etapas. Al principio fue mi ventana para el mundo y lo hacía todo como un hobby. Y ahora forman parte de la comunicación. Es mi conexión con la gente que está del otro lado y me va mostrando ese camino de esas nuevas personas que se suman. Porque hasta que no estás en los shows tampoco sabes, ni conoces las caras y las redes te permiten esa conexión.

Camilú es oriunda de Puerto Madryn (Chubut), ciudad que está muy presente en su música de distintas formas y donde vivió hasta sus 18 años, cuando decidió mudarse a Buenos Aires, como sucede con muchos artistas del interior.

“Con Madryn tengo una relación muy hermosa. Hay una partecita de mí que vive en el mar (se ríe) .En la introducción de “Que me duela”, puede escucharse el ruido de las olas”, explicó Camilú.

Además de tratarse de la ciudad donde creció y vivió gran parte de su vida, la joven patagónica confiesa que es allí donde se encuentran sus miedos más grandes y sus mayores logros: “La primera vez que me animé a cantar en un escenario fue en la escuela”.

- ¿Cómo fue el desafío de decidir venir a Buenos Aires?

- Fue un poco difícil mudarme de ciudad. Extrañé mucho a Madryn, mis afectos. Dejé a uno de mis primeros amores, al cual le escribí muchísimas canciones. Me costó muchísimo adaptarme a vivir acá. Me comprometí con esa decisión y comencé a trabajar mucho. Estoy muy agradecida de haber tenido la posibilidad de venir acá.

- ¿Fue complicado hacerse un espacio viniendo del interior?

Fue super difícil, pero cuando decís que sos del interior hay un espacio que se te da. No siento que sea tan complicado, sino que hay que trabajarlo como todo y es un proceso que lleva mucho tiempo. Estuve cuatro años intentando grabar una canción desde mi casa y se hace muy difícil intentar lidiar con la ansiedad y con la incertidumbre de qué va a pasar. ¿Algún día voy a poder grabar estas canciones que estoy haciendo, o me abro un parripollo? (risas). Es un camino difícil pero muy hermoso y muy gratificante.

Hace poco Camilú fue elegida para abrir el show "Únicos sinfónicos", que presentó a varios artistas como Los Nocheros o Ismael Serrano, pudiendo cumplir el sueño de muchos músicos subirse al escenario del Teatro Colón.

“Fue una locura lo que temblaba subiendo al escenario con mi guitarra y el Teatro Colón repleto. Y no canté tantas canciones, así que no alcancé a estar del todo tranquila, porque es imposible, es muy impactante la imagen. Pero estoy muy agradecida. Apenas me bajé del escenario hice un repaso de mi carrera y dije "wow, todo vale la pena".

- ¿Cómo surgió la convocatoria de Ismael Serrano para sumarte a su show?

- Yo soy cantautora, imagínense lo que es para mi Ismael Serrano, y para mi mamá, que es super fanática. La verdad es que no podés creer cuando te cruzas artistas de tal magnitud que tengan tanta humildad para darte el espacio de compartir escenario con ellos. Realmente me emocioné hasta las lágrimas cuando recibí la invitación, porque lo admiro mucho.

- ¿Se viene un tema juntos?

- ¡Eso sería hermoso! Pero siento que hay tiempo para todo. Me gusta respetar mi carrera y la del resto de los artistas. Siento que hay momento para todo. Me encantaría poder hacer una colaboración con él. Creo que puedo seguir creciendo y ese momento va a llegar.

- ¿Cuál sería tu colaboración soñada?

- Mi colaboración soñada es Abel Pintos, desde hace mucho tiempo que sueño con eso. Desde muy chiquita. Fue el primer artista del cual realmente fui fanática, entonces tengo una conexión especial con todas sus canciones.

En un mundo donde la música está virando hacia lo urbano, Camilú sigue apostando por las canciones orgánicas de autor. “Me encanta apostar a esta música que es la que a mí me gusta desde hace mucho tiempo y por eso también me gusta que sean parte artistas que defienden ese género”, explicó la joven patagónica en referencia a las colaboraciones con Ruggero, Brenno y Paula Arenas, presentes en su último trabajo discográfico.

Camilú va a estar presentando "Que me duela" en una gira que tendrá comienzo el próximo 22 de octubre en el ND Teatro de Buenos Aires y la llevará a recorrer Puerto Madryn, Córdoba, Rosario y Montevideo (Uruguay). Aunque aclara que hay varias fechas más aún por confirmar.

“Esta etapa nueva me trae mucha energía y muchas ganas. Sé que tengo mucho por aprender y sé que mucho de ese aprendizaje sucede en el escenario, así que estoy re ansiosa por que tengan esos shows”, cerró Camilú.