Ruggero Pasquarelli estrenó su nuevo disco y adelantó el show en el Teatro Opera

Ruggero Pasquarelli saltó a la fama por su papel de Federico Paccini en la serie de Disney “Violetta”, donde compartió cartel con Tini Stoessel, y terminó por consagrarse como Matteo Balsano en la tira protagonizada por Karol Sevilla, “Soy Luna”.

En abril del 2020, el artista, nacido en la región italiana de Abruzzo, lanzó su primer disco solista titulado RUGGERO el cual ya cuenta con más de 7 millones de reproducciones en Spotify.

Ahora, vuelve a la carga y da un nuevo paso en su carrera musical con “Volver a cero”, su segundo trabajo discográfico de 10 canciones que, según las palabras del cantautor, “describen a la perfección el Ruggero del hoy”.

El ex Soy Luna habló con Reperfilar sobre lo que significa este nuevo logró en su vida, sus ganas de aprender de otros artistas y la expectativa por el show del primero de septiembre en el Teatro Opera, donde va a reencontrarse con su gente en un escenario.

Segundo disco, “Volver a cero”, ¿Qué significa para vos?

Mis ganas de volver a cero, de volver a comenzar. Tuve que entrar adentro mío para darme cuenta que quería hacer un reset en mi vida para contar algo nuevo y sacarme el miedo de contar mi verdad, mi historia, sin ningún tipo de filtro.

Fue una búsqueda, como cuando uno tiene que volverse a construir también tiene que deconstruirse, entonces fue un trabajo hermoso, difícil pero divertido al mismo tiempo.

Tus letras están llenas de historias personales, ¿Qué hace diferente un momento de otro, que logra inspirarte para una canción?

Realmente la vida te inspira. No hay cosas en particular que prendan esa lamparita de decir, ahora me pongo a escribir. Siento que son sentimientos, emociones que te van vibrando por el cuerpo hasta llevarte a agarrar una guitarra o encerrarte en un estudio a escribir y entender bien qué quiero mostrar.

Obviamente, hubo un trabajo previo. Después de un montón de cosas que pasaron en mi vida, como irme por primera vez de vacaciones con mis amigos a México, disfrutar al máximo por completo y después volverse a sentar y decir “esto soy yo, esto quiero ser yo”.

Hay varias canciones que quedaron afuera de las ocho que componen el disco ¿Por qué?

Las canciones que quedaron describen a la perfección el Ruggero del hoy y del momento en el que estaba inspirado para escribir muchísima música.

Se hizo una elección, sobre todo, desde el estilo de las canciones, porque fui a Miami a escribir mucha música y escribí 17 temas, pero sin limitarse, probando de todo, a ver qué pasaba. Estábamos buscando el nuevo sonido de Ruggero, entonces experimentamos con muchos productores a ver para qué lado nos lanzábamos.

Hasta que escribimos “Se vive solo una vida” (primer corte del disco), y ahí entendimos que el foco tenía que estar puesto ahí, 100% con ese pop, un poquito más anglo, pero con instrumentos tocados.

Me di cuenta que esas ocho canciones, desde la lírica hasta la producción, se acercaban mucho. Igualmente, se tuvo que hacer un trabajo de volver a deconstruir producciones ya hechas para que se acerquen a nuestro foco de “Se vive solo una vida”.

Sos músico y actor ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Componiendo, en el estudio, en el set o en el escenario?

A mi me gusta cantar en vivo. Me gusta sentir la adrenalina del público que te banca, que canta y está ahí escuchándote, conozca o no la música. Entonces, cantar en vivo es lo que más me apasiona.

También encerrarme en un estudio y escribir lo que tengo adentro para contar me emociona. Pero me quedo con la música al cien por ciento, lo tuve siempre claro.

Tuve la posibilidad de poder actuar mucho y lo disfruté un montón, pero siempre con eso en mi cabeza de querer lanzar mi música.

¿Por qué decidiste sumar una sola colaboración dentro de tu disco?

La decisión realmente fue porque las canciones hablan de mi historia y de mí, entonces sentía que tenía que ser un disco sin featuring y justo la que lo tiene es porque sentía la necesidad de que se sume alguien más, ya que tenía ese algo para que se sume alguien más.

Además, la forma de lanzarlo también fue diferente porque quiero que un álbum se vuelva a vivir como era antes, todo un álbum completo y vivir todas las canciones que fueron creadas con un concepto y no poner sencillo por sencillo.

¿Cuál sería tu colaboración soñada?

Hay un montón de artistas que me gustan mucho, sobre todo de la música latina, desde Camilo, o Yatra, que también prueba de todo y tiene un abanico muy grande de posibilidades de estilo.

Me gusta mucho Aitana o Pablo. Alboran. Hay muchísimos artistas con los que me gustaría poder colaborar algún día y encerrarme en un estudio y aprender del otro y comer ese “algo” que el otro artista tiene seguramente para darme, ya con solo con eso yo estoy joya, y si después sale colaboración mejor.

El primero de septiembre vas a estar presentándote en el teatro Opera Orbis ¿Cómo te estás preparando?

Estoy super contento. Volver a pisar un escenario con mi banda, escuchar la gente cantar es lo que más me apasiona. Entonces, estamos preparando el mejor show del mundo para que la gente que no conoce mis canciones y la gente que es apasionada de la música y que le gusta ir a shows lo puedan disfrutar lo mejor posible, porque real, a mi me gusta hacer música, me gusta ser yo y esto es lo que voy a presentar arriba del escenario.